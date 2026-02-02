Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает феномен Ирана — государства, которое бросило вызов глобальному миру. Почему шахская модернизация и попытка построить «светский национализм» закончились исламской революцией? Багдасарян объясняет, как Мохаммед Реза Пехлеви допустил фатальную ошибку, пытаясь перекодировать иранскую идентичность по западным лекалам. Вы узнаете, что такое «Экономика сопротивления»: как Тегеран выживает под тотальными санкциями с 1979 года, используя бартер и исламский банкинг. Центральная тема — концепция «Большого Шайтана» (США) и «Красного шиизма». Почему Иран предлагает миру не просто нефть, а альтернативный цивилизационный проект, и почему именно демография и смена поколений могут разрушить эту идеократию быстрее, чем внешнее вторжение.

00:00 — зачем изучать идеологию Ирана

00:57 — протесты: сепаратисты, западники, секуляристы

01:54 — соцсети и разрушение традиционной идентичности

05:06 — альтернативы капитализму: СССР, Китай, Иран

08:42 — династии Ирана и рамка истории

10:35 — национализм как основа шахской модели

11:00 — Реза Шах: приход к власти и финал 1941 года

14:08 — Мухаммад Реза Шах и 1953 год

16:40 — «пехлевизм»: ставка на доисламское прошлое

17:51 — 2500-летие монархии и культурный разлом

18:42 — смена летоисчисления и триггер протестов

19:55 — рост богатства и социальное расслоение

22:39 — «красный шиизм» и идеологическая сборка

25:08 — «большой/малый шайтан» и новая биполярность

34:02 — истоки шиизма и идея ненаследственной власти

36:48 — Махди и власть факихов

38:49 — критика экономики, образования, медиа

44:18 — захват посольства США и 444 дня

46:17 — экспорт исламской революции и региональные конфликты

55:16 — экономика сопротивления: валюта, бартер, банки

57:23 — образование и международные олимпиады

01:03:10 — демография и риски идеократий

01:18:42 — геополитика Ирана и ось Москва — Тегеран

01:21:53 — почему ответ Ирана часто выглядит имитационным

