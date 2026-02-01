Ранее мы обращали внимание в цикле статей посвященных концепции славянского мира и оси пяти стран на то, что ООН как преемница Лиги Наций, своим образованием обязана итогам второй мировой войны, победителем в которой по существу стал не СССР, а так называемые, страны демократий – США и Великобритания, к 1945-му году успевшие оказаться под полным контролем глобального еврейского капитала, и впоследствии, ввиду разделения мира на капиталистический и социалистический лагеря, поспешившие признать в стране Советов конкурента по части формы дальнейшего процесса глобализации. При этом новая надгосударственная структура (ООН), призванная на словах стать органом обеспечения глобальной безопасности в послевоенном мире, впоследствии в сущности приобрела статус инструмента лоббирования интересов мирового еврейства, по причине чего проигравшие во Второй мировой войне страны, единым фронтом выступившие против него, так и не получили право вето в совете безопасности ООН, тогда как штаб-квартира этой организации, что не случайно, расположилась в США – в центре, на тот период, концентрации еврейской жизни.

Так в продолжении, если ранее одновременно существовали две модели глобализации: условно либеральная и коммунистическая, то с падение СССР, либеральная естественным образом стала доминировать, создав иллюзию у её апологетов к началу 90-х годов некого «конца истории». Однако, это внутреннее торжество продолжалось не долго, пока мир не увидел активно развивающийся экономически Китай, оседлавший коммунистический глобализм, к тому же впоследствии, по мере развития таких организаций как БРИКС, ставший претендовать на мировое лидерство, переводя акцент глобального доминирования с Запада на Восток, что выразилось, в частности, в создании Шанхайский организации сотрудничества (ШОС).

Таким образом, как мы отмечали ранее, в статье «Как ШОС создает нового гегемона», и Лига Наций и ООН и теперь уже ШОС, которая по нашим представлениям идет на смену ООН, являлись, являются и будут являться соответственно, инструментами управления странами и народами с надгосударственного уровня, где в роли управляющего выступает мировое еврейство в непрекращающемся стремлении достичь мирового господства поэтапным методом. Так, например, если Лига Наций была создана на осколках четырех мощных империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской, препятствующих осуществлению идеи глобального управления в принципе, в силу наличия в каждой из империй своего местного национально ориентированного интеллектуального ядра, то ООН стала символом победы еврейского глобализма в либеральной обертке над, так называемой, «осью зла» в лице Германии, Италии и Японии, посмевшими противопоставить ему свою самобытность, что впоследствии выльется для всего западного мира в переработку его традиционных обществ в некую «безвольную биомассу не знающую своего родства». В этой связи уже ни для кого не может являться секретом тот факт, поскольку всё это на протяжении последних семидесяти лет происходило на наших глазах, что по замыслам идеологов еврейского глобализма западные общества должны были пережить такой уровень деградации социальной и экономической жизни, при котором их чувство национального и этнического достоинства претерпело бы достаточно необратимые изменения в сторону добровольного его самоуничтожения. При этом, на фоне непрекращающегося процесса гибели западных наций, остатки ядра «сопротивления» предполагалось подавить волнами мигрантов с Ближнего востока. Так увядающая под воздействием политики мультикультурализма с одной стороны, и с другой стороны деградирующая под воздействием либеральных сказок «о правах и свободах личности», Западная цивилизация, невольно вынуждена была бы передать эстафетную палочку следующего этапа еврейского глобализма, теперь уже в коммунистической обертке, Глобальному Востоку, лидером которого «мировая закулиса» решила назначить Китай на сырьевой базе России.

На данный момент все более стали проявляться черты перехода мира от «западной центричности» теряющей свою пассионарность к «восточной центричности», где пресловутая «многополярность» ( в рамках которой основной принцип «и нашим и вашим», активно используемый РФ, чтобы не брать на себя излишней ответственности за судьбы мира) является прикрытием взращивания нового гегемона в лице Китая на смену США, а России уготована роль «лоха», в послевоенном мире, где США в лице правого еврейства станет заправлять западным полушарием, а Китай – в лице левого, восточным.

Чтобы избежать участи оказаться в положении «лоха», России нужно занять позицию, определяющую ее как субъекта управления в мире, где тот будет разделен на сферы влияния.

Напомним, что в соответствии с концепцией славянского мира и оси пяти стран, основными центрами управления миром должны стать страны, так называемого, «арийского пояса», а именно США, Германия, Россия, Иран, Индия + 1, где «+1», либо Япония, либо декоммунизированный Китай, либо оба государства при концептуальном лидерстве Японии, в свою очередь каждая из стран возглавит свой «панрегион», наиболее соответствующий ей в плане достижения целей управления им. При этом мы отмечали, что каждая из стран будет управляться своим местным жречеством, тогда как в масштабе глобализма решения будут приниматься на уровне совместных консультаций и обсуждений в форме совета жрецов.

Так понимая, что ШОС это очередная площадка по лоббированию еврейских интересов на новом витке истории и в новых глобальных реалиях, мы пришли к выводу, что она не будет, как в своё время Лига Наций и ООН, отражать интересы стран, вынужденных вновь стать на путь защиты своей самобытности от разрушения, а более того, станет ловушкой для ключевых стран, в частности для России, потенциально имевших возможность быть суверенными, но в силу наивности, слабости и глупости их элит, отказавшихся от достижения подлинной независимости.

В продолжении наших замыслов по части устройства послевоенного мира и установления в нём Нового порядка, на днях президент США Дональд Трамп выступил с инициативой создать новую организацию вместо ООН под названием «Совет мира». https://lenta.ru/news/2026/01/20/sovet-mira-trampa/, которая, по его мнению, призвана будет заниматься обеспечением глобальной безопасности и разрешением локальных конфликтов.

Это означает, в частности, что предложение войти в состав «Совета мира», делается исходя из соображения с одной стороны уйти от услуг ООН итак отработавшего свой ресурс с точки зрения мирового еврейства, как мы отмечали выше, а с другой стороны не стать заложниками ШОС, в которой также из закулисья будут заправлять евреи, продвигая тот глобализм, который гарантированно приведет их к тотальному мировому господству над странами и народами.

Пока жреческие центры ключевых стран «арийского пояса» окончательно не сформированы, идея «Совета мира» будет воплощаться на уровне лидеров отдельных государств, постепенно прочерчивая контуры будущего миропорядка. В дальнейшем «Совет мира» будет преобразован в «Совет жреческих центров глав панрегионов», в который войдут представители местного жречества от государств оси пяти стран: США, Германии, России, Ирана, Индии, и Японии.

Для России, в частности это означает, что по мере готовности возглавить свой «пан регион», последней потребуется сокращать долю не взаимовыгодного сотрудничества с Китаем в роли его сырьевого придатка в проведении им еврейского глобализма с китайской спецификой.

Нужно отметить при этом, что на данный момент идея создания «Совета мира», предложенная Трампом обусловлена и тем обстоятельством, что Новый порядок на базе могущества США, Германии, России, Ирана, Индии и Японии не может наступить до тех пор, пока не будет разрешен пресловутый «еврейский вопрос», неразрешенность которого, в частности, сдерживает страны «оси» на пути достижения ими наивысшего суверенитета.

В соответствии с концепцией славянского мира и оси пяти стран, арабо-израильский конфликт должен завершиться созданием совместного арабо-еврейского государства без претензии последнего на доминирование в регионе, где новому государству будет уготован статус «музейного экспоната» трёх авраамических религий. И тогда как христианство должно в целом пережить трансформацию, на сути которой мы сейчас не будем заострять внимание, то ислам и иудаизм ждёт дискредитация на международной арене в рамках столкновения доктрины сионизма и доктрина исламизма. В будущем «Совет мира» признает эти доктрины враждебными для человечества и объявит их вне закона.

На данный момент, очевидно, что Израиль лишается своего основного союзника на Ближнем востоке – США, в свете планов возглавить последними Западное полушарие, что, надо отметить, укладывается и в политику ДЕсионизации соединенных штатов, о необходимости чего мы писали ранее в докладах посвященных нашей концепции. И как бы в продолжение этой политики, засвеченная Трампом идея «Совета мира», где был, в частности поставлен вопрос по восстановлению Газы, призвана размотать клубок противоречий и перекрёстных интересов между теми странами, которые так или иначе имеют свои, отличные от стран «оси», виды на Ближний восток. Например, одним из условия продолжения работы в «Совете мира» по истечении трех лет, явился членский взнос в размере одного миллиарда долларов, который должна была внести страна, претендующая оставаться в его составе. При этом предложено было с позиций США полученные средства направить на восстановление Газы, таким образом полностью разрушая идею Великого Израиля.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал объявленный Трампом состав исполнительного комитета «Совета мира» противоречащим политике Тель-Авива, что свидетельствует о концептуальных разногласиях между Израилем и США.

Напомним, что с позиции «коллективной Британии» (в которую входит и Китай) Ближний восток должен оказаться под контролем арабских стран в рамках стратегии установления «арабского халифата» с признанием Палестины, тогда как персидская концептуальность Ирана должна быть подвергнута разрушению в противостоянии сионизма и исламизма в случае победы исламистской доктрины. С наших позиций ни сионистский Великий Израиль, ни «арабский халифат» не должны состояться, поскольку и первый и второй противоречит идее панрегионов, где США должны пройти процесс ДЕсионизации, чтобы выйти на уровень суверенной державы – главы панрегиона, а Иран путем возвращения себе персидской концептуальности стать главой своего панрегиона с поддержкой США, России, Германии в составе оси пяти стран, что подразумевает, как мы отмечали выше, возникновение нового совместного арабо-еврейского государства на месте нынешнего Израиля.

На данный момент известно, что большинство стран отказались войти в состав «Совета мира», однако нас интересуют прежде всего такие ключевые страны в разрешении «еврейского вопроса» как Украина, Британия и Франция, поскольку новая организация прежде всего собиралась рассмотреть «вопрос по Газе». Последние ожидаемо в целом выразили неодобрение идеи, так как продолжают оставаться под гнетом еврейского глобализма, где и «коммунистический» Китай и исламский радикализм используются как средство достижения «богоизбранными» мирового господства на новом витке истории. И это не удивительно, «Совет мира по Газе» призван был «отделить зерна от плевел», засветить страны, готовые к установлению Нового порядка, и готовые ему сопротивляться. Так Германия, в свою очередь, заявила, что присоединится к «Совету мира» только при условии, что его деятельность будет полностью совместима с существующими международно-правовыми нормами, это хороший сигнал, учитывая то, что главой страны пока еще является ставленник глобалистов Мерц. Пресс-секретарь Песков сообщил, что приглашение войти в организацию получила и Россия. Он отметил, что Москва надеется на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы – и мы их проясняем.

Так или иначе, инициатива Трампа по «Совету мира» создаёт благодатную почву для формирования коалиции сторонников Нового порядка под предводительством США, Германии, России, Ирана, Индии и Японии, и одновременно выявляет его противников, призванных препятствовать его установлению, потворствуя тем самым победе и торжеству еврейского глобализма.

На этом очередной обзор концепции славянского мира и альянса пяти стран завершен, но будет далее продолжен в следующих статьях.

В контакте с вами было славяно-арийское жречество. До скорых встреч!