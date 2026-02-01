Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Константин Сивков и Вардан Багдасарян — историк и политолог, доктор исторических наук, профессор — обсуждают, почему в 2026 году окончательно распадается Евроатлантический блок: США отрываются от Европы, Гренландия и Канада становятся элементами арктического и геополитического торга, а гибридная война против России приводит к системному кризису Запада. В разговоре — глобалисты и трамписты, Китай как главный экономический соперник США, сценарии мира на Украине и риски новой большой войны в Европе.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 вступление и рамка разговора

00:38 распад Евроатлантического блока

01:37 гибридный блицкриг Запада и его провал

02:31 кризис глобалистов в США и Европе

03:53 логика развала и прогнозы

05:21 парадигмы и военно-стратегический аспект

06:45 цели глобалистов: мировое господство

08:07 гвельфы и гибеллины как матрица Запада

11:03 ростовщический капитал и финансовые империи

12:49 исторические корни современных конфликтов

14:38 Трамп, глобалисты и мондиальный проект

15:14 Гитлер, Черчилль и логика западного доминирования

17:24 духовно-финансовая vs военно-промышленная власть

18:48 рост и пределы экономики США

22:36 США уступают Китаю и будущей Индии

24:11 зачем США Россия, а не Китай

26:48 прогнозы ЦРУ и сценарии глобального кризиса

28:54 риск конфликта Россия–ЕС

30:04 проект Трампа и католический фактор

31:33 Киссинджер vs Бжезинский

32:27 старт холодной войны и телеграмма Кеннана

33:32 дробление Хартленда

35:10 главный враг: Россия или Китай

37:41 «схема домино» и цветные революции

38:43 угроза превентивных ударов по Китаю

40:36 Беловежские соглашения и ядерный вопрос

42:47 роль армии и сохранение ВПК

43:46 цивилизационный маятник России

45:44 религиозный антагонизм Запада

47:20 сценарии контроля над Россией

49:17 исторические аналогии США

53:56 Украина: почему войну не спешат заканчивать

56:45 интересы Европы и США

59:15 подготовка Европы к новой войне

59:49 «мир Трампа» как капитуляционный сценарий

01:01:33 цель США — разрыв РФ и Китая

01:02:32 ядерный фактор Франции

01:05:24 идеология и уроки ХХ века

01:07:36 как СССР готовился к войне

01:10:05 современные параллели

01:11:31 финал и анонс продолжения

#Сивков #Багдасарян #геополитика #ЕвропаСША #Гренландия #Арктика #гибриднаявойна #Украина #Китай #мироваяполитика