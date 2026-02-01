«Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов», — сокрушался Пушкин после гибели Грибоедова. Но был ли его друг простой жертвой фанатичной толпы? Или за резнёй в русском посольстве в Тегеране стояла тонкая игра британской дипломатии?

На фестивале «Цифровой истории» в Твери Сергей Дмитриев представил расследование убийства автора «Горя от ума» и дипломата Александра Грибоедова. Вы узнаете:

— Как автор гениальной комедии брал крепости и вёл тонкие переговоры

— Почему контрибуция в 24 тонны золота стала для Грибоедова смертным приговором

— Как британские агенты спровоцировали бойню в русском посольстве

— Зачем современный Иран уничтожил здание, где убили посла

