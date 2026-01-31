Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/pjopps-yt2

Как гипотеза трёхслойного камуфляжа Жака Валле объясняет тайну НЛО? В чём разница между теорией палеоконтакта и концепцией земной працивилизации? Почему многие «звездные» артефакты на самом деле подозрительно напоминают нашу современную технику? Какую роль играют пирамиды и разломы в системе безопасности планеты? Что происходит с уфологией в России и мире: почему полевых исследований становится меньше и как «диванные исследователи» из интернета влияют на изучение феномена? В гостях у Алексея Комогорцева один из старейших российских уфологов, методолог и педагог Александр Борисович Петухов

