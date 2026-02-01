«Знакомый мне служащий на Московско-Казанской железной дороге весовщик, между разговором, рассказал мне, что крестьяне, грузящие на его весах товары, работают 36 часов сряду. …Рассказ весовщика был так обстоятелен, что нельзя было сомневаться, но я все-таки решил своими глазами проверить его и поехал на товарную станцию.

…Я стал расспрашивать их о подробностях их работы, очевидно, удивляя их интересом… Находятся в работе не 36 часов подряд, а всегда больше, потому что на проход с квартиры и обратно уходит более получаса и, кроме того, часто их задерживают на работе дольше положенного времени. …На вопрос мой: зачем они работают такую каторжную работу, мне отвечали:

— А куда же денешься?

…Было правда то, что за деньги, дающие только пропитание, люди, считающиеся свободными, находят нужным отдаваться в такую работу, в которую во времена крепостного права ни один самый жестокий рабовладелец не послал бы своих рабов. Да что рабовладелец, ни один хозяин-извозчик не отдал бы своей лошади, потому что лошадь стоит денег и нерасчетливо непосильной 37-часовой работой коротать жизнь ценного животного».

Это из статьи Льва Толстого «Рабство нашего времени» написанной в 1900 году.

До революции оставалось всего 17 лет. Не могла она не случиться! Картинку вначале я взял в интернете, где ещё есть подлинные факты. На первой картине момент, когда рабочие сбивают символ самодержавия и эксплуатации трудового люда – ненавистного чёрного мутанта. Что было после этого, знает весь мир. То, что в центре, - о 30х годах, когда вся страна пела «Мы рождены, чтоб сказу сделать былью». На первом плане рабочий в лаптях, который своей мечтой и трудом сделает Россию-СССР Великой Державой, победившей фашизм, первой в мире вышедшей в Космос. Верней, весь мир знал это и даже менялся под воздействием чудес, которые творил свободный от эксплуатации народ. Но с возвращением в 1991 году символов царизма и белогвардейщины словно какая-то гидра выжирает память. В первую очередь - в самой РФ!

Только что страна вспоминала единственное в истории по степени ужаса событие – блокаду Ленинграда. 82 года прошло с момента прорыва «кольца», в котором погибли по разным оценкам, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% - от голода. На «Царьграде» в канун мероприятий в память блокады вспомнили методичку, которая рассылалась по школам Санкт-Петербурга совсем недавно. Кто-то советовал учителям: «Избегайте эмоциональных манипуляций. Не вынуждайте детей испытывать эмоциональные чувства, не предлагайте им переноситься в прошлое, отождествлять себя с теми людьми. Подобные приёмы опасны для психического здоровья школьников. Это травмирует психику».

Ведущая передачи связалась с директором лицея номер 369 Санкт-Петербурга Константином Тхостовым. Тот сказал, что нет, подобные «методички» уже не применяются. Это было до 2019 года, когда в силе была так называемая «болонская гидра». А теперь - опора на единый учебник истории под редакцией Мединского. Как вели себя учителя в день памяти о страшной трагедии вообще-то вопрос. В передаче «Железная логика» Сергея Михеева прозвучало, что в Химках учительница в тот день в часе «Разговоры о важном» рассказывала детям, как эффективно распоряжаться деньгами. Это уже не «болонская гидра», а нечто более глубоко вбитое в сознание, культивируемое на государственном уровне. Единый учебник, на который «идёт опора», сразу вызвал множество протестов учителей, не потерявших чувство Родины. Дело не только во множестве ошибок, связанных с незнанием истории, а в самом духе учебника. Появился раздел про СВО. Поскольку часы в школе не резиновые, пришлось ради него подсократить общемировую обстановку. Но где во всемирной истории вы видели специальную военную операцию длиной в четыре года?! Войны нет, она не объявлена ни одной из сторон. Причина понятна: в случае объявления возникает ситуация форс-мажора. Всё для Победы! Делающие деньги на крови солдат – под расстрел. По факту же околовластные богачи за время СВО стали ещё богаче с обеих сторон. Живых людей в расцвете сил с обеих сторон стало меньше…

Историческая классика СВО - захват дворца Амина 27 декабря 1979 года. Это операция «Шторм-333», успешно проведённая спецслужбами СССР. Длилась один день. Свежайший пример - захват спецслужбами США президента Венесуэлы Мадуро. По словам Трампа «за 47 секунд США смогли все зачистить и не позволить Мадуро бежать». Нагло, циничо, несправедливо, вопреки всем международным законам, но эффективно! Столь же нагло и цинично, на мой взгляд, действует «элита» РФ в отношении своего народа. В июне 2016 года тогдашний министр культуры РФ Мединский с подельником Сергеем Ивановым, который занимал пост руководителя администрации Кремля, установили в Питере памятную доску Маннергейму. Ленинградцы возмутились и «святыню» пришлось убрать. И что? "Наверное, надо было заранее объяснить людям элементарные вещи, связанные со знанием истории", - сказал Иванов в интервью "Комсомольской правде". По его мнению, "у нас народ, к сожалению, часто историю либо не знает, либо, даже когда узнает какие-то отдельные факты, не хочет их признавать в упор". "Против установления памятного знака Маннергейму протестовала очень узкая, маргинальная часть населения… жизнь людей, и не только простых, была кардинально изменена, исковеркана октябрем 17-го года…" Кстати, гидра, драпирующая Мавзолей на День Победы напрямую связана с Ивановым. Предложение, как пишут, поступило от Минобороны, когда им командовал Сергей Борисович.

Не знаем истории?! Финляндия отделилась от большевистской России в 1917 году. В 1918 году Маннергейм был назначен главнокомандующим финской армией. 29–30 апреля 1918 года любимец Иванова и Мединского провёл «СВО», получившую название «Выборгская резня». Это была этническая чистка русских. Русофобия финского генерала, возможно, появилась после того, как он не смог поступить в Академию Генштаба Империи, неоднократно провалив экзамен по русскому языку. Возможно, с исторической точки зрения ненависть к русским прописана в генетике «резаки» раньше. Маннергейм – этнический швед…

Но не шведы же взяли Москву в 1991 году! А учебник истории – не стенгазета «Единой России», которую можно переписывать каждый день. Тридцать пять лет – это уже история, где кое-что устоялось и достойно строчек для будущих поколений. В официальной пропаганде всё прекрасно. А что в интернете, куда ещё пробивается ПРАВДА? «В Новокузнецке судят местную жительницу по делу об участии в деятельности экстремистской организации. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о движении «Граждане СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация). По версии следствия, фигурантка дела в период с июня 2023-го по апрель 2025 года активно поддерживала идеологию запрещенной организации. В частности, она подписывалась на связанные с организацией группы в социальных сетях, «где вела активное общение и систематически распространяла ссылки на экстремистские материалы. Кроме того, в сентябре 2024 года …высказалась «в поддержку идеологии, направленной на подрыв основ конституционного строя и безопасности государства». И так – на всей территории РФ. Уже посаженный «экстремист» из Башкирии получил добавку к сроку за то, что и в тюрьме продолжил какую-то пропаганду «идеологии». Какой? Не пишут.

Что за «идеология» страшит власть имущих? Смотрим Основной закон РФ: «Российская федерация является продолжателем Советского Союза». Статья 67.1. Преемственность наших исторических периодов защищается законом. Писан ли этот Закон для Иванова с Мединским и прочих, осуществляющих управление страной, выжигающих самый яркий период Отечественной истории? Сергей Иванов, оскорбивший народ, по сию пору – постоянный член Совета Безопасности РФ. Там же, выше по должности, - Дмитрий Медведев, заменивший нам народную милицию на полицию. Предполагаю, что небывалый недобор в МВД – нематериальная причина такого положения. Приятно ли парню, прадед которого вешал полицаев, носить почти такую же форму? Да и кого защищать от «граждан СССР»? Там, где в СССР был «Совет народных депутатов» (ещё раньше – депутатов трудящихся), уже можно писать «Комендатура»?

Где определяется, что есть законная Правда в РФ? В судах. Но: «Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева приговорена к 15 годам колонии… Бывший заместитель председателя суда Татьяна Юрова приговорена к 13 годам колонии. Бывший председатель Железнодорожного суда Ростова Георгий Бондаренко осужден на шесть лет общего режима... Экс-начальник управления судебного департамента области Андрей Рощевский — на восемь лет в колонии строгого режима...» И так далее, с посадками судей из высших инстанций, не чета ростовским. Горят на деньгах. И никто не говорит об измене Народу, Родине. Более того, «гидра» поражает и «тружеников» госбезопасности. «Бывшим сотрудникам ФСБ и СК вынесли приговор по делу о псевдопокушении. 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывших сотрудников Следственного комитета и ФСБ, а также адвоката к крупным срокам лишения свободы». В публикации много фамилий, цифр сроков и полученных денег, штрафов, которые по причине многочисленности подобной информации уже мало кого интересуют. Но вот главное: «Суд установил, что фигуранты дела являлись членами преступного сообщества»!

В новом учебнике истории под редакцией Мединского нашлось место для оценки факта госпереворота 2014 года на Украине. Но любой российский старшеклассник, у которого ещё не умерли бабушки и дедушки, знает, что случилось с нашей страной в 1991–1993 годах. Антинародный государственный переворот! С него и началось кровопролитие между народами бывших республик Союза. Без этого переворота и на внешнем контуре Трамп, словно Кощей девок, не смог бы таскать президентов суверенных государств, дружественных нам.

…Победы СССР — не случайность. Это видно сегодня на фоне квантового перехода, о котором говорят уже и учёные. Всё в этом мире – энергия разных частот. Резонанс сердец создает мощность (способность выполнять работу) с ранее непроявленными возможностями, в человеке появляется невиданная, фантастическая энергия. (Смотрите практику и результаты первых пятилеток Союза). Когда физики впервые обнаружили «туннельный эффект», они не могли поверить: частицы "просачиваются" сквозь непреодолимые барьеры. Так и Октябрьская революция открыла доступ к реальностям, которые должны были остаться закрытыми. Наше сознание существует в суперпозиции: ты одновременно и реалист (видишь низкую вероятность), и творец (создаешь новую вероятность). Это квантовое состояние выбора — самый мощный акт Победы.

В СМИ с 1991 года идёт мощная контрреволюция, накачиваемая деньгами трудового народа. Схлестнулись на Марксе и Ленине, у которых не было и быть не могло теории строительства социализма в отдельно взятой стране. Но о главном контра молчит. Откройте монографию «Контрреволюционер» Сталин. По ту сторону марксизма-ленинизма». Авторы - учёные Сергей Магнитов и Олег Матвейчев. Цитата: «Если отделить Сталинизм от Марксизма, и сталинизм перестанет быть искажением, а значит неудачей марксизма, то он займет своё место как имперская практика Советского периода, идейная легитимность которого будет чёткой и внятной. Не будет нужды оправдываться в том, что искажение марксизма было в таких-то интересах, временным, а значит изначально нелегитимным. Напротив, мы чётко говорим: сталинский период – это поступательный сталинизм с вытеснением марксизма (причём и в версии Троцкого) целиком и полностью, а поздний СССР – вытеснение сталинизма». Поздний Союз был ещё велик за счёт «сталинизма» в экономике и всех других сферах человеческой деятельности. Но гидра антисоветизма уже тихонечко жрала его изнутри.

«Ранний» - это практика, критерий истины. Маркса там нет! Вот «крамола» уже названной монографии: «Возьмем такой центральный для марксизма вопрос, как вопрос о собственности. Кстати, уже то, что он центральный, и по нему определяется, какая сейчас общественно-экономическая формация, это уже выдает буржуазность мышления Маркса… Маркс нигде метафизически и онтологически не обосновывает, на чём вообще держится право собственности. Если же мы взглянем на сталинский подход к этому вопросу, то стоит напомнить, что в российской империи и народ, и мышление философов и богословов изначально утверждало, что земля, например, «Божья», и у всех она только во временном пользовании. И даже потребление происходит только с божественного попустительства. То есть, когда Маркс говорит о преимущественных правах коллективного субъекта, он всего лишь «изобретает велосипед», который давно изобретен был в русской общине»…

А в песне его, а в песне-

Как солнечный блеск чиста,

Звучала великая правда,

Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,

Заставить биться сумел,

У многих будил он разум,

Дремавший в глубокой тьме.

Это из юношеского стихотворения Джугашвили. Сюжет вроде не оптимистичен. Герой отравлен. «И песня твоя чужда нам, И правда твоя не нужна!». Но ключевые слова здесь Возвышенная Мечта! Тут не требуется литературно-философский анализ. Достаточно глянуть на практику и результаты СССР сталинского периода. И вернёмся к поэзии, последнему стихотворению Сталина, написанному не на публику, которое нашли после его смерти.

Конечно, я во многом виноват!

Но КТО-ТО правил и моей судьбою,

Я ощущал ТОТ вездесущий взгляд.

ОН не давал ни сна мне, ни покоя

ОН жил во мне и правил СВЫШЕ мной,

И я, как раб ВСЕЛЕНСКОГО НАСТРОЯ,

Железной волей управлял страной.

Стоит трезво оглянуться на практику уже седьмой пятилетки новейшей истории нашей страны и всё будет ясно без учебников… Много песен про ЭТО пропето? На лжи далеко не уедешь.

Эдуард Наипов,

Кострома