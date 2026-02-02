Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает тектонический сдвиг в мировой политике. Заявление Дональда Трампа о том, что национальные интересы выше международных договоров — это не эпатаж, а официальное признание: «международного права» больше не существует. Мы обсуждаем возвращение Доктрины Монро: США сбрасывают маску «мирового полицейского» и возвращаются к стратегии имперского хищника. Что это значит для России? Отдельный блок — разгром исторической мифологии Польши. Багдасарян на фактах показывает, как Варшава переписывает историю ХХ века, приписывая себе победу над СССР и создавая культ жертвы. В финале — неожиданный поворот к восточному вектору: фигура Чингисхана, евразийство и то, как Сталин использовал имперские коды прошлого для сборки страны.

00:00 Трамп и право сильного

02:13 международное право как продукт победы

04:44 империя выше закона

07:01 Конституция РФ и иллюзии права

08:11 доктрина Монро

13:49 США выходят в Старый Свет

15:24 американское мировое лидерство

16:58 мировые войны и гегемония США

17:55 Трамп и возврат к Монро

20:10 Китай и кризис лидерства США

21:47 война как инструмент удержания власти

25:16 Дания и логика силы

29:02 парадигма господства

30:55 заявление президента Польши

31:18 польская мифология величия

33:09 Польша и Украина

34:42 советско-польская война

36:00 освобождение Польши СССР

38:43 Афганистан и миф поражения

40:25 проект «Великая Польша»

44:05 Чингисхан и историческая политика

47:45 происхождение Чингисхана

48:27 историческая политика Сталина

50:31 славянская тема

51:28 евразийский концепт

52:27 образы и легитимность

53:48 русофобия и монголофобия

54:39 памятник Чингисхану

55:10 финал

