Юрий Поляков говорит о переломе в литературной политике России: премии «Слово», возвращении внимания государства к писателям, конфликте патриотической и либеральной литературы, «литературе травмы», угрозах искусственного интеллекта и будущем русского слова в эпоху больших исторических сдвигов.

00:00 итоги литературного года и премия «Слово»

01:13 провокационная литература и общественная реакция

04:02 государство и литература: что меняется

06:26 Институт перевода и экспорт антироссийских книг

10:33 СВО и перелом в писательской среде

13:01 Союз писателей и консолидация

15:08 либералы, деньги и время

18:25 три чувствительности писателя

21:55 критика «литературы травмы»

23:40 новый роман «Дедушка влюбился»

24:36 «воспоминательная проза»

31:07 сатира и изнанка телевидения

35:52 ИИ и конец графомании

37:14 эксперимент с нейросетью

41:44 кризис театров и худруков

46:28 СВО, культура и давление

50:31 вопросы о будущем России

56:41 фронтовая поэзия и новые авторы

01:08:08 ремейки и смерть сценариев

01:12:34 мораль, табу и литература

01:19:33 патриотические проекты

01:29:19 финал и выводы

