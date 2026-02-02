Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

«Израиль шантажирует Трампа и его команду, публикуя компромат. Это план по порабощению одной из сильнейших стран». Александр Колпакиди разбирает новые файлы Эпштейна и объясняет, почему Трамп зависит от «христианского сионизма» не только из-за денег. Кто такой Рон Кон и как правая рука сенатора Маккарти стала «запускальщиком» карьеры Дональда Трампа? О чем расскажет «Черная книга сионизма» и почему одновременно с ней выйдет книга о еврейских героях-коммунистах? И как Роберт Максвелл работал против СССР, а его дочь продолжила дело отца в деле Эпштейна?

00:00 – Файлы Эпштейна: много русских, но без серьезных связей

01:37 – Критика Фельштинского: КГБ не при чем

02:51 – Трамп — новый Рейган: цель — сокрушение Китая

05:42 – «Рейгановский рывок» и влияние сионизма

12:03 – Спецслужбы и торговля оружием: убийства журналистов

14:17 – Рон Кон: человек, который «запустил» Трампа

15:19 – Анонс «Черной книги сионизма»: хроника убийств

22:57 – Роберт Максвелл: работа против СССР и похороны в Израиле

28:12 – Шантаж Трампа: Израиль держит США на крючке

31:56 – Сталин и Израиль: почему СССР начал борьбу с космополитами

32:51 – Предательство: как Израиль сменил СССР на США

