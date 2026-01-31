Почему США лезут в Венесуэлу и Иран, почему дорожает золото,когда Трамп даст старт Гражданской войне
Для чего Трамп уничтожает глобальный мир с международным разделением труда, как Набиуллина берёт ответственность за российскую экономику и почему верить можно только «своему холодильнику». Игорь Нагаев с анализом важнейших событий января 2026 года в авторской программе «Хроники Смуты».
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Телеграм-канал Игоря Нагаева https://t.me/nagaevigor
#Нагаев #ИгорьНагаев #ХроникиСмуты #Протесты_в_Миннесоте #Гражданская_война_в_США #доллар #золото #налоги
Комментарий редакции
1. Мировая экономика и ресурсная борьба
- США глубоко зависят от внешнего финансирования и ресурсообеспечения, что определяет их внешнюю политику.
- Вмешательство США в дела других государств (Венесуэла, Иран) объясняется стремлением контролировать ресурсы и обеспечивать внутреннюю экономическую стабильность, в частности — подкреплять доллар обещанием будущих добыч из новых месторождений.
- Стремление к контролю Арктики, Гренландии, Венесуэлы связано с желанием получить дополнительные базовые активы для экономической “подпитки” долларовой системы.
2. Динамика рынков золота и других ресурсов
- Рост цен на золото отражает не столько внутреннюю ценность золота, сколько обесценивание доллара и глобальные тревоги.
- Золото дорожает на фоне геополитической напряжённости и истощения легкодоступных месторождений, что также характерно для ряда других ресурсов: нефти, меди, воды, электроэнергии.
- Китай, как главный мировой потребитель и производитель, проводит тихие и эффективные меры против США, манипулируя экспортом редких металлов и серебра.
3. Текущие внутренние конфликты в США
- Противостояние между политическими силами (демократы, республиканцы) выходит за прежние рамки, приобретая признаки предгражданского конфликта.
- Поводы для потенциальной гражданской войны рассматриваются как инструмент списания внутренних проблем, вплоть до списания государственного долга через внутреннюю смуту.
4. Сложность демографических и экономических процессов
- Демографические проблемы (снижение рождаемости, закредитованность населения, урбанизация) не решаются пропагандой: нужна реальная забота и создание сред, в которых человек ощущает связь и ответственность за страну.
- Внутренняя разобщённость и отсутствие целостной государственной ответственности усугубляют экономические и монетарные проблемы.
5. Кризис глобализации и иллюзорность восприятий
- Иллюзии глобального мира рушатся, страны возвращаются к национальной самостоятельности, но делать это приходится часто в ущерб прежнему благополучию.
- Статистика и любые данные поддаются двойственной интерпретации: истина зависит от угла зрения, а прежние “незыблемые” конструкции оказываются иллюзорными.
6. Россия: предстоящие вызовы и национальные задачи
- Необходимость завершения конфликта на Украине и параллельной индустриализации экономики — ключевые задачи ближайших лет.
- Важно сменить экономическую логику налоговой и финансовой политики с ориентации на экспорт на стимулирование внутреннего производства и благополучия.
- Патриотизм рождается не через специальную пропаганду, а через реальные дела государства в пользу граждан.
7. Личностные и культурные размышления
- Через поэзию, размышления о природе иллюзий, воспоминания о прошлом автор подчеркивает: многое из того, что мы считаем реальностью — плод коллективных и личных фантазий, но всё равно мир требует наших дел и понимания.
Анализ и философские акценты
В этом видео отчетливо прослеживается мысль о том, что истина о причинах и механизмах глобальной политики и экономики гибка и многослойна. Реальные мотивы часто скрыты за риторикой “освобождения” или “стратегической безопасности”, но по сути — сводятся к прагматике ресурсов, власти и финансовой устойчивости.
Автор показывает, как психологическая иллюзия (“уверенность в вечности глобального мира”, идеализация Запада, образ экономически всемогущей Америки) настойчиво вытесняется реальностью: системы рушатся, источники дохода истощаются, новые риски требуют новых решений. Здесь уместна аналогия с человеческой психикой — как человек побеждает себя иллюзиями и вытеснениями, так и мировые державы создают идеологические “маски”, чтобы не сталкиваться с внутренними слабостями.
Любопытно и то, что видео соединяет экономический анализ с наблюдениями о человеческой природе: демографическая ситуация, склонность к интерпретациям статистики, стереотипы управления — всё это проявления одних и тех же глубинных паттернов. Это напоминает принцип холизма: единый узор судеб нации и отдельной судьбы человека, где каждый шаг и каждая иллюзия становятся частью общего исторического полотна.
Наконец, вопрос о воспитании патриотизма — не в предписаниях, а в опыте сопричастности и отдачи. Как и в философии бытия, смысл не транслируется извне, он рождается из практики, из конкретных дел и заботы.
Вывод
Мир — не статичен, истина о нём постоянно ускользает, доверяя нам лишь временные интерпретации. Гибкость и открытость ума, соединённые с практической настойчивостью и умением различать важное — единственно верная стратегия в мире распадающихся иллюзий и меняющихся парадигм. Материя политики, экономики, социальной жизни изобилует фантазиями и самообманом, но именно в умении видеть сквозь них зреет мудрость.
Открытый вопрос
Если даже глобальные державы и целые общества не могут отличить свои иллюзии от реальности, где проходит граница нашего личного самообмана — и как найти в себе мужество принять правду, которую возможно постичь лишь на ощутимом опыте собственного действия?