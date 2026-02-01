Почему лучшие журналы Минобороны оказались внизу Единого государственного перечня научных изданий?
Почему в современной наукометрии в России до сих пор, вместо реальных достижений главным мерилом успеха являются публикации в зарубежных журналах? Как вышло, что в новом отечественном «белом списке» (ЕГПНИ) нет ни одного российского военного журнала высшего (первого) уровня, в то время как в эту категорию попали западные издания сомнительной направленности. Адекватна ли новая система оценок для российской, особенно оборонной, науки?
Статья Алексея Гончарова в №4 газеты «Завтра».
Ссылки на упоминаемые источники:
Scopus и Web of Science: наукометрия или спекуляции на миллиарды долларов? https://zavtra.ru/blogs/nauka_i_globalizm
Утверждена российская часть Единого государственного перечня научных изданий — «Белого списка» https://rcsi.science/press-center/news/perechen-nauchnykh-zhurnalov/utverzhdena-rossiyskaya-chast-edinogo-gosudarstvennogo-perechnya-nauchnykh-izdaniy-belogo-spiska/
Сайт РИНЦа https://elibrary.ru/titles.asp
Critical Studies on Security https://www.tandfonline.com/journals/rcss20
#Наукометрия #ЕГПНИ #Научные журналы #Военная_Наука #РИНЦ #РЦНИ #ИМЭМО
В этом видео рассматривается парадоксальная ситуация, сложившаяся вокруг статуса ведущих российских военных научных журналов в Едином государственном перечне научных изданий (ЕГПНИ). Автор обсуждает, почему журналы Министерства обороны, несмотря на их историческую значимость и академический вклад, оказались на нижних позициях в рейтинге, уступая место менее авторитетным или даже зарубежным изданиям.
Основные идеи:
1. Историческая роль и реальность: Отечественная военная наука традиционно ассоциировалась с конкретными успехами и вкладом в оборону страны, но наукометрические критерии нового времени переопределяют эти заслуги, смещая акценты на формальные показатели.
2. Структура ЕГПНИ и приоритеты: Перечень создан для мониторинга и оценки публикационной активности, но при этом существенно приоритезирует публикации в отечественных изданиях. Журналы ранжируются по уровням от первого (наивысший престиж) до четвертого (низший).
3. Парадокс военных журналов: Среди 634 журналов первого уровня по военному делу из российских изданий не оказалось ни одного. Более того, даже на втором уровне нашли лишь два журнала, и оба они — зарубежные или слабо связанные с российской военной наукой.
4. Дисбаланс между формальными метриками и реальным вкладом: По количеству публикаций, продолжительности существования, качеству статьи и цитируемости ведущие журналы Минобороны превосходят многие издания первого и второго уровня, но оказываются на уровне 3 или 4.
5. Критика наукометрии: Возникает гипотеза, что нынешние критерии, используемые для ранжирования (например, круги взаимного цитирования, формальные показатели) могут искажать реальную ценность научной работы. В экономике, для сравнения, российских журналов первого уровня в разы больше, чем по военному делу, что свидетельствует о непоследовательности подходов.
6. Роль интерфейса и открытости: Система учета публикаций (например, РИНЦ) более удобна и прозрачна, чем РЦНИ, что тоже влияет на восприятие и доступность информации для ученых.
7. Вопросы научной дипломатии: Поднимается вопрос, не слишком ли система ориентируется на внешние наукометрические стандарты и международную «научную дипломатию», теряя из виду реальные интересы и достижения отечественной науки.
Вывод и философское осмысление:
На рассмотренном примере видно, как современные наукометрические системы (воплощенные в государственных перечнях и алгоритмах) могут расходиться с реальным содержанием и глубиной научной традиции. Прагматичная задача мониторинга и ранжирования — сделать науку более прозрачной и управляемой — сталкивается со сложностью многомерной оценки «настоящего вклада», где количественные метрики могут оказаться более иллюзорными, чем кажется на первый взгляд.
Аналогичная ситуация нередко возникает и в других сферах: когда меняются критерии, меняется и образ «истины», а реальное содержание теряет форму под влиянием формализма. Это как если бы человека оценивали только по числу шагов, которые он сделал за день, игнорируя смысл и качество его пути.
В такой ситуации возникает вопрос о цели самой системы оценки: она должна поддерживать научную глубину и историческую преемственность или обслуживать текущую внешнюю отчетность? Не повторяем ли мы ошибку материалистов, которые ценят форму выше смысла, или идеалистов, которые довольствуются лозунгами, уйдя от реальных дел? В практическом плане — как нам сохранить осознанный баланс между необходимостью прозрачной оценки и уважением к сложной, часто неочевидной ценности традиции?
Открытый вопрос:
Как современные общества могут найти равновесие между объективными метриками и глубоко субъективным, исторически обусловленным содержанием научной деятельности — чтобы не утерять суть в погоне за измеряемой формой? Не является ли истина «значимости» в науке всегда живым процессом, а не итогом подсчетов?