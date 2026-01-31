Две вчерашние новости, которые широко обсуждали в телеграмме.

Первая. ТАСС вырезал русских. Главное официозное СМИ страны подредактировало Святейшего Патриарха Кирилла, вырезав из середины его речи ровно одну фразу «государствообразующего русского народа».

Вторая. Генсек ООН Гутерриш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, этот случай относится к территориальной целостности.

ТАСС после шума в соцсетях вернул вырезанную фразу, генсек ООН оказался крепче и, несмотря на тысячи ироничных постов в российской «телеге», уличающих его в двойных стандартах мол «ЭТО ДРУГОЕ», мнения не поменял.

Почему эти новости идут вместе? Они напрямую связаны друг с другом.

Конечно, можно было бы предположить, что в ТАСС просто ошиблись, ну бывает, неопытный редактор посчитал прямую речь избыточной и чуть-чуть подкорректировал. Если бы это был первый случай, а это не первый.

Ровно тем же, кстати, страдает РИА «Новости», регулярно убирая слово «русские» из цитат.

А это значит, что есть вполне четкая инструкция – избегать, изымать из цитат.

Ну, как на BBC, где слово «евреи» под запретом.

И это не какие-то беглые русофобские СМИ, полные иноагентов-русофобов и самых отъявленных либералов-заукраинцев, это ГосСМИ, то есть федеральный официоз прямо указывает – русских не упоминать.

И этот принцип “русских не упоминать” давно и сильно вредит Российской Федерации, в том числе и в международной политике. Дело в том, что кейсы Крыма/Донбасса и кейс Гренландии – это действительно другое.

В Гренландии живет вполне себе задекларированная нация – гренландцы, самоуправляющийся народ kalaallit, что указано во правоустанавливающих документах автономии Гренландия, а также датском законодательстве. В связи с этим гренландцы, согласно уставу и декларациям ООН, имеют право на самоопределение, потому что официально существуют, как политическая нация.

Одновременно никакой формализованной политической нации под названием “русские” не существует. В конституции РФ они не упомянуты. Крым и Донбасс было двинулись в эту сторону, мол «Русская весна» – русские возвращаются к русским, но их быстро поправили – не «Русская весна», а «Крымская весна». Крым, а позже и Донбасс, присоединились к многонациональной России, русские тут не причём.

В итоге нет субъекта, который мог бы использовать право на национальное самоопределение, а значит ООН его и не признает таковым. Где самоопределившаяся нация то? Как называется? В каких документах упомянута?

Ни в каких.

Даже главные официозные СМИ стесняются этого страшного слова, а уж прописать в конституционных документах – не дай Бог.

В связи с чем у меня предложение: давайте постепенно двигаться к международному признанию вновь присоединенных территорий, начнем с малого — пускай ГосСМИ разрешат упоминать русских.