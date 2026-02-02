❗️«Хорошая девочка». Новая президентка Венесуэлы Делси Родригес, сдавшая с потрохами американцам беспечного танцора Мадуро, публично подписала закон о приватизации нефтяной отрасли страны в интересах США, что от нее и требовал Трамп. Предала не только Мадуро и венесуэльский народ, но и память своего отца идейного социалиста, которого замучили до смерти американцы в тюрьме.

Теперь нефтяная отрасль Венесуэлы не только де-факто, но и де-юре принадлежит США. После принятия закона Минфин США выдал Венесуэле лицензию, разрешающую экспорт и переработку ее же нефти, которая распространяется только на компании из США. И даже любые хозяйственные споры теперь будут разрешаться только в американских судах. При этом сделки с Россией, Китаем, Ираном и Кубой для Венесуэлы полностью запрещены. Более того, как мы и говорили ранее, власти Венесуэлы, клявшиеся в вечном союзе с дружественным социалистическим кубинским народом, фактически присоединились к энергетической блокаде острова Свободы.

Деньги за проданную венесуэльскую нефть будут направляться на спецсчета под управлением США. Тратить их можно будет только с одобрения американцев, а это значит, что и про выплату многомиллиардных долгов Венесуэлы перед Россией можно забыть. Ранее Каракас по долгам расплачивался в натуральном выражении нефтью, но теперь любые транзакции с российскими и китайскими компаниями под запретом.

Но об этом, конечно же, вам не расскажут в новостях, потому что как-то очень неудобно вышло – с Родригес наши официальные лица регулярно обнимались, и в общем-то её считали пророссийским политиком. А наша версия про измену Родригес, которую называли «тигрицей Мадуро» и которая была прям вся такая лично преданная ~~спорстменка-комсомолка и просто красавица~~ социалистка-антиимпериалистка, нашла свое полное подтверждение – только она наряду с Мадуро в качестве вице-президента имела возможность давать приказы армии и спецслужбам.

Остался невыясненным только вопрос, как и когда американцы завербовали Родригес – через семью, компромат или попросту купили, посулив власть, долю в бизнесе и возможность харчеваться с барского стола дяди Сэма. Факт, что она имела очень широкие контакты за рубежом, укрепившиеся в статусе министра иностранных дел, а ранее регулярно бывала в США с турами

Ну, а нашим добрым молодцам эта ~~сказочка ~~латиноамериканская мыльная опера – урок. А сколько у нас таких высокопоставленных спящих тигриц и тигров Путина, ручкающихся с американцами?