Шанс России на субъектность, или С кем выстраивать партнёрство в глобальной схватке
Владимир Николаевич Боглаев, генеральный директор АО «Череповецкий литейно-механический завод» (АО «ЧЛМЗ»), экономист и общественный деятель, — о месте, роли и перспективах России отстоять свои интересы в обостряющемся противостоянии крупнейших мировых экономик — США и Китая.
Стратегический выбор надо делать нам — без иллюзий и с холодной головой.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#ВладимирБоглаев #ЕленаАверченко #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Роль России между США и Китаем: шанс на субъектность
- Мир движется к пику противостояния США и Китая (2026 год обозначается как критический рубеж).
- Россия оказывается между двумя мировыми центрами силы, каждый из которых заинтересован, чтобы она была «ни там, ни тут»: США не хотят видеть Россию тылом Китая, Китай — союзником США.
- Россия — не самостоятельный игрок, но и не пассивный объект; есть возможность маневра и поиска выгодных сценариев, хотя масштаб собственной субъектности ограничен.
2. Технологии, знания и власть
- Источник современного суверенитета — обладание актуальными знаниями и технологиями, а не просто накопление сырья или золота.
- Китай наращивает промышленность и развивает внутренний спрос на знания, что увеличивает его притязания на мировое лидерство.
- США держат лидерство в инновациях (новейшие разработки), несмотря на уступки Китаю в массовом производстве; для сохранения позиций США критически важен захват рынков и поддержка экспорта.
- Россия утратила собственные «цепочки знаний» и технологическую самостоятельность, оказавшись зависимой от внешних центров и ведущей роль «сырьевого придатка».
3. Суверенитет финансов и производства
- Пример исторических экспериментов с альтернативными денежными системами (вспоминаются билеты МММ, внутренние кредиты и векселя на производствах 1990-х).
- Россия не реализовала сценарий суверенного централизованного банка и не использовала шансы на создание собственной эмиссионной (финансовой) базы.
- В результате страна попала в ловушку: либо обеспеченные деньги (чем, если промышленности мало?), либо фиат без доверия.
4. Импортозамещение — мифы и реальность
- Декларативные заявления о техническом суверенитете и импортозамещении не подкреплены масштабными производственными программами.
- Китай охватывает российский рынок, выводя на него свою продукцию под видом «российской» через специальные контракты.
- Собственные производства сокращаются, и в среднесрочной перспективе конкурировать на массовом рынке техника и товаров Россия не может.
5. Практика глобального партнёрства
- С Китаем перспективы партнерства для России оборачиваются деградацией независимости: страна застревает в роли поставщика сырья, не имеющего доступа к конечным циклам производства.
- Американская модель — союз «прагматичный», построенный на интересах и выгодах, с возможностью для России получить часть высокотехнологичных цепочек при определённых договорённостях.
- Европа же окончательно потеряла субъектность и уже не способна конкурировать даже с Китаем на своем континенте.
6. Выбор между «плохим» и «очень плохим»
- Россия стоит перед развилкой: оставаться в «сырьевом» статусе с Китаем и терять остатки суверенитета, либо пытаться выстроить прагматические союзы с США для участия в производстве с высокой добавленной стоимостью.
- Сценарий полноценной самоизоляции и самостоятельности — невозможен без глубокой технологической модернизации, на которую пока нет ни ресурсов, ни политической воли.
7. Исторический круговорот и варианты манёвра
- История знает фазы подъема и падения (пример Китая, Европы), что даёт основания смотреть на временные проигрыши не как на «конец», а как на часть длительного цикла.
- Принятие «технологических уступок» может быть временным тактическим ходом, чтобы сохранить потенциал для будущего рывка.
Практические выводы
- Реалистичная стратегия для России — не попытка играть в изоляционизм, а поиск прагматически выгодных ниш в новых технологических цепочках, партнерство там, где оно обеспечивает доступ к знаниям и инновациям.
- Критически важно создавать условия для развития собственного производства, даже если речь идет о кооперации по чужим технологиям — иначе страна обрекает себя на деградацию.
- Масштаб и характер потерь суверенитета предопределяется не только внешним давлением, но и внутренними решениями: без систематической работы по наращиванию собственной технологической базы любые декларации о независимости бессмысленны.
- Грядущие годы могут расставить всё на свои места, отсекая иллюзии и возвращая прагматизм в повестку — субъектность не подарок, а результат ежедневной работы.
Философское размышление
В этой сложной шахматной партии невозможно быть полностью свободным от влияния более сильных игроков, особенно если играешь не на своей доске. Однако даже в условиях ограниченного выбора человек (или страна) способен сохранить внутренний субъектный стержень: осознанно выбирать из имеющегося, искать новые возможности в самих ограничениях — здесь проявляются глубинные стратегии выживания и развития.
Россия вновь сталкивается с вопросом: как не стать «блюдом», лишенным собственной воли, но и не обмануться очередными проектами «самодостаточной цивилизации», которые невозможны без реального, а не декларативного, производства? Способна ли страна обнаружить в себе ту парадоксальную способность удивить мир выходом, не укладывающимся в существующие схемы? Или же будет просто следовать выбранным для нее траекториям?
Какая степень субъектности возможна в условиях, когда объективные ограничения кажутся непреодолимыми, а позиции на шахматной доске перемещаются не тобой? И где проходит граница между тактическим компромиссом и стратегической капитуляцией перед историей?
Правильно. Решение проблемы может быть не имеющим примеров и выглядеть (и являться) Know How. Что касательно самой проблемы, то в Истории всё имеет свои копии и клоны. Надо только вместо “Колеса для телеги” подставить “МикроЧИП”, а вместо какой-нибудь “Большой папуасской резни” – например, ночной обстрел Израиля.