“О чём говорил Сталин на совещании аграрников-марксистов”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 29 декабря 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Процесс коллективизации, развернувшийся в конце 1920‑х — начале 1930‑х годов, не просто изменил облик деревни: он перекроил социальные отношения, экономику и даже демографию страны. Какими целями руководствовались инициаторы и как реализовывалась политика на местах, рассказал историк и публицист Евгений Спицын.
Прослушайте этот эфир в аудиозаписи.
Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196411
#Спицын #РадиоМаяк #Интервью
Комментарий редакции
1. Исторический контекст и выступление Сталина:
Основная тема — декабрьская конференция аграрников-марксистов 1929 года, где Сталин фактически озвучил начало сплошной коллективизации. Он обозначил теоретические основы аграрной политики СССР, ответил на путаницу, возникшую среди аграрников-марксистов, и дал разъяснения по ключевым вопросам.
2. Теоретические споры:
В своём выступлении Сталин критиковал различные буржуазные и прокулацкие теории (теорию равновесия, самотёка и устойчивости мелкого хозяйства) и указывал на ошибочные взгляды части теоретиков, связанных с правым уклоном (например, Чаянова и Бунина).
3. Структура советской деревни:
Обсуждается деление крестьянства на бедняков, середняков и кулаков, динамика этих групп от царской России к советской деревне, с акцентом на процесс "середнячивания" крестьянства в 1920-х — уменьшение крайних групп и рост середняков.
4. Коллективизация: причины и этапы:
Коллективизация подавалась как историческая необходимость для индустриализации страны. Акцент — невозможность дальнейшего развития экономики на базе разрозненных мелких хозяйств. Первый этап сопровождался попытками создавать "коммуны", но эта форма была не принята крестьянами. После корректировки курса (статья Сталина "Головокружение от успехов" и соответствующие постановления партии) основной формой стали производственные артели (колхозы).
5. Правовой и хозяйственный статус колхозников:
В 1935 году принят примерный устав артели, закрепивший права крестьян на личное подворье и самостоятельное распоряжение приусадебным участком; появилась возможность ввести минимум трудодней, после чего крестьянин мог распоряжаться своим временем.
6. Мифология и реальность коллективизации:
В постсоветское время коллективизация зачастую интерпретировалась однобоко — как эпоха страданий, опираясь на драматические массово-культурные образы. Спицын утверждает, что подобное представление сильно преувеличено, а механизм коллективизации включал также улучшение жизни: сокращился рабочий день, шла механизация и электрификация деревни.
7. Позиция Бухарина и правой оппозиции:
Правая оппозиция предлагала более медленное развитие через накопление "жирка" в деревне, дополнительное время на развитие мелких хозяйств. Сталин считал, что такая роскошь во времени недопустима из-за международных рисков и необходимости ускоренной индустриализации.
Аналитический разбор и выводы:
В центре беседы — противоречие между необходимостью быстрых и резких трансформаций и потенциальными издержками этого процесса для деревни и отдельных людей. Спицын настаивает на том, что коллективизация не была столь трагичной и тотальной катастрофой, какой её нередко представляют сегодня. Более того, он подчеркивает прагматичный, даже дисциплинирующий подход Сталина, который отказался от крайних форм (коммуны) и выбрал компромисс (артели) после обратной связи "снизу", когда прежние формы показали свою нежизнеспособность.
Проводя аналогии, это похоже на процесс адаптации крупной системы под внешним давлением: меняется не только структура (создание новых форм хозяйствования), но и культурный, образовательный уровень — Ленин и Сталин оба акцентировали важность "культурничества" для успеха преобразований. Подобно тому, как в нейросети корректируются веса на основе обратной связи, руководство СССР корректировало политику после первых ошибок.
Замечательно, что вопрос истины проходит через всю беседу: советская, перестроечная и сегодняшняя трактовки одного и того же явления различаются радикально. Истина зависит от оптики наблюдателя и его целей: здесь прозрачно видно, как массовое сознание формируется на стыке реальных событий, пропаганды и идеологических нужд.
С практической точки зрения, опыт коллективизации содержит урок о необходимости искать баланс между идеализмом (призыв к "коммунам") и прагматическим подходом (переход к артелям), а также о неотделимости темпов преобразований от международных обстоятельств. Одновременно становится ясно, что общественное представление о таких событиях через десятилетия всё равно останется смесью фактологии, мифа и идеологических проекций.
Открытый вопрос для размышления:
В условиях столь быстро меняющегося (и часто противоречиво освещенного) исторического процесса возможно ли приблизиться к “объективной” истине, или же любое наше знание о прошлом — не больше, чем отражение актуальных для нас сегодня смыслов и потребностей? Как нам отличать искреннее стремление к пониманию истории от навязывания идеалов — и нужно ли вообще к этому стремиться, или практические уроки важнее абсолютной истины?