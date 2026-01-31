Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

В студии историк спецслужб Александр Колпакиди и полковник, доктор исторических наук Михаил Алексеев. Рихард Зорге — разведчик №1, но мы знаем о нем только легенды. В этом выпуске — сухая правда архивов. Разбор без глянца: Миф о Сталине: Знал ли вождь о «Рамзае» лично и почему игнорировал часть донесений? Анатомия провала: Зорге погубило не предательство, а обрыв связи с Москвой и ошибки курьеров. Почему Центр оставил резидентуру слепой и глухой? Цена информации: Как Зорге добыл точную дату нападения Германии («Барбаросса») и почему его донесение о том, что Япония не нападет на СССР, спасло Москву в 1941-м. Смерть героя: Казнь в день революции (7 ноября) и уважение врагов, граничащее с культом.



00:00 кто в студии и почему Зорге снова обсуждают

00:59 книги Алексеева: разведка как она есть, без героического глянца

02:44 почему Зорге называют разведчиком №1

04:06 вклад Алексеева и поиск китайских помощников Зорге

07:03 структура трёх книг: Китай — Япония — преддверие 22 июня

09:41 мифы о Зорге и Сталине, японский переворот 1936

12:20 конспирация: мог ли Сталин знать истинное имя агента

15:02 интерес Сталина к Японии и кризис доверия к разведке

15:56 характер Зорге и история Ии Ханака

16:27 дело Боровича: «немецкие агенты» в сети Разведупра

18:03 обвинения в адрес Зорге и восьмилетняя работа на ДВ

20:34 Сироткин: версия «двойника» и книга про токийскую резидентуру

22:47 показания Карла Рима и линия «английской/немецкой» версии

25:05 Ингрид Кусинин и попытки вербовок в Японии

27:42 1937: ликвидация резидентуры и судьбы ключевых фигур

28:22 донесение Сталину и «источник из немецких кругов» в Токио

30:01 ранние предупреждения о вторжении и разворот японской политики

37:39 «Барбаросса» и директива 21 в сообщениях Зорге

42:01 журналист как легенда: почему это работало

42:40 телеграммы, завышения и кто не донёс наверх

43:41 Альт, «Метеор» и сроки объявления войны

44:31 разговоры с послом Отто: сырьевой взгляд на СССР

46:41 «критические даты» и турецкий фактор

47:37 схема войны против Польши как модель нападения

49:02 конец мая 1941: сигнал о наступлении во второй половине июня

49:43 20 июня: «война неизбежна» и оценка обороны СССР

51:13 попытки влиять на японцев и запреты Центра

54:15 биография Зорге: учёный, инвалид Вердена, без пафоса

57:01 Франкфуртский институт и навыки «агента влияния»

01:00:46 Сингапур, нефть и японские развилки

01:03:08 Германия требует удара по СССР, Япония смотрит на Юг

01:06:01 «зрелая/недозрелая хурма» — две теории войны

01:07:01 Адзаки: Япония не выступит против СССР в этом году

01:08:32 силы Японии vs силы СССР на Дальнем Востоке

01:10:13 арест Адзаки и его влияние на контур Токио

01:11:46 китайские соратники и «белые пятна» памяти о Зорге

01:12:28 последняя телеграмма, которая не ушла

01:14:26 оценка Уиллоби и «Шанхайский заговор»

01:19:17 начало провала: предательства и цепочка арестов

01:21:28 связь с Центром: курьеры, консульство и тупик каналов

01:23:05 ошибки руководства и давление полиции

01:24:42 тотальный контроль и встречи Зайцева

01:27:27 Клаузен: признание, пожизненное и культ в ГДР

01:31:46 7 ноября 1944: казнь Зорге и Адзаки

01:34:59 уважение к Зорге в Японии и Китае

01:36:51 будущая книга о соратниках Зорге

01:39:01 документ ДВ: «кроме Рамзая из Токио — почти пусто»

