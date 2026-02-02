США — ЭТО ХИЩНИК: Зачем Америке снова нужна Доктрина Монро? | Вардан Багдасарян
Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает тектонический сдвиг в мировой политике. Заявление Дональда Трампа о том, что национальные интересы выше международных договоров — это не эпатаж, а официальное признание: «международного права» больше не существует. Мы обсуждаем возвращение Доктрины Монро: США сбрасывают маску «мирового полицейского» и возвращаются к стратегии имперского хищника. Что это значит для России? Отдельный блок — разгром исторической мифологии Польши. Багдасарян на фактах показывает, как Варшава переписывает историю ХХ века, приписывая себе победу над СССР и создавая культ жертвы. В финале — неожиданный поворот к восточному вектору: фигура Чингисхана, евразийство и то, как Сталин использовал имперские коды прошлого для сборки страны.
00:00 Трамп и право сильного
02:13 международное право как продукт победы
04:44 империя выше закона
07:01 Конституция РФ и иллюзии права
08:11 доктрина Монро
13:49 США выходят в Старый Свет
15:24 американское мировое лидерство
16:58 мировые войны и гегемония США
17:55 Трамп и возврат к Монро
20:10 Китай и кризис лидерства США
21:47 война как инструмент удержания власти
25:16 Дания и логика силы
29:02 парадигма господства
30:55 заявление президента Польши
31:18 польская мифология величия
33:09 Польша и Украина
34:42 советско-польская война
36:00 освобождение Польши СССР
38:43 Афганистан и миф поражения
40:25 проект «Великая Польша»
44:05 Чингисхан и историческая политика
47:45 происхождение Чингисхана
48:27 историческая политика Сталина
50:31 славянская тема
51:28 евразийский концепт
52:27 образы и легитимность
53:48 русофобия и монголофобия
54:39 памятник Чингисхану
55:10 финал
Комментарий редакции
1. Международное право как инструмент сильного
Беседа начинается с размышления о высказывании Дональда Трампа о превосходстве личной морали над международным правом. Спикеры отмечают, что международное право исторически формируется победителем – оно всегда было правом сильного, а не абстрактным универсальным законом. Примеры этому — Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы, а еще раньше — Венская система после наполеоновских войн. Победитель всегда диктовал новые “международные правила”.
2. Двойная традиция западного понимания права
Внутри западного мира есть два подхода:
- “Цивилизованные” народы заслуживают защиты международного права, “варвары” – нет; исключения, презрение к договорам, если другая сторона не считается цивилизованной.
- Имперский подход, в котором некие государства или империи стоят выше любого права и сами определяют правила для всех остальных.
3. Доктрина Монро и американский изоляционизм
Обсуждается эволюция внешней политики США от изоляционизма (Америка для американцев, Доктрина Монро) до претензий на мировое лидерство. Доктрина Монро в своё время оформила претензию США на доминирование в Западном полушарии, но со временем аппетиты расширились, и США стали активно вмешиваться и в дела “старого света”.
4. Экономический и военно-политический баланс сил
США на пике своего экономического и военного могущества оказались после Второй мировой войны, но сейчас уже не могут доминировать экономически (Китай обогнал по ВВП), а по идеологии сильно уступают позициям 90-х. Лидируют пока в финансовой и военной сферах.
5. Прагматика кризиса: для возврата лидерства Америке нужна война
Спикеры проводят историческую параллель: экономические трудности всегда превращались для США в повод к активным военным либо иным внешнеполитическим действиям (Мировая война как “толчок” для возвышения). На этом фоне эксцентричный стиль Трампа, возможно, не случайность, а проявление закономерной логики системы: для возврата лидерства (или его иллюзии) “хищнику” нужна большая внешняя встряска.
6. Образы врага и исторические мифы (на примере Польши и Украины)
Описывается, как мифы (например, “великая Польша” или героизация национальных побед) используются для укрепления идентичности, создания образа “врага” и оправдания идеологий. Особенно выделяется механизм перекладывания исторической ответственности, изменения трактовок проигрышей и побед — это часть национализации политической мифологии, необходимой для самоутверждения малых и средних игроков на фоне “больших”.
7. Россия, евразийство и преемственность имперских образов (Чингисхан и объединение)
Встал вопрос: как обращаться с трудным наследием имперской или “не своей” истории? Пример — Чингисхан: в Китае начали вписывать его в национальный нарратив, в России часто трактуют по-разному. Важно осознавать свою неоднозначную историю и использовать разные идентичности (православная, евразийская и др.), чтобы укреплять самосознание и историческую устойчивость.
Выводы:
В этом видео прочерчена глубокая связь между историей, политической прагматикой и мифотворчеством. Главная идея — сила по-прежнему определяет право, а любые моральные и правовые нормы — лишь оболочка для диктата сильных или инструмент для манипулирования общественным сознанием. Американская политика, от Доктрины Монро до наших дней, иллюстрирует эволюцию хищнической логики мирового гегемона, который время от времени должен “обновлять” свои основания для господства через войны или прочие кризисы.
Иными словами, современные идеологические и исторические образы — будь то Польша, США, Россия или Китай — не более чем отражение комплексной борьбы за идентичность и влияние. Каждый подгоняет свою историю, мифы и мораль под текущий баланс сил.
С прагматической точки зрения это значит, что доверие к абстрактному “международному праву”, равно как и к заявляемым “моральным ценностям”, часто лишь удобная симуляция реальности. Истинной опорой для государств остаётся баланс сил и постоянный поиск своего “основания” — будь то экономическая мощь, военное превосходство или способность к адаптации собственной идентичности.
С философской стороны тут подчеркивается относительность истины и её ситуативность: каждая страна, каждая эпоха конструирует свой нарратив, зависящий от внешних факторов и внутреннего запроса. Даже мораль и право здесь — не истинные ориентиры, а инструменты выживания и укрепления власти.
Открытый вопрос в духе темы:
Если истина и право всегда зависят от силы и текущего баланса, возможно ли создать хоть какую-то устойчивую, не иллюзорную систему справедливости между народами? Или каждый новый поворот истории будет неизбежно возвращать человечество к “праву сильного” под новыми, красиво формулируемыми основаниями?