Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Обсуждаем с Александром Ивановичем Колпакиди, как в СССР формировалась партноменклатура и бюрократия, почему яркие управленцы и фронтовики уступили место «серым функционерам», какую противоречивую роль играли спецслужбы и по какой причине после 1950 года революционный импульс был остановлен. В разговоре — Брежнев и Андропов, диссиденты и карательная психиатрия, партийная демократия как альтернатива аппаратному вырождению, а также риски цифровизации и ИИ для будущего общества.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 приветствие и главный вопрос про отношение к СССР

00:44 бюрократия 1930-х: как выросла и что поломала

01:25 номенклатура при Сталине: от контроля к вырождению

02:26 «серые функционеры»: типаж и последствия

03:11 анонс лекции Четвериковой и цикл «Оборотни»

03:47 яркие управленцы и фронтовики в позднем СССР

04:46 польский кейс: партизаны, аппарат и деградация

05:40 почему «революция остановилась» после 1950

06:39 спецслужбы: двойственная роль и внутренняя борьба

08:32 модернизация vs бюрократия: что упускали при Хрущёве и позже

09:31 Брежнев: попытка удержать баланс и «социальный контракт»

11:19 Андропов: партократия, КГБ и кадровая линия

14:14 диссиденты и карательная психиатрия: разбор мифов

15:45 идея издания «Чёрной книги сионизма»: замысел и сбор средств

22:18 критика НТС и антисоветских структур

25:10 бюрократия давит пассионариев: почему нужна встряска

28:00 прямая партийная демократия как механизм отбора

30:09 католицизм и папский примат: связка с современной политикой

30:45 партия и экономика: контроль аппарата и падение эффективности

32:40 бюрократия и спецслужбы: «обслуга» и аппаратные технологии

34:46 цифровизация и ИИ: усиление аппарата или новый строй

36:18 воля и справедливость: два сценария будущего

37:02 вопрос зрителям: как шестой уклад изменит систему

38:29 финал и приглашение к обсуждению

#Колпакиди #СССР #историяСССР #номенклатура #бюрократия #КГБ #политология #цифровизация #искусственныйинтеллект #идеология