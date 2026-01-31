Литература элит и литература народа: где проходит граница | Юрий Поляков
Юрий Поляков говорит о переломе в литературной политике России: премии «Слово», возвращении внимания государства к писателям, конфликте патриотической и либеральной литературы, «литературе травмы», угрозах искусственного интеллекта и будущем русского слова в эпоху больших исторических сдвигов.
00:00 итоги литературного года и премия «Слово»
01:13 провокационная литература и общественная реакция
04:02 государство и литература: что меняется
06:26 Институт перевода и экспорт антироссийских книг
10:33 СВО и перелом в писательской среде
13:01 Союз писателей и консолидация
15:08 либералы, деньги и время
18:25 три чувствительности писателя
21:55 критика «литературы травмы»
23:40 новый роман «Дедушка влюбился»
24:36 «воспоминательная проза»
31:07 сатира и изнанка телевидения
35:52 ИИ и конец графомании
37:14 эксперимент с нейросетью
41:44 кризис театров и худруков
46:28 СВО, культура и давление
50:31 вопросы о будущем России
56:41 фронтовая поэзия и новые авторы
01:08:08 ремейки и смерть сценариев
01:12:34 мораль, табу и литература
01:19:33 патриотические проекты
01:29:19 финал и выводы
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Разделение литературы «элит» и «народа»:
- Долгое время государство в России поддерживало преимущественно либерально-космополитическую литературу, игнорируя и даже маргинализируя писателей с патриотическими взглядами.
- Либеральные авторы получали награды, финансирование, были востребованы для зарубежных переводов, тогда как патриотические писатели оставались «в тени» и зачастую им не давались широкие площадки и возможности.
- После начала СВО (специальной военной операции) государство стало обращать больше внимания на «патриотическую литературу», переосмысливая собственные культурные ориентиры.
2. Госструктуры и литературная политика:
- Институт перевода системно финансировал переводы либеральных писателей за рубеж — тех, чьи произведения часто рисовали Россию в негативном свете.
- Такая политика, по мнению Полякова, способствовала формированию русофобских стереотипов на Западе, причём средствами и авторитетом самого государства.
3. Кризис морали и творческой среды:
- Литература часто становится инструментом формирования общественной морали или её разрушения, а задачи «творческой интеллигенции» иногда сводятся к переубеждению народа в отсутствии самостоятельной ценности.
- В искусстве и литературе наблюдается кризис моральных ориентиров, часто пропагандируется либо травма собственной идентичности, либо болезненное восприятие рода и страны.
- При этом истинная литература должна предлагать и анализ проблем, и направление для осмысления, не превращаясь в морализаторство или прямолинейную пропаганду.
4. Три признака настоящего писателя:
- Вербальная чувствительность: особое «чутьё на слово», без которого невозможно создание художественной литературы.
- Нравственная чувствительность: способность ощущать и тонко передавать моральные нюансы, внутренние конфликты, границы между добром и злом.
- Социальная чувствительность: острая восприимчивость к несправедливости, понимание и умение отображать социальные противоречия.
5. Проблемы современной литературы:
- Много текстов создается авторами, не обладающими ни чувством слова, ни нравственной глубиной, ни социальной проницательностью.
- Распространена «литература травмы» — когда главным содержанием становится личная или коллективная психотравма, часто связанная с наследием страны, а не с глубинным переживанием общечеловеческих проблем.
6. Роль ремейков, сценаристов и искусственного интеллекта:
- Современное кино и литература часто опираются на компилирование и ремейки, а не на создание новых смыслы и оригинальных сюжетов.
- Искусственный интеллект — не угроза для настоящего писателя, поскольку не способен создавать уникальное, а только компилирует уже существующее, но может заменить авторов без таланта и индивидуальности.
- Беспокойство вызывает деградация профессиональной среды, когда талант заменяют поверхностной «адаптацией» и стремлением к коммерческому продукту.
7. Литературная среда и культурные институты:
- В художественных коллективах и прессе наблюдается повторяющаяся проблема: новые руководители нередко разрушают традиции и достижения предшественников в погоне за «новаторством», разрушая театры, издания, репертуар.
- Творческое сообщество часто разобщено, новации происходят без опоры на опыт и без преемственности.
8. Воспоминательная проза и «советское детство»:
- Есть большой интерес к прозе, основанной на личных воспоминаниях о советском детстве, но с позитивной или сбалансированной интонацией. Это противостоит волне очернительства или жалобного настроя, типичного для части культурной продукции последних лет.
9. Фронтовая поэзия и современность:
- Проводится параллель между поэзией фронтовиков Великой Отечественной и новой волной поэтов, связанных с текущими событиями (СВО). Несмотря на то что современным авторам труднее, их всё же поддерживают — выходят книги, проводятся проекты.
10. Вопрос моральных ориентиров и будущего культуры:
- Общество проходит через циклические кризисы морали; литература всегда находилась на грани табу, но её задача — не столько эпатировать, сколько предлагать эталон и показывать последствия моральных выборов.
- Проблема современности — размытость, релятивизм нравственных понятий, который усиливается с приходом новых технологий и социальных изменений.
Практические выводы
- Недостаточно видеть литературу инструментом идеологического воспитания; она — живая ткань поиска субъективной истины, которая проявляется в подлинном слове, искренности, социальной честности и нравственной чуткости.
- Культурная политика, строящаяся только на фаворитизме — привилегиях для отдельных групп, приводит к искажению общественного восприятия, подрывает и интеллектуальную, и душевную базу общества.
- Настоящее искусство всегда связано с внутренней дисциплиной, личной зрелостью автора и его способностью выходить за пределы чисто личного опыта, обращаясь к универсальным вопросам бытия.
- Литературные и культурные институты важно строить на принципе преемственности, открытости к новому, но уважения к опыту и глубине прошлого.
Финальный вопрос для размышления
Если истина в искусстве столь многогранна, преломляется между «элитой» и «народом», между личным и общественным, между новым и традицией, — возможно ли в условиях быстрой смены моральных ориентиров и технологий всё же найти ту грань, где литература служит не пропаганде или развлечению, а настоящему пробуждению человечности в каждом из нас? Где проходит эта тонкая линия — и не есть ли сама попытка её нащупать уже ценное движение к истине?