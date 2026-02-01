Почему в современной наукометрии в России до сих пор, вместо реальных достижений главным мерилом успеха являются публикации в зарубежных журналах? Как вышло, что в новом отечественном «белом списке» (ЕГПНИ) нет ни одного российского военного журнала высшего (первого) уровня, в то время как в эту категорию попали западные издания сомнительной направленности. Адекватна ли новая система оценок для российской, особенно оборонной, науки?



Статья Алексея Гончарова в №4 газеты «Завтра».

Ссылки на упоминаемые источники:

Scopus и Web of Science: наукометрия или спекуляции на миллиарды долларов? https://zavtra.ru/blogs/nauka_i_globalizm

Утверждена российская часть Единого государственного перечня научных изданий — «Белого списка» https://rcsi.science/press-center/news/perechen-nauchnykh-zhurnalov/utverzhdena-rossiyskaya-chast-edinogo-gosudarstvennogo-perechnya-nauchnykh-izdaniy-belogo-spiska/

Сайт РИНЦа https://elibrary.ru/titles.asp

Critical Studies on Security https://www.tandfonline.com/journals/rcss20

