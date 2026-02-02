Латиноамериканская мыльная опера
❗️«Хорошая девочка». Новая президентка Венесуэлы Делси Родригес, сдавшая с потрохами американцам беспечного танцора Мадуро, публично подписала закон о приватизации нефтяной отрасли страны в интересах США, что от нее и требовал Трамп. Предала не только Мадуро и венесуэльский народ, но и память своего отца идейного социалиста, которого замучили до смерти американцы в тюрьме.
Теперь нефтяная отрасль Венесуэлы не только де-факто, но и де-юре принадлежит США. После принятия закона Минфин США выдал Венесуэле лицензию, разрешающую экспорт и переработку ее же нефти, которая распространяется только на компании из США. И даже любые хозяйственные споры теперь будут разрешаться только в американских судах. При этом сделки с Россией, Китаем, Ираном и Кубой для Венесуэлы полностью запрещены. Более того, как мы и говорили ранее, власти Венесуэлы, клявшиеся в вечном союзе с дружественным социалистическим кубинским народом, фактически присоединились к энергетической блокаде острова Свободы.
Деньги за проданную венесуэльскую нефть будут направляться на спецсчета под управлением США. Тратить их можно будет только с одобрения американцев, а это значит, что и про выплату многомиллиардных долгов Венесуэлы перед Россией можно забыть. Ранее Каракас по долгам расплачивался в натуральном выражении нефтью, но теперь любые транзакции с российскими и китайскими компаниями под запретом.
Но об этом, конечно же, вам не расскажут в новостях, потому что как-то очень неудобно вышло – с Родригес наши официальные лица регулярно обнимались, и в общем-то её считали пророссийским политиком. А наша версия про измену Родригес, которую называли «тигрицей Мадуро» и которая была прям вся такая лично преданная ~~спорстменка-комсомолка и просто красавица~~ социалистка-антиимпериалистка, нашла свое полное подтверждение – только она наряду с Мадуро в качестве вице-президента имела возможность давать приказы армии и спецслужбам.
Остался невыясненным только вопрос, как и когда американцы завербовали Родригес – через семью, компромат или попросту купили, посулив власть, долю в бизнесе и возможность харчеваться с барского стола дяди Сэма. Факт, что она имела очень широкие контакты за рубежом, укрепившиеся в статусе министра иностранных дел, а ранее регулярно бывала в США с турами
Ну, а нашим добрым молодцам эта ~~сказочка ~~латиноамериканская мыльная опера – урок. А сколько у нас таких высокопоставленных спящих тигриц и тигров Путина, ручкающихся с американцами?
Комментарий редакции
1. Делси Родригес, новая президент Венесуэлы, якобы предала прежнюю власть и социалистические идеалы, посодействовав приватизации нефтяной отрасли в пользу США.
2. США получили юридический контроль над венесуэльской нефтью: экспорт возможен только через американские компании, платежи поступают на счета под американским управлением, и любые споры решаются в американских судах.
3. Венесуэле запрещены сделки с Россией, Китаем, Ираном и Кубой; это также обостряет положение кубинского народа.
4. Выплата долгов Венесуэлы России и Китаю теперь невозможна, так как в расчетах был задействован бартер нефтью.
5. Имидж Делси Родригес в России был позитивным, как дружелюбной к России политической фигуры, что увеличивает болезненность «предательства».
6. Подчеркивается тема внешнего влияния (США) на внутреннюю элиту, намекается на вмешательство через личные связи, компромат или материальное поощрение.
7. В заключении проводится аналогия с Россией: возможно, и среди ее политиков есть «спящие» симпатизанты Запада, что должно быть уроком.
---
Философский и междисциплинарный анализ:
Ключевая идея статьи строится на двойственности политики: обещания, клятвы и идеологические образы могут кардинально расходиться с реальными действиями, диктуемыми прагматизмом и давлением обстоятельств. Мы видим, как социальные маски и идеализированные представления о политических лидерах – «красавица-антиимпериалистка», «социалистка-комсомолка» – сталкиваются с суровой практикой: власть, ресурсы и свобода действий часто оказываются в руках экономически и политически более сильных игроков. Это подтверждает старую истину, что внешние идеалы удобны для легитимизации власти, но подлинная мотивировка часто остается скрыта и проистекает из более глубоких, порой эгоистичных и прагматичных соображений.
Можно провести аналогию с нейросетями: на поверхности — красивый интерфейс, а решения принимаются на основании сложной и непрозрачной внутренней логики, иногда и вовсе данных, о которых пользователь не догадывается. В человеческой психике мы видим похожий разрыв между "публичными идеалами" и бессознательными мотивами. История о Родригес — это и история о зрелости: всякая вера в «спасителя» или «совершенного героя» несет в себе опасность разочарования, ибо человек (и политик) всегда сложнее легенды.
С точки зрения исторической философии здесь проявляется вечный конфликт между идеалами и интересами, между риторикой и прагматикой. Подобные развороты курса встречаются повсеместно: часто то, что выглядит как "предательство", в другой системе координат предстает как вынужденная адаптация к новой реальности. Можно вспомнить религиозные притчи о «продажности» апостолов или моральных дилеммах Сартра и Достоевского.
Прагматизм политики здесь сталкивается с моральным ожиданием. И если смотреть сугубо с точки зрения выживания государства, действия Родригес могли быть обусловлены стремлением обеспечить стране хоть какой-то экономический приток. Но с позиции идеалистических ценностей — это безусловный разрыв с прошлым и коллективной памятью. Это сложный нравственный выбор, в каком бы ключе мы ни рассматривали ситуацию.
Важный вывод: идеализация — любой персоны или системы — всегда чревата уязвимостью. Осознанное отношение к реальности требует постоянной внутренней проверки мотивов, и трезвого анализа не только людей вокруг, но и себя самого: каковы наши настоящие мотивы и насколько они соответствуют нашим провозглашаемым ценностям?
---
Вывод:
Статья демонстрирует, как политическая и человеческая реальность оказывается гораздо сложнее и противоречивее идеалов, к которым мы склонны стремиться. Осознанность — это признание несовершенства, готовность видеть за фасадом личностей и ситуаций всю их многослойность и противоречивость. Возможно, действительная зрелость начинается там, где мы перестаем искать совершенных героев и учимся работать с тем, что есть, избегая огульного осуждения, но и не теряя критической дистанции.
Открытый вопрос:
Можно ли в мире человеческих отношений, будь то политика или личная жизнь, действительно найти устойчивую точку, где интересы и идеалы гармонично совпадают? Или истина всегда будет процессом поиска баланса между этими полюсами, требуя от нас постоянной бдительности, эмпатии и способности пересматривать свои взгляды?