Судьба коммунального хозяйства Украины, или Кто починит трубы | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о грабительских схемах и безответственном управлении в сфере жилищно-коммунального хозяйства, условиях восстановления и модернизации жизненно важной инфраструктуры.
Ведущий: Максим Романычев
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы
1. Историческая перспектива:
Николай Азаров акцентирует внимание на том, что жилищно-коммунальное хозяйство Украины изначально было организовано по совершенно другим принципам, характерным для советской плановой системы. В советское время государство брало на себя главную ответственность: жилья строили много, предоставляли его бесплатно по понятным критериям, регулярно проводили плановые ремонты и модернизацию инфраструктуры.
2. Реформы и приватизация:
После распада СССР началась масштабная приватизация, в ходе которой значительные ресурсы ушли из госсектора. Механизмы финансирования сферы ЖКХ были утрачены, расходы всё больше перекладывались на плечи населения, тарифы росли, а уровень доходов граждан оставался намного ниже западноевропейского, к которому стали приравниваться новые цены на коммунальные услуги.
3. Деградация инфраструктуры:
На протяжении последних трёх десятилетий, по словам Азарова, была утрачена система управления ЖКХ, регулярные ремонты не проводились, сети ветшали. Более 80% водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии, огромное количество воды теряется на утечках, аналогичная ситуация с тепловыми сетями.
4. Проблемы управления и финансирования:
Сменилась не только структура собственности, но и подходы к управлению: появились формальные объединения собственников, управляющие компании (бывшие ЖЭКи), однако их возможности и ответственность часто символические. Реформа управления этой сферой была, по сути, провалена.
5. Последствия войны:
Военная ситуация на Украине привела к массовым разрушениям инфраструктуры, что усилило уже существующие проблемы — многие объекты энергетики разрушены, специалистов мало, производственные мощности потеряны или приватизированы и разорены.
6. Перспективы восстановления:
Азаров скептически смотрит на перспективу нынешнего курса: без изменения политического режима и возвращения к компетентному и прагматичному управлению восстановление невозможно. Даже если гипотетически прийти к широкомасштабному строительству "с нуля", это займёт десятилетия и потребует ресурсов, которых нет.
7. Оптимальная модель:
Эффективной Азаров считает смешанную модель финансирования — ответственность должны нести и государство, и частный бизнес, и само население, с контролем на уровне тарифов (например, не более 15% совокупного дохода семьи на ЖКХ) и сдерживанием рентабельности поставщиков коммунальных услуг.
8. Роль государства и рыночных механизмов:
Полная ориентация на рынок ("требования МВФ о полной самоокупаемости ЖКХ") не работает в условиях низких доходов населения и недостатка конкуренции/контроля. Нужно сочетать механизм субсидирования, госрегулирования тарифов и стимулирования инвестиций в модернизацию инфраструктуры.
9. Европейские перспективы и иллюзии:
Вступление в ЕС, по мнению Азарова, не решит структурных проблем — формальные обещания не подкрепляются реальной поддержкой, а выполнение необходимых критериев затянется на десятилетия, как показывает опыт других стран.
Аналитический и философский взгляд
Если посмотреть на проблему чуть шире, сквозь призму истории и психологии, мы видим здесь всё ту же борьбу между идеализацией и реальностью, между желанием разом изменить жизнь и невидимой стоимостью этих перемен. Приватизация и рыночные реформы обещали свободу, но принесли вместе с ней бремя ответственности, к которому массовое сознание не было готово. Иллюзорность ожиданий ("каждый станет владельцем, значит, будет счастлив и обеспечен") сменилась разочарованием, когда оказалось, что владеть — значит заботиться, тратить и отвечать.
Здесь работает старая истина: никакая система не вечна, если она не опирается на чёткий механизм обратной связи, баланса интересов и реальной ответственности — будь то приватная компания, государство или жилец обычной квартиры. Проблема усугубляется, когда вмешивается война: разрушаются не только материальные сети, но и вся система коллективной ответственности, распадается горизонт доверия, исчезают специалисты.
Интересно отметить и параллели с другими сферами. Например, в ИТ-инфраструктуре — если не поддерживать системы, не проводить апдейты и не выделять ресурсы на модернизацию, рано или поздно наступит критическая точка, и "сетям" будет угрожать обвал, независимо от того, частные они или государственные. В программировании мы знаем: legacy-код не прощает бездействия.
А если углубиться в общественную психологию, то мы видим, как коллективное бессознательное может обманывать само себя, ожидая от новых форм ("рынок", "ЕС") мгновенного исцеления старых болезней, забывая, что перемены требуют не только идеи, но и продуманной практики, дисциплины, баланса между общественным и частным интересом.
Практические выводы
- Восстановление ЖКХ возможно только через признание реального состояния инфраструктуры и выработку сбалансированных моделей финансирования, где участвуют как государство, так и частные структуры, а население не становится основной жертвой реформ.
- Решение проблемы требует системной политики: модернизации, обучения специалистов, контроля тарифов, возврата грамотного управления и учета социальных факторов.
- Иллюзии насчёт "европейской" цены счастья или политических чудес должны быть развеяны — долгосрочные преобразования невозможны без внутренней ответственности, компетентности и внутреннего мира в государстве.
- Основное условие — установление мира (буквально и метафорически): только при базе стабильности и мира возможно планомерное восстановление.
Открытый вопрос
Но всё же — даже в такой, казалось бы, прагматичной и материальной теме, как ремонт труб, заходит вечная дилемма: кто и когда возьмёт на себя осознанную ответственность не только за свою квартиру, но и за будущее целой страны? Не означает ли история ЖКХ, что путь к порядку и справедливости в обществе лежит через восстановление подлинной солидарности — или, напротив, через боль и полное разрушение прежних иллюзий? Как вы думаете, откуда должны расти корни перемен — из очередной политической воли сверху или из коллективной мудрости и готовности к ответственности на каждом уровне?
Когда я говорил что при -5 и ниже могут треснуть трубы и будет катастрофа. Тогда жо говорил, что трубы в земле и ведется расчет что они не треснут. Ну он даже не лгун, он пи***бол.
Чу, там трубы часто горят, но не треснут никогда, всегда будет чем смочить. Настоящие новости как обычно белым мелом на белой стене. Полтора ляма У пенсионэров прокатили с пенсией, вот это уже звоночек, сигнал. У пенсов справку просят, а не получают ли они пенсию в РФ. Кто им справку выдаст что такой пенсии у них нет? Прикол еще в том что тут в РФ приняли закон, что гражданство мигранты получают если у них на родине нет судимости. И опять кто хохлам такую справку выдаст, Киев? Т.е. пара лямов иждивенцев хохлов уже наметилась. Они западу не нужны, на У для них мОчи нет, и тут наши соцзащитники попу морщат. Если число не пришей к… рукав хохлов увеличится до пяти лямов, то критическая масса для покупки Украины созреет. Эти пенсы та самая критическая масса голосов голосовальшиков, молодежь либо не ходит на выборы, либо ходит под запись строем. Какая страна выкупит пенсов, та купит Украину. Вот жлоба дня.
Кто-нибудь в курсе сколько крупных коммунальных аварий было в РФ с начала отопительного сезона?По данным Минстроя на 21 января 2026 года, с начала осенне-зимнего периода (ОЗП) в России зафиксировано 4 228 аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.А на сколько изношены сети коммунального хозяйства в РФ?
По данным Счетной палаты РФ, накопленный износ сетей достиг 75 % к концу 2024 года, а износ объектов водозабора составляет 66,9 %. Общий износ коммунальных теплосетей — от 40 % до 80 % в зависимости от региона.
Когда были “тучные нефтяные годы” не было сделано ничего…А сейчас мы будем пожинать плоды телевизионного ура-патриотизма.Про износ лифтов написать?По данным Минстроя на весну 2024 года, в РФ в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50 %. К 2025 году более 140 тысяч лифтов (из них – 97 тысяч лифтов с истёкшим сроком эксплуатации и 43 тысячи лифтов с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года) должны быть заменены…Они не были заменены и не будут заменены в ближайшем будущем.
Несколько дней назад смотрел одного дядьку который показывал свой дом.Дому 55 лет,обычная советская панелька,за всё время делался ремонт только подъездов и то только покраска,до сих пор стоят “аутентичные” входные деревянные двери и окна в подъезде. Мне просто интересно с распада СССР уже прошло 35 лет,все эти годы люди платили деньги,взамен имели только раз в несколько лет покраску лестничной клетки,где деньги,Зин?
П.С.В Украине схожая ситуация,в 2010 начали утеплять ,но в 2014 всё закончилось,утеплили %20-25 не более,к трубам воды,отопления,канализации никто пальцем не дотрагивался. Декоммунизация идёт полным ходом,только Лукашенка “против”.