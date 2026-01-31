Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

“Политические вызовы 2026 года” Е.Ю.Спицын, Л.Н.Доброхотов, Г.Фёдоров на Красной линии “Точка зрения

Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Красная линия 12 января 2026 г.
Россия вступила в 2026-й год. Продолжается Специальная военная операция. Как подчеркнул президент Путин, Россия достигнет своих целей – если не дипломатическим путём, то на поле боя. А если впереди серьёзные сражения, значит, страна должна быть единой и нацеленной на решение общих задач, считают эксперты «Точки зрения».

1. Главные политические вызовы 2026 года:
- Продолжение СВО и судьба территорий: Гости подчеркивают, что основной вызов — успешное завершение или продолжение специальной военной операции. Высказывается сомнение, что результат будет достигнут дипломатией — “борьба за Россию и за справедливость” ведётся на поле боя, и задачи выходят за пределы Донбасса, затрагивают Новороссию, Приднестровье.
- Экономический рост: Существующая политика считается недостаточно эффективной — темпы роста низкие, технологические отрасли отстают, большинство отраслей (авиастроение, станкостроение и др.) в состоянии “кризиса”. Проблему связывают с деятельностью Центробанка и финансово-экономическим курсом, который нужно пересматривать.
- Политическая система и выборы: Критика сосредотачивается на характере политической системы, которую называют искусственной. Существование “псевдооппозиции” и доминирование одной партии ограничивают реальный выбор избирателя. КПРФ позиционируется как единственная настоящая оппозиционная сила, защищающая интересы “человека труда”.

2. Общество, настроения и роль капитала:
- Рост левых настроений: Общественный запрос на социальную справедливость усиливается. При этом реальные изменения в политической структуре не допускаются, и власть препятствует превращению “левых настроений” в политическую силу.
- Влияние крупного капитала: Капитал, в особенности олигархический, доминирует в экономике и политике, часто действуя сугубо в своих интересах и влияя на власть. Примером служит участие бизнесменов в дипломатии.
- Социальная поддержка и кризисы: Социальная сфера сокращается, реальное улучшение жизни большинства не происходит. Бюджет не предполагает значительных инвестиций в образование, кружки, секции, детское развитие.

3. Сравнения с другими странами и исторический контекст:
- Опыт социалистических стран: В пример приводятся страны с левой моделью (Китай, Вьетнам, Куба), где экономический рост выше, а социальная политика успешнее. Указывается, что российские государственные СМИ сознательно умалчивают социалистический характер этих стран.
- Исторические уроки: Подчеркивается, что единство власти и народа, способной обеспечить справедливость, было ключевым в истории страны; слабость власти и несправедливость всегда приводили к катастрофе (пример — 1991 год).

4. Внутритренняя критика системы:
- Политические фильтры: Власть делает всё, чтобы ограничить доступ реальной оппозиции к выборам через законодательство, муниципальные фильтры, электронное голосование, ограничение наблюдения.
- Реанимация антисоветских/антикоммунистических тенденций: Критика решений судов, реабилитирующих антисоветскую агитацию, расценивается как попытка переписать историю в угоду правящему классу.

5. Общество, справедливость и суды:
- Дело Долиной и случаи социальных резонансов высвечивают недоверие общества к судебной системе, тенденцию работать в интересах “своих”. Обсуждается необходимость очищения судейского корпуса и возвращения доверия к институту правосудия.
- Вопросы единства: Народ в целом един в стремлении к справедливости, но раскол между элитой и народом углубляет противоречия, единство декларируется формально, но фактическое его достижение требует не столько слов, сколько примера и практики власти.

6. Миграция как социально-политическая проблема:
- Повышение числа мигрантов связано с падением рождаемости и нехваткой рабочей силы, однако реализация политики миграции коррумпирована, в отличие от Белоруссии, где всё регламентировано чётко и прозрачно. Это провоцирует рост ксенофобии среди коренного населения.

Практический вывод и философская рефлексия


В этом видео российские политические и общественные деятели обсуждают политические вызовы 2026 года через призму борьбы за социальную справедливость, отношения между властью и оппозицией, роль крупного капитала и структурные проблемы экономики. Явно проявляется скептицизм относительно возможности реформ внутри действующей политической системы — в частности, из-за искусственного ограничения плюрализма и “фильтрации” реальных альтернатив на выборах.

Заметна типичная для политического анализа эпохи социального кризиса амбивалентность — критика системы сочетается с апелляцией к историческим аналогиям, сравнению с другими моделями (китайской, советской). В центре внимания — контраст между провозглашаемым “единством” и реальным расколом, между обещаниями власти и их практической реализацией.

При этом в рассуждениях гостей заложен определённый идеализм — ощущение, что возврат к “социалистическим” моделям или реставрация социальной справедливости способны привести к гармонии. Однако исторический опыт показывает: любые идеализированные образы строя, какой бы справедливой ни казалась их риторика, на практике часто сталкиваются с новыми противоречиями и неизбежной субъективностью человеческих интересов.

Нельзя не заметить: истина, как и смысл “справедливого общества”, всегда многообразна и ускользает от окончательных определений. Глубокий раскол между декларируемыми общественными ценностями и реальной политической практикой — универсальная проблема, присущая не только России, но и любой другой стране. Взаимоотношения элит и общества, конфликты между идеалами и интересами, попытки политического манипулирования и реальные потребности простого человека — эта динамика постоянно воспроизводится на протяжении истории.

Какой бы ни была политическая система, вопрос её жизнеспособности, устойчивости и справедливости упирается в дисбаланс между интересами разных групп, способностью власти меняться и слышать низы — и, в конечном итоге, в готовности общества критически осмыслять своё прошлое и настоящее.

Открытый вопрос для размышления:
Можно ли достичь подлинного единства и справедливости в обществе, чей исторический опыт раз за разом показывает, как идеализация прошлого становится препятствием для честного принятия настоящего? Или же внутренний конфликт между памятью, идеалами и реальностью — это неизбежная динамика, из которой и рождается подлинная, пусть и хрупкая, общественная истина?
Источник: https://rutube.ru/video/486bf480fa3149656ebdf73c0d75c867/
