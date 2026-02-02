Интересный, конечно, архивчик.

Среди материалов, опубликованных Минюстом США, имеется, например, переписка американского финансиста-педофила и VIP-сутенёра Джеффри Эпштейна с представительницей семьи Ротшильдов.

Баронесса Ариан де Ротшильд – вдова банкира Бенжамена Эдмона Мориса Адольфа Анри Исаака де Ротшильда, потомка в седьмом поколении основателя династии Майера Амшеля/Аншеля Ротшильда. Одна из наиболее заметных фигур в мировых финансах, генеральный директор Edmond de Rothschild Group (финансовый конгломерат со штаб-квартирой в Швейцарии, управляющий активами на сотни миллиардов долларов). “Железная леди”, первая особь женского пола, которая когда-либо руководила финансовым учреждением под брендом Rothschild.

В электронном письме, датированном 18.03.2014, баронесса предложила Эпштейну обсудить ситуацию на Украине в ходе планируемой личной встречи. А Джеффри в письме Ариан де Ротшильд и международному советнику Edmond de Rothschild Group Оливье Колому прямо указал на потенциальные выгоды от насильственной смены власти в Киеве. По его словам, “переворот на Украине должен предоставить много возможностей, много“.

Официально Edmond de Rothschild Group утверждает, что взаимодействие с Джеффри Эпштейном носило исключительно деловой характер. “Однако документы и журналистские расследования показывают, что сотрудничество было плотным. С 2013 по 2019 год между Эпштейном и представителями банка прошло более десятка личных встреч в Нью-Йорке, Париже и других городах. В 2015 году компания Эпштейна заключила с Edmond de Rothschild Holding контракт на 25 миллионов долларов. Формально речь шла о консалтинге, анализе рисков и финансовых алгоритмах. Это был один из самых крупных бизнес-контрактов Эпштейна после его первого уголовного дела. Также выяснилось, что Эпштейн использовал эти контакты для выхода на влиятельные политические и финансовые круги. Через него выстраивались связи с бывшими высокопоставленными чиновниками США и Израиля, а также с крупными инвесторами. Следствие отмечает: характер общения Ротшильдов и Эпштейна был плотнее, чем изначально признавал сам банк. Самое интересное: действительно есть информация о том, что банковские институты Ротшильдов участвовали в финансовых консультациях для Украины в преддверии Евромайдана. Например, помогали в реструктуризации долга Украины или работали с финансовыми задачами правительства. Но они никогда не делают ничего просто так, иначе бы и не стали Ротшильдами. Дело в том, что тогда, в 2013-м, это была не просто «реструктуризация», но приобретение контроля над Украиной. А производилось всё через фонд Franklin Templeton — американский холдинг по управлению инвестициями, который как раз сотрудничает с домом Ротшильдов десятки лет и специализируется на скупке так называемых проблемных активов. Так вот Franklin Templeton вместе с Ротшильдами и участвовал в покупке внешнего долга Украины и приобрёл до трети долгов страны. А координировала «тему», судя по всему, как раз Ариан де Ротшильд. <…> Об Украине в новых рассекреченных документах по делу Эпштейна говорилось не только в письме для Ариан де Ротшильд. В файлах фигурируют Пётр Порошенко* и Владимир Зеленский. Порошенко* упоминается в документах 26 раз и описывается как часть узкого круга сверхбогатых бизнесменов, который, не исключено, «сможет дать Украине старт с чистого листа». В архивах Эпштейна его называют «шоколадным королём». Зеленский фигурирует в новых документах Минюста США около десяти раз как персонаж различных справочных и аналитических материалов. <…> Опубликованные документы приоткрывают очень важные моменты по вопросу влияния на Украину и внешнего управления ею. И ведь, во-первых, опубликован ещё не весь массив документов. А во-вторых, последняя порция компромата в контексте Украины показала два момента. Страна представляла с самого начала для Запада именно коммерческий интерес, а потому скандальный финансист и собирал по ней отдельный пакет досье. И — да, есть теперь публичное и прямое подтверждение того, что Ротшильды, выкупившие значительную долю внешнего долга Киева, не просто активно держали руку на пульсе событий в этой бывшей советской республике, но ещё со времён Януковича стремились влиять и управлять там. Поэтому и за майданом, начавшимся в 2013-м, а потом и за самим госпереворотом стояли глобалистские структуры, и в первую очередь как раз Ротшильды“, – констатировал обозреватель “Царьграда” Илья Головнёв.

Согласно обнародованной информации, Джеффри Эпштейн и Ариан де Ротшильд оставались близкими друзьями вплоть до смерти хозяина педофильского острова. “Её имя в связи с Эпштейном всплыло в прессе ещё в 2023 году. Банк долго отрицал, что она встречалась со скандально известным сутенёром, но в итоге организация признала, что Ротшильд «общалась с Эпштейном неназванное количество раз в период с 2013 по 2019, выполняя свои банковские обязательства», а также «помогала ему найти ассистентов». Любопытно, что, по данным инсайдеров, под кодом «ассистент» у торговца с людьми проходили секс-рабыни“, – напоминает обозреватель “АиФ” Руслан Дмитриев.

28.02.2016, приглашая “серого кардинала Кремниевой долины” Питера Тиля на свой остров, Эпштейн так и написал: “Как вы, наверное, знаете, я представляю Ротшильдов” (“As you probably know, I represent The Rotschields”).

“Мы живём в удивительно интересное, но одновременно скучное время. Все конспирологические теории подтверждаются буквально, пространства для фантазий не остаётся. <…> Скандал с Эпштейном, его островом и файлами тянется как минимум с 2006 года, то есть уже почти 20 лет. Достаточный срок, чтобы признать: ничто, связанное с этой историей, нас уже не удивит. Поначалу суть скандальных откровений сводилась к простой формуле, достойной третьей-четвёртой полосы самой жёлтой из жёлтых газет: западная элита состоит из пресыщенных сексуальных извращенцев, которые периодически собираются в «тайном месте», чтобы предаваться своим грязным забавам. С одной стороны, звучит как сенсация. А с другой — как нечто, о чём мы и так всю жизнь догадывались. Достаточно ведь просто взглянуть на эти лица. Теперь, когда появились доказательства, когда мы знаем, что замазаны более-менее все, откровения вышли на новый уровень. Нам показали переписки, и мы можем видеть, о чём общались «сильные мира сего» между лафитом и клико, то есть помимо малолетних девочек-мальчиков и прочих сомнительных радостей. «Восстание на Украине даст много возможностей, много», — пишет Джеффри Эпштейн Ариан де Ротшильд, вдове Бенджамина Ротшильда и управляющей Edmond de Rothschild Group, в 2014 году. Осуждённый и признанный педофил обсуждает с Ротшильдами дальнейшую судьбу Украины. Просто представьте себе такую сцену в какой-нибудь книге или фильме. Засмеют. Скажут: перебор. Но мы живём во времена, когда уже ничто не перебор, всё возможно. И как минимум со времён интервью Ходорковского** Дудю***, где беглый олигарх рассказывает, что его делами распоряжались буквально те же Ротшильды, — неудивительно. «Мы должны поехать в Россию и встретиться с Ильёй Пономарёвым**. Он депутат Думы, он и Алёна (его очень милая подружка) — главные организаторы восстания против Путина… Он может сменить Путина и стать президентом (и он станет им рано или поздно)», — пишет Борис Николич Джеффри Эпштейну. Борис Николич — это бывший советник Билла Гейтса, который, если верить WSJ, познакомил в 2010 году основателя Microsoft с юной русской девушкой по имени Мила. Потом с этой девушкой у Гейтса был роман, потом (опять же, согласно WSJ) она его шантажировала, а Николич стал одним из исполнителей завещания Эпштейна. Как будто бы тоже сенсация. А с другой стороны — а то мы не знали, откуда на нашу голову упал Пономарёв**! Поражает не переплетение судеб во всей этой Санта-Барбаре и не то, что американский финансист-недоучка, оказывается, держал за причинное место всю глобальную элиту. Поражает уровень компетенций «властителей мира». Ну кто всерьёз мог утверждать, что Илья, прости господи, Пономарёв** сможет когда-то сменить Путина? А они в это верили и, наверное, опирались на эти «данные» при принятии решений. Конспирологии больше не существует, потому что всё оказалось правдой. И единственное открытие здесь в том, что на глобальной шахматной доске играют вовсе не бесконечно злые, но столь же бесконечно умные и опасные рептилоиды. Рептилоиды оказались вздорными стариками из поговорки про «седина в бороду — бес в ребро», которые думают не головой, а совсем другим местом. В остальном же, ей-богу, ничего нового“, – считает колумнист RT Дмитрий Петровский.

Что касается Пономарёва**, чуть подробнее.

Урод Илюша обращался к вышеупомянутому хорвату Борису Николичу (педофил, венчурный капиталист в области биотехнологий, крайне специфическая закулисная фигура в сфере редактирования генома, экс-главный советник Билла Гейтса по вопросам науки и технологий и бывший член совета директоров компании Schrödinger, экс-руководитель ведущей американской иммунологической лаборатории, занимавшейся трансплантацией стволовых клеток) 10.01.2012, во время болотной смуты. Он настойчиво просил свести его с Эпштейном (то есть официально ввести в транснациональную извращенческую клоаку) и обеспечить полноценное выступление перед глобалистской элиткой на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе: “Мы сейчас в России оказались в эпицентре революционных процессов, и мы с Алёной оказались одними из главных организаторов протестов. В этих обстоятельствах действительно важно приехать в Давос и рассказать о том, что происходит, чтобы был услышан не только официальный голос Путина. Как вы думаете, можно что-то сделать?“

На следующий день Николич связался с Эпштейном, цитируем эту дичь полностью: “Мы должны скорее поехать в Россию, и ты должен встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым**. Он член Думы, они с Алёной (его очень умная и симпатичная подруга) являются главными организаторами восстания против Путина. Он представляет Новосибирскую область, но живёт в Москве. Я боюсь того, что с ним может случиться. Ставки огромны. Он мог бы заменить Путина и сам стать президентом (рано или поздно он это сделает), если его не убьют раньше. Это очень опасно — есть идеи, как ему помочь??? Не с Давосом, а с другими делами в целом. Он очень умный и один из самых влиятельных людей в России“.

Алёна – разумеется, иноагент Попова, на тот момент помощница депутата Пономарёва**. Феминистка, борцунья за “разрушение государства мужчин“, соразработчик одиозного законопроекта “о семейно-бытовом насилии”, экс-кандидат в депутаты Госдумы от “Справедливой России”, экс-кандидат на пост мэра Москвы от “Гражданской силы” и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы от “Яблока”. Особенно насмешило про “очень умную и симпатичную”.:))

В июне 2012-го Эпштейн сообщил Николичу о том, что “подружился” с Пономарёвым**. Как именно и где конкретно проходило установление “дружбы”, остаётся лишь догадываться.

* внесён в перечень террористов и экстремистов

** иностранный агент, внесённый в список террористов и экстремистов

*** “просто” иностранный агент