Мир по плану Трампа = капитуляция России? | Константин Сивков и Вардан Багдасарян
Константин Сивков и Вардан Багдасарян — историк и политолог, доктор исторических наук, профессор — обсуждают, почему в 2026 году окончательно распадается Евроатлантический блок: США отрываются от Европы, Гренландия и Канада становятся элементами арктического и геополитического торга, а гибридная война против России приводит к системному кризису Запада. В разговоре — глобалисты и трамписты, Китай как главный экономический соперник США, сценарии мира на Украине и риски новой большой войны в Европе.
00:00 вступление и рамка разговора
00:38 распад Евроатлантического блока
01:37 гибридный блицкриг Запада и его провал
02:31 кризис глобалистов в США и Европе
03:53 логика развала и прогнозы
05:21 парадигмы и военно-стратегический аспект
06:45 цели глобалистов: мировое господство
08:07 гвельфы и гибеллины как матрица Запада
11:03 ростовщический капитал и финансовые империи
12:49 исторические корни современных конфликтов
14:38 Трамп, глобалисты и мондиальный проект
15:14 Гитлер, Черчилль и логика западного доминирования
17:24 духовно-финансовая vs военно-промышленная власть
18:48 рост и пределы экономики США
22:36 США уступают Китаю и будущей Индии
24:11 зачем США Россия, а не Китай
26:48 прогнозы ЦРУ и сценарии глобального кризиса
28:54 риск конфликта Россия–ЕС
30:04 проект Трампа и католический фактор
31:33 Киссинджер vs Бжезинский
32:27 старт холодной войны и телеграмма Кеннана
33:32 дробление Хартленда
35:10 главный враг: Россия или Китай
37:41 «схема домино» и цветные революции
38:43 угроза превентивных ударов по Китаю
40:36 Беловежские соглашения и ядерный вопрос
42:47 роль армии и сохранение ВПК
43:46 цивилизационный маятник России
45:44 религиозный антагонизм Запада
47:20 сценарии контроля над Россией
49:17 исторические аналогии США
53:56 Украина: почему войну не спешат заканчивать
56:45 интересы Европы и США
59:15 подготовка Европы к новой войне
59:49 «мир Трампа» как капитуляционный сценарий
01:01:33 цель США — разрыв РФ и Китая
01:02:32 ядерный фактор Франции
01:05:24 идеология и уроки ХХ века
01:07:36 как СССР готовился к войне
01:10:05 современные параллели
01:11:31 финал и анонс продолжения
Комментарий редакции
1. Разделение и кризис евроатлантического сообщества
Авторы сходятся во мнении, что евроатлантический блок, еще недавно казавшийся монолитным и управляемым из одного центра, сейчас демонстрирует глубокие внутренние трещины. США дистанцируются от "старой Европы", Британия действует самостоятельно, наблюдаются противоречия внутри самой Европы.
2. Причины кризиса: провал "гибридного блицкрига" и исторические циклы
Беседующие объясняют, что этот кризис — последствия неудачи "гибридной войны" Запада против России. Россия выстояла, выдержав экономическое и военное давление, что обострило внутренние конфликты в западном мире. Также они подчеркивают, что противоречия внутри Запада уходят корнями в Средневековье — борьбу между папством (духовно-финансовой властью) и империей (военно-политической), боролись и разные центры капитала: Венеция, Генуя, позже Англия, Голландия.
3. Две конкурирующие стратегии глобального доминирования
Вардан Багдасарян выделяет две "партии" Запада:
- "Глобалисты-имперцы" (США в стилистике Трампа): акцент на доминировании одной сверхдержавы, где остальные по сути — вассалы;
- Транснациональные глобалисты (финансовые, медийные группы): ставка на размывание национальных государств и управление миром через сетевые структуры.
В их противостоянии Россия рассматривается как ключевой приз, а Украина — как инструмент.
4. Экономический сдвиг и тревожность Запада
Авторы подчеркивают потерю Соединёнными Штатами статуса мирового экономического лидера (Китай уже опережает США по паритету ВВП), а по прогнозам Индия тоже вскоре обгонит. Это порождает желание элит США "решить вопрос" путем большой войны — но так, чтобы избежать удара по собственной территории.
5. Стратегии в отношении России
Описаны два исторических подхода:
- Киссинджеровская школа: подчинить Россию, сделать вассалом США, использовать против Китая и других конкурентов.
- Бжезинская школа: раздробить Россию, опасаясь, что она все равно восстановит мощь империи и станет вечным "сердцем Хартленда" Евразии, то есть вечным конкурентом Запада.
Указывается, что часть американских стратегов поддерживают одну линию, часть — другую, а российская бюрократия и идеологическая система с момента распада СССР сильно соединены с западными влияниями и слабы к ментальному влиянию извне.
6. Опасность капитуляционного мира
Обсуждается риски "мирного урегулирования" на условиях США: контроль над российскими активами, сохранение оккупации части территорий, демилитаризованные зоны, ввод "миротворцев" на Донбасс — всё это воспринимается как капитуляция, ведущая к внутреннему кризису и потере суверенитета России.
7. Риски большой войны (европа-россия, ядерный фактор)
При прямом столкновении Россия-Европа (без США) ядерная эскалация неизбежна в считанные дни — последствия катастрофичны для обеих сторон и потенциально выгодны тем, кто выждет — прежде всего США.
8. Вечность антагонизма Запада и России
Звучит идея, что антагонизм уходит корнями не только в геополитику, но даже в "онтологический", культурно-религиозный слой западного сознания (образ "Мордора" — России как полюса зла, Третьего Рима и т.п.), который воспроизводится на протяжении столетий независимо от идеологий и формальных систем власти.
9. Исторические аналогии
Приводятся параллели между конфликтами Германии и Британии, позицией США во времена мировых войн, схемой "ударить по соперникам чужими руками", схемой "домино" и т.д. Отмечается, что США выигрывают, сталкивая противников между собой и оставаясь в стороне.
10. Циклы российской истории — перенос опыта
Обращая внимание на чередование либералов и "почвенников", на неизбежные "развороты" политических курсов, беседующие призывают внимательнее читать собственную историю и быть готовыми к повторению старых ошибок, в том числе к ментальной и идеологической войне.
Выводы и философское осмысление
В основе рассуждений лежит идея о невозможности устойчивого "мирного порядка" в нынешней архитектуре мира — слишком много старых противоречий, незаконченных циклов, пересекающихся стратегий и скрытых мотиваций. Простое "замирение" на внешних условиях не решает глубоких причин конфликта, а лишь отодвигает новую эскалацию.
С историко-философской точки зрения здесь можно видеть отражение вечной борьбы между центрами силы, подобно тому, как в физике не существует абсолютно устойчивого баланса — постоянно происходят перетоки энергии, перераспределения. В социуме это выливается в уходящие столетия противоборства между имперским и сетевым (транснациональным) принципом, между государственностью и глобальными финансово-информационными сетями.
Любопытно сравнить и с психологией: как в человеке, так и в цивилизациях всегда есть разделённость между "Я" и "они", между архетипом целостности и разъединённости, и каждый новый виток истории лишь по-новому оформляет вечные паттерны.
Прагматично здесь можно лишь призвать к бдительности, самостоятельности мышления и к отказу от иллюзий. Собственная история — не набор легенд, а серьёзный источник стратегических уроков. Жёсткая привязанность к идеализированным схемам (будь то "Запад как носитель прогресса", или "Россия как вечный Хартленд") опасна: итог всегда зависит от гибкости и умения видеть реальное положение вещей.
В итоге, авторы подчеркивают, что ключевые альтернативы по-прежнему состоят или в повторении сценариев капитуляции и ментального подчинения, или в подготовке (в широком смысле) к новой фазе глобального противостояния, которое может принять самые разрушительные формы.
Открытый вопрос для размышления
Если циклы повторяются, а глубинные антагонизмы воспроизводятся из века в век — можно ли найти новые способы сохранения мира и развития, не скатываясь к эскалации и разрушению? Или же сама структура мировой политики такова, что любое равновесие всегда временно, и истина о мире — всегда динамична и неуловима? Какую роль здесь может сыграть личная и коллективная осознанность — способность отличать реальное от иллюзорного, видеть мотивы и принимать ответственность за свой путь?