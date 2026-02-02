Александр Колпакиди | Кукловоды Эпштейна: кто стоит за файлами
«Израиль шантажирует Трампа и его команду, публикуя компромат. Это план по порабощению одной из сильнейших стран». Александр Колпакиди разбирает новые файлы Эпштейна и объясняет, почему Трамп зависит от «христианского сионизма» не только из-за денег. Кто такой Рон Кон и как правая рука сенатора Маккарти стала «запускальщиком» карьеры Дональда Трампа? О чем расскажет «Черная книга сионизма» и почему одновременно с ней выйдет книга о еврейских героях-коммунистах? И как Роберт Максвелл работал против СССР, а его дочь продолжила дело отца в деле Эпштейна?
00:00 – Файлы Эпштейна: много русских, но без серьезных связей
01:37 – Критика Фельштинского: КГБ не при чем
02:51 – Трамп — новый Рейган: цель — сокрушение Китая
05:42 – «Рейгановский рывок» и влияние сионизма
12:03 – Спецслужбы и торговля оружием: убийства журналистов
14:17 – Рон Кон: человек, который «запустил» Трампа
15:19 – Анонс «Черной книги сионизма»: хроника убийств
22:57 – Роберт Максвелл: работа против СССР и похороны в Израиле
28:12 – Шантаж Трампа: Израиль держит США на крючке
31:56 – Сталин и Израиль: почему СССР начал борьбу с космополитами
32:51 – Предательство: как Израиль сменил СССР на США
Комментарий редакции
1. Файлы Эпштейна и "кукловоды":
Обсуждается недавняя публикация новых материалов по "делу Эпштейна". Высказывается скепсис относительно заявлений некоторых экспертов (например, Фельштинского) о "русском следе" или о том, что за событиями стоит Путин. Автор не считает, что среди фигурирующих в файлах россиян были действительно влиятельные лица.
2. Исторический контекст и спецслужбы:
Проводится параллель между механизмами влияния времён Рейгана и современными событиями. Отмечается активность израильских спецслужб (Моссад) в истории Эпштейна и их возможная роль в публикации материалов — якобы для давления на команду Трампа на фоне обострения конфликта с Ираном.
3. Медиа и информационная война:
Ведущий рассуждает о концентрации контроля над СМИ и формировании общественного мнения небольшими, но влиятельными группами, в том числе с привязкой к национальным, религиозным и идеологическим факторам.
4. Тема советского человека и распада СССР:
Отдельный блок посвящён разностороннему анализу феномена "советского народа", роли "братства народов" и причинам развала СССР, в том числе из-за работы зарубежных спецслужб и внутренних противоречий. Делается акцент на необходимости возвращения к ценностям советского времени для сохранения общества.
5. Сионизм, его влияние и противоречивый образ:
В выступлении заметна сложная отношение к теме сионизма: с одной стороны, автор говорит о влиянии определённой группы, используя эмоционально окрашенные термины ("ослиные уши", "ворота сианизма"), с другой — предостерегает от прямых обобщений и дополняет картину рассказом о еврейских героях-коммунистах.
6. Противоречия и борьба идеологий:
Звучит мысль, что любая идеология может порождать фанатизм и насилие: как религиозный, так и политический. Делается попытка отделить экстремизм от рациональных и даже героических проявлений нации и идеологии.
7. Личное и общее:
Автор делится личными ощущениями от того, что "с человечеством происходит что-то страшное", демонстрирует баланс между заинтересованностью и тревогой. Выражается благодарность за сочувствие и поддержку деятельности, направленной на "разоблачение негодяев" и сохранение памяти о "героях".
Аналитический осмысление и выводы
1. Границы обвинений и опасность идеализаций
Колпакиди избегает прямого догматизма, в отличие от сторонников "всемирного заговора". Он подчёркивает, что реальность сложнее схем о глобальных кукловодах, указывает на зыбкость простых объяснений ("Путин всё контролирует" или "это исключительно дело Израиля"). Истина в столь сложных историях — многоуровнева и ускользает от однозначности.
2. Информационная мозаика и субъективность интерпретаций
Видео мастерски иллюстрирует, как низовые смыслы (кто выложил документы, почему и для кого) пересекаются с глобальными конфликтами, а объективная истина растворяется в потоке взаимных подозрений, шантажа и политических игр. Контроль над информацией — главный инструмент в современном обществе, но он тоже фрагментирован.
3. Тончайшая грань между разоблачением и созданием новой идеологии
Хотя автор пытается разоблачать фанатизм, в изложении заметны элементы собственных идеализаций: образ "советского человека" противопоставляется текущему состоянию общества, а "плохие" и "геройские" представители одной и той же группы оказываются в разных книгах. Это показывает, насколько легко в поиске врага можно скатиться к собственной мифологии.
4. Практическая рекомендация: осознанность и критичность
Основная ценность — призыв к самостоятельному мышлению, критическому отношению к любым схемам и нарративам (включая собственную позицию лекторов). Практическая осознанность — в умении видеть за "теорией заговоров" реальные механизмы манипуляций, но не терять при этом эмпатию и веру в возможность исцеления и сплочения общества вокруг базовых человеческих ценностей.
5. Сохранение достоинства во времена турбулентности
Несмотря на тревожность, обсуждение возвращает к идее: любую информационную и мировоззренческую войну выигрывает тот, кто не становится заложником ни фанатизма, ни пассивного недоверия всему. История 'феномена советского человека' — не ностальгия, а попытка найти баланс между единством и свободой, идентичностью и критичностью.
Открытый вопрос:
Можно ли в эпоху тотальной информационной турбулентности вообще найти стабильный критерий истины и достоинства — или единственная честная позиция сегодня заключается в последовательном сомнении, сопряжённом с активным эмпатийным участием и внутренней дисциплиной? Как принимать сложную реальность, не замыкаясь в теорию заговора и не скатываясь в безразличие?
