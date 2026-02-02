Жизненный путь писателя Алексея Толстого – удивительная история о большом художнике и власти. Кто-то Толстого, выбравшего сотрудничество с большевиками, осуждал. Другие завидовали. Но все признавали силу его литературного дара и почти совершенное владение русским языком. С 1919 по 1923 год он находился в эмиграции, изначально отвергнув революцию. Но вернулся.

Зачем Толстой переделал итальянскую сказку про Пиноккио в "Приключения Буратино"? Как он воспринял революцию и нашел себя в радикально изменившейся жизни? Что уникального он привнес в мировую и советскую фантастику? Удалось ли ему полностью погрузиться в эпоху его романа "Петр Первый"?