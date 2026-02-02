Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

На смену ялтинскому порядку приходит не многополярный мир, а хаос. Николай Сорокин

Переслано от: День ТВ

Уиткофф и Костюков отказались встречаться с Будановым? В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Переход от Ялтинского порядка к эпохе хаоса:
- По утверждению Николая Сорокина, современный мировой порядок вступает не в состояние многополярности (как часто ожидаемо), а в фазу хаоса. Ялтинская система, установленная после Второй мировой войны, окончательно ушла в прошлое, и сейчас наступило время нестабильности и непредсказуемости.

2. Неудавшиеся переговоры по Украине и причины их срыва:
- Сорокин выражает позицию, что срыв или отмена переговоров между Россией и Украиной не связан с внешними обстоятельствами (например, событиями вокруг Ирана), а вызван жесткой позицией Зеленского и его окружения, которые, по мнению спикера, не желают идти на какие-либо уступки (территориальные, идеологические, языковые, церковные, коррупционные).
- Украина, по мнению Сорокина, управляется криминализированной группировкой, не способной на компромисс.

3. Внутриполитический кризис в США:
- В центре обсуждения — массовые протесты в Миннесоте, вызванные применением силы сотрудниками иммиграционной службы (ICE) и казусами с нелегальной миграцией.
- Сорокин критикует и организацию самой службы (нехватка профессионалов, хаос, жесткие меры), и систему законов США, которая делает подавление протестов затруднительным.
- Начавшиеся протесты рассматриваются как проявление глубинного внутреннего раскола в американском обществе — между «двумя Америками»: традиционной и либерально-глобалистской.
- Демократы, по его мнению, используют технологии «цветных» революций, ранее применявшиеся по всему миру, теперь во внутренней борьбе.

4. Падение влияния Трампа:
- Протесты и неэффективные действия администрации резко сказываются на рейтингах Трампа, угрожая потерей власти и превращением в «хромую утку».
- Сорокин подчеркивает — Трамп как традиционалист оказался не готов к таким масштабным внутренним потрясениям и манипуляциям оппонентов.

5. Глобальные последствия:
- Пример США иллюстрирует более широкую тенденцию: распад понятных политических структур, кризис легитимности и система, отказывающаяся от прежних правил.
- Разделения внутри наций становятся непримиримыми, и это, по мнению Сорокина, чревато самоуничтожением государств («хаос — это смерть государства»).

6. Образ из художественного рассказа — смена эпох и иллюзии собственности:
- В завершение звучит короткая притча, иллюстрирующая бессмысленные попытки сохранить старые ценности и устойчивости: в смутное, меняющееся время даже семейные реликвии переходят из рук в руки, теряя индивидуальный, «сакральный» смысл и становясь обычным обменным товаром на фоне исторической бури.

---

Вывод:

В этом видео демонстрируется аналитический взгляд на современные мировые и внутренние кризисы через призму перехода от устойчивых (пусть даже жестких) систем к гибридному состоянию хаоса. Сорокин настаивает: ожидания перехода к гармоничному многополярному миру оказались преждевременными — вместо этого силовые поля государств, общества, элит сталкиваются, превращая шахматную доску дипломатии в импровизированный ринг. Особенно ярко этот процесс виден на примере США, где внутренний конфликт между разными идентичностями и группами выходит из-под контроля, а государственные институты теряют способность действовать скоординированно и эффективно. Переносим ли этот пример на другие страны, становится заметно: радикальные расслоения, идеологическая односторонность и иллюзии контроля — эффективный рецепт для разрушения старого порядка, но недостаточный для созидания нового.

Можно рассматривать хаос как временное и неизбежное звено в процессе обновления; однако в такое время особенно важно умение различать реальные процессы от пропагандистских иллюзий и быть внимательнее к тому, что действительно составляет суть общества, государства и субъективного индивидуального опыта.

Открытый вопрос для размышления:
Если хаос — естественная часть трансформации старых порядков, имеем ли мы возможность извлекать из этой эпохи уроки для построения новых ценностей и институтов, или же мы обречены повторять циклы разрушения, пока сами не научимся распознавать и принимать сложность мира за пределами устоявшихся идеалов?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/f6dd55ae721f82b17085c911a8bb7d02/
