Галина Иванкина: «Король Лир» – мощь трагедии по-советски
Современный РФ-синематограф неинтересен не только за рубежом, но и в самой России. Но было же и другое – советское кино! Захотелось поговорить о популярной трагедии – о «Короле Лире» (1970), поставленной Григорием Козинцевым. Сильнейшее кино – напряжённая атмосфера, эмоции – горе, страсть, любовь, разочарование – всё на пределе, а музыка Дмитрия Шостаковича максимально подчёркивает остроту момента.
…В отрочестве, когда я читала пьесу, для меня стала чем-то, вроде культурологического шока информация в примечаниях – дескать, Лир (Леир) – это один из легендарных королей Британии, живший в …IX веке до нашей эры. Затем, не поверив глазам, я ещё раз прочитала эту дату – до нашей эры. Я, в принципе, слабо себе представляю (по сию пору) британцев тех веков – даже визуально не могу их вообразить.
Я знаю, это – кельты, но, чтобы королевства в нашем понимании… Сложно! А список king-ов там солидный, и у Лира действительно было три дочери, правда, всё завершилось не так эффектно, как в пьесе – Корделия правила после отца, а потом её трон занял сын Реганы. Но вернёмся к фильму – в кадре мы видим некое Средневековье, причём плюс-минус приблизительное. Театральное!
Это – абсолютное эпическое время, как обозначают сие исследователи мифов. Праистория, эра битв и сказаний. То, что именуется «давным-давно». Неласковый климат и такие же суровые стены. Ощущение холода. Одежда, которую не назовёшь красивой, однако, в этой лаконичности – своя эстетика. Даже лохмотья, развевающиеся на ветру, смотрятся интересно. Чёрно-белая плёнка – в помощь. Она даёт сотню скрытых нюансов.
Изумителен Юри Ярвет в образе венценосца, решившего переложить бремя правления на плечи бодрых родственников. Лир то грозен, то – отчаян. Его наказали за гордыню – он хотел слышать велеречивую лесть, а получил, в конечном итоге, отвержение и насмешки. Эльза Радзиня и Галина Волчек великолепно сыграли властолюбие, алчность, предательство. Они – любящие дочки, пока это выгодно.
Очаровательна Валентина Шендрикова – юная Корделия (к слову, именно эта актриса играла секретаршу Верочку в телепостановке «Сослуживцы» (1973)… То есть в первой версии «Служебного романа» (1977). Шендрикова – именно та, о которой говорят: на неё можно надеть хоть мешок из-под картошки, а всё равно – диво дивное. Вот она и носит такой мешок, и это не портит красу.
Потрясающ Олег Даль в «маске» шута – это, пожалуй, самая лучшая его роль. Мудрец и философ, подающий своё знание бытия через грубоватые и – печальные шуточки. Он верен королю, потому что не умеет быть подлым – иногда шут напоминает верного пса – такое чувство, что Даль учился некоторым телодвижениям у собак. Его плач в финале – это вопль обречённого.
Тут все на своём месте – сразу видно, что актёрам было интересно это играть. Эта экранизация – лишнее напоминание о том, …как сильна была советская кинематография – нашего «Лира» оценили и в Англии. Прибалтийские актёры – Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Донатас Банионис и всё та же Эльза Радзиня полноценно раскрывались только в союзном искусстве. Но это – отдельная грустная песнь. Не шекспировская.
