В студии историк и писатель Андрей Буровский. Забудьте то, что вам показывали в голливудских фильмах. Мафия — это не просто преступность, это древний социальный организм, который живет параллельно с государством и часто заменяет его. Буровский вскрывает изнанку истории: Цивилизационный разлом: Почему в России — «воры» и беспредел, а на Сицилии — «люди чести» и порядок? Историк объясняет разницу ментальных кодов. Тайная власть: Мафия появляется там, где официальная власть становится врагом народа. Это государство в государстве со своими налогами и судами. Американский проект: Как спецслужбы США заключили сделку с дьяволом, используя мафиозные кланы для своих геополитических целей? Жертва системы: Аль Капоне — не герой, а выскочка, нарушивший древние законы тени.

00:00 вводная и шутка про Менделеева; тема — мафия

00:50 мафия vs русский криминалитет: кровь, экономика, интеграция

01:45 экономическая природа мафии: запреты и поддержка общества

02:39 чем занимается мафия: контрабанда, азарт, секс, «крыша»

04:32 Британия и традиция контрабанды

05:26 Сицилия XIII–XIV вв.: иностранное владычество и нелегальная власть

08:24 французы как завоеватели и рождение мафии

09:22 закон омерты: «не доносить своим»

09:40 истоки: Китай, Сицилия, камора

10:41 мафия в Италии: налоги, народности, экспорт термина

12:35 США: ирландская мафия, Великий голод и поддержка населения

15:17 репрессии: Море, Муссолини и внесудебные методы

18:42 итальянцы в США: подавление ирландцев, союз с еврейской мафией

22:20 Аль Капоне: террор и быстрый крах

24:18 мифы о мафии и реальная «публичность»

25:46 еврейская мафия и Брайтон-Бич

26:47 почему мафию трудно судить: нет свидетелей

28:26 США используют мафию как агентуру

30:36 мафия и политика в Италии

33:12 где грань между мафией и бизнесом

38:04 этнические и религиозные связи

40:43 будущее мафии: рост «крышевания»

41:48 иллюзии о «прошлой» мафии

42:08 нелегальные налоги и беспомощность полиции

43:06 история «канарейки»

44:23 убитые юристы и провал «Чистых рук»

45:07 мафия сегодня: почему не стоит инвестировать в Италии

46:22 кейс Брафмана: закон и мафия рядом

47:10 финал: почему мафию нельзя уничтожить полностью

