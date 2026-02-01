https://www.rbc.ru/politics/27/01/2026/697858ad9a794777e19d2b54

В связи с усилением военного контингента США вблизи Ирана дадим пояснение.

Ранее мы сообщали в рамках концепции славянского мира и оси пяти стран, что для кардинального изменения геополитической картины в районе Ближнего Востока, Северной Африки и в зоне турецкого влияния, потребуется деисламизация Ирана, что означает смену текущего режима аятолл. При этом первым этапом процесса деисламизации стала попытка договориться с режимом Ирана о смене его хозяев с "пробританских" на "проамериканских" (трампистких), предпринятая президентом США Дональдом Трампом в июне 2025, что ознаменовалось предложением со стороны США заключить "ядерную сделку", которую режим Ирана фактически отклонил, как оказалось, по взаимному согласию с Израилем, что и стало следствием непродолжительной "12 дневной войны" между двумя ближневосточными странами по принципу "война должна состояться", поскольку ни арабский мир, ни тюрко-исламский мир не подыграли режиму аятолл, хотя по логике вещей должны были. И дело тут в том, что режим аятоллы изначально готовили на заклание в столкновении с Израилем, а не на получение выгод от возможной победы над ним. Цель - в ближневосточной войне уничтожить персидскую концептуальность, и наследие персидской империи, а затем уничтожить памятники шумерской цивилизации (цивилизации создателей человечества), чтобы видимым бенефициаром сделать потомков пустынных дикарей и степняков, которые будут управляться со стороны наднациональных элит еврейского происхождения.

На данный момент очевидно, что Израиль, традиционно являющийся союзником США, готов самоликвидироваться, по договоренности с мировым еврейством, но так, чтобы при этом выиграли и Турция и арабские нефтеносные страны в рамках цели реализации концепта "арабского халифата", хозяином которого станет "коллективная Британия". Сионистский проект уже не приносит дивидендов в плане его развития через США, поскольку последний фактически использовал штаты как средство усиления влияния в мире еврейских международных финансистов. На фоне кризисных тенденций в США евреи мира нашли себе новую базу для паразитирования - Китай.

Таким образом, нужно засвидетельствовать, что мировое еврейство готово уничтожить и Израиль (поскольку Сионисткий проект закрывается) и Иран (поскольку при этом требуется не допустить усиление "персидского Ирана" в регионе), но так, чтобы при этом бенефициарами стали еврейские финансисты , а не национально ориентированные элиты пяти стран оси: США, Германии, России, Ирана (деисламизированного), Индии и теперь уже Японии, если Китай не будет декоммунизирован.

Возвращаясь к повествованию, поскольку цель Трампа не разрушить Иран, как того хотелось бы "коллективной Британии", а переориентировать его мощности на реализацию идеи "панрегионов", где Иран будет главой своего макрорегиона на базе персидской концептуальности, вторым этапом деисламизации страны стала попытка проведения операции по смене режима, начавшаяся в конце декабря 2025 года, которая, несмотря на то, что режим не пал, оголила суть текущей власти Ирана и подогрела к ней ненависть иранского народа.

Третий этап деисламизации Ирана уже идёт. Цель - испугать режим, заставить его лидеров, через усиление контингента ВМС США, предать китайские и британо-еврейские интересы в регионе, при этом получить политическое убежище в РФ.

Напоминаем, что персы сидят на пороховой бочке, тогда как функция стражей исламской революции заключается в предоставлении оснований для Ирана напасть на Израиль, власти которого, нужно отметить, используются как средство провокации по линии МИ6. В этой связи, единственный способ обыграть "коллективную Британию" это убедить аятоллу бежать в РФ, тем самым создав благоприятные идеологические предпосылки для смены режима и вывода Ирана из под удара в столкновении доктрины сионизма и доктрины исламизма.

Следующий этап: дождаться активизации арабо и исламо-тюрского миров в лице Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и других в противостоянии с Израилем, по итогам которого доктрина исламизма и доктрина сионизма будет признана враждебной для человечества и объявлена вне закона "Советом мира".

Если же исламский мир при содействии Турции не будет уничтожать Израиль, то так или иначе его ждет трансформация в новое совместное арабо-еврейское государство без претензии последнего на доминирование в регионе, что, в частности, уже готовится через "Совет мира по Газе". При этом Иран получит статус главы своего панрегиона в рамках реализации концепции "Персидской империи", так как статус "исламского государства" при нём будет ликвидирован.

Пока же ВМС США наращивает свой контингент вблизи Ближневосточного региона, напоминаем, что операция по ликвидации аятоллы не должна вылиться в затяжную гражданскую войну в стране, либо в затяжную войну вообще - в таком случае мы отыграли бы на интересы мирового еврейства, о планах которого мы упоминали выше. Ни персидский народ, ни памятники культуры древностей не должны пострадать. Деисламизация Ирана должна привести не к его упадку, а к его усилению в регионе в статусе "Персидской империи".