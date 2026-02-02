Дорога в Кремль первого президента России | Евгений Спицын и Руслан Сафаров
1 февраля 2026 года исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина. О тайнах пути к вершинам власти, о тех, кто помогал и патронировал Ельцина на начальном этапе, о политических интригах, приведших к коллапсу системы управления страной, о роли американских политтехнологов, о войне законов и беспрецедентной в истории Декларации независимости в большом исследовании становления первого президента России говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
1. Исследование ранней карьеры Ельцина: Основной фокус беседы — не столько обсуждение президентства или поздней политической деятельности Бориса Ельцина, сколько разбор его выдвижения и взлёта по партийным и государственным карьерным лестницам с опорой на мемуары, воспоминания современников и анализ политического контекста.
2. Сомнительная биография: Биографические сведения о происхождении и детстве Ельцина во многом построены на его собственных рассказах и поздней публицистике. Утверждения о «раскулаченной» семье, лишениях и ранних трудностях обрастают мифологией, реальных подтверждений многим деталям мало.
3. Партийная карьера: Быстрый подъем Ельцина по служебной лестнице стал возможен в значительной мере благодаря поддержке региональных партийных руководителей, в частности Якова Рябова, который рассматривал молодого энергичного инженера как удобного исполнителя, совмещающего исполнительность и амбиции. Карьера Ельцина иллюстрирует работу советских «социальных лифтов», но и ограниченность этих лифтов партийной лояльностью, аппаратными играми, личными характеристиками.
4. Черты характера: Видеобеседа подчеркивает двойственность Ельцина как фигуры — с одной стороны, исполнительный и энергичный управленец, с другой — склонный к пьянству, хамству и популизму, чем вызывал раздражение как среди коллег-аппаратчиков, так и у руководства.
5. Анализ механизмов власти: Карьерный путь Ельцина не был результатом некой гениальной самородности, скорее — следствие правильного позиционирования, попадания в нужные круги, поддержки старших аппаратчиков и совпадения с кадровой политикой руководства страны на каждом этапе (от Хрущёва до Горбачёва).
6. Роль Горбачёва и перестроечного времени: Поворотный момент — деятельность Горбачёва, кадровые перестановки, реформы конца 1980-х, появление новых институтов власти. Ельцин, переживший временное политическое «падение», оказался востребован как символ перемен и популист, стал «трактористом перестройки», а затем — ключевой фигурой в оппозиции старому партаппарату.
7. Политические интриги и роль элит: Рост Ельцина, его перемещения и даже попадание на съезды и в межрегиональную группу были результатом не только его личных качеств, но и аппаратных интриг, игр высшей элиты и манипулятивных, в том числе зарубежных, технологий.
8. Популизм и общественное мнение: Подчеркивается, что популярность и успехи Ельцина во многом были следствием грамотной работы с массовым настроением, использование образа «обиженного и преследуемого», а также искусственного возвеличивания через СМИ.
9. Критика и субъективная оценка: Историк выражает сильное личное негодование в адрес Ельцина (и Горбачёва), называя их «разрушителями» страны, однако одновременно их рассматривается как продукт системы, её неизбежный итог: карьеристы и популисты, востребованные кризисом идентичности и институтов.
10. Масштабные изменения в партийно-государственной системе: Ввод новых политических институтов (например, съезд народных депутатов), трансляция заседаний, вспышка политической борьбы и создание президентских институтов — всё это описывается как следствие переформатирования власти и глубочайшего кризиса как партийной, так и государственной структуры.
---
Выводы:
Видео предлагает глубокий, местами субъективно окрашенный, но вместе с тем структурно выверенный анализ того, как появлялись и формировались лидеры типа Бориса Ельцина в позднесоветской системе. Путь Ельцина — это не результат уникальности или выдающейся харизмы, а, скорее, типология кадровика-популиста, обладающего рядом личных качеств, востребованных системой в состоянии позднего застоя и реформ.
Его возвышение было бы невозможно без аппаратной поддержки, совпадения интересов элит, умелого использования сложившихся обстоятельств и появления запроса на популистские решения и символы. Здесь показательно, как система, породившая партаппаратную лояльность, в момент кризиса и перемен неизбежно создает благоприятную среду для взлёта фигур с максимальным уровнем карьерной и личной приспособляемости.
Беседа, параллельно действуя как разбор и как предупреждение, иллюстрирует сложность определения истинной причины крупных исторических сдвигов: сколько в них случайности, сколько — тенденции, сколько — осознанной воли, сколько — стихийного запроса общества или кулуарных игр элит.
В центре — вопрос: какова конечная ответственность личности перед историей, и можно ли судить о масштабных изменениях только через биографии отдельных лидеров, или же всё это проявления более глубинных структурных процессов позднесоветского и постсоветского общества?
Открытый вопрос:
Если путь к вершине власти столь часто оказывается игрой совпадений, поддержки и аппаратных интриг, а правда о личности растворена между мифологией, субъективностью и требованиями времени, насколько мы вообще способны познать истину о мотивах, действиях и значении подобных фигур? Не является ли сама попытка «объективной» биографии всего лишь отражением наших настоящих страхов, надежд и коллективных заблуждений?