Две вчерашние новости, которые широко обсуждали в телеграмме.
Первая. ТАСС вырезал русских. Главное официозное СМИ страны подредактировало Святейшего Патриарха Кирилла, вырезав из середины его речи ровно одну фразу «государствообразующего русского народа».
Вторая. Генсек ООН Гутерриш заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, этот случай относится к территориальной целостности.
ТАСС после шума в соцсетях вернул вырезанную фразу, генсек ООН оказался крепче и, несмотря на тысячи ироничных постов в российской «телеге», уличающих его в двойных стандартах мол «ЭТО ДРУГОЕ», мнения не поменял.
Почему эти новости идут вместе? Они напрямую связаны друг с другом.
Конечно, можно было бы предположить, что в ТАСС просто ошиблись, ну бывает, неопытный редактор посчитал прямую речь избыточной и чуть-чуть подкорректировал. Если бы это был первый случай, а это не первый.
Ровно тем же, кстати, страдает РИА «Новости», регулярно убирая слово «русские» из цитат.
А это значит, что есть вполне четкая инструкция – избегать, изымать из цитат.
Ну, как на BBC, где слово «евреи» под запретом.
И это не какие-то беглые русофобские СМИ, полные иноагентов-русофобов и самых отъявленных либералов-заукраинцев, это ГосСМИ, то есть федеральный официоз прямо указывает – русских не упоминать.
И этот принцип “русских не упоминать” давно и сильно вредит Российской Федерации, в том числе и в международной политике. Дело в том, что кейсы Крыма/Донбасса и кейс Гренландии – это действительно другое.
В Гренландии живет вполне себе задекларированная нация – гренландцы, самоуправляющийся народ kalaallit, что указано во правоустанавливающих документах автономии Гренландия, а также датском законодательстве. В связи с этим гренландцы, согласно уставу и декларациям ООН, имеют право на самоопределение, потому что официально существуют, как политическая нация.
Одновременно никакой формализованной политической нации под названием “русские” не существует. В конституции РФ они не упомянуты. Крым и Донбасс было двинулись в эту сторону, мол «Русская весна» – русские возвращаются к русским, но их быстро поправили – не «Русская весна», а «Крымская весна». Крым, а позже и Донбасс, присоединились к многонациональной России, русские тут не причём.
В итоге нет субъекта, который мог бы использовать право на национальное самоопределение, а значит ООН его и не признает таковым. Где самоопределившаяся нация то? Как называется? В каких документах упомянута?
Ни в каких.
Даже главные официозные СМИ стесняются этого страшного слова, а уж прописать в конституционных документах – не дай Бог.
В связи с чем у меня предложение: давайте постепенно двигаться к международному признанию вновь присоединенных территорий, начнем с малого — пускай ГосСМИ разрешат упоминать русских.
1. Две обсуждаемые новости в телеграм-каналах:
- ТАСС вырезал из речи патриарха Кирилла упоминание "государствообразующего русского народа", затем под давлением общественности восстановил фразу.
- Генсек ООН Гутерриш заявил, что принцип самоопределения не применим к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, где живет официальный народ – гренландцы.
2. Обвинения в адрес российских государственных СМИ
ТАСС и РИА Новости систематически избегают использования слова "русские" в своих публикациях, что якобы регламентируется внутренней установкой, аналогичной политике BBC по слову "евреи".
3. Отсутствие формализованной нации "русские" в юридических документах РФ
В конституции и других официальных актах России нет упоминания политической нации "русские", что по мнению автора препятствует праву на самоопределение в духе норм ООН (на примере Гренландии).
4. Последствия для международной политики
- Гренландцы, как юридически признанная политическая нация, могут претендовать на самоопределение.
- Для Крыма и Донбасса это невозможно, потому что ни в конституции, ни в дискурсе Россия не признает "русских" как отдельную политическую нацию.
- Отсюда заявления ООН о "другом" статусе Крыма и Донбасса.
5. Предложенное решение
- Начать движение к признанию новых территорий с малого: разрешить государственным СМИ свободно использовать слово "русские".
Вывод и аналитический комментарий
Ключевая мысль статьи — в современном российском публичном пространстве существует своеобразная невидимая политика избегания термина "русские" на государственном уровне; это, по мнению автора, ведёт к стратегическим просчетам как внутри страны, так и во внешней политике. Ситуация преподносится как парадокс: страна, позиционирующая себя как многонациональное государство, не только не закрепляет юридически ведущего этноса, но и, по сути, его "самоцензурирует", в отличие от формального подхода западных стран к национальным меньшинствам.
Здесь возникает интересная междисциплинарная параллель между лингвистикой, правом и политикой идентичности. Можно сравнить этот феномен с подобными процессами по всему миру: когда нация формализует или, наоборот, стирает этнические и культурные различия в пользу общественного конструирования. Например, Франция официально не признает никаких этнических меньшинств, считая всех граждан французами, а Канада и Великобритания, напротив, поощряют мультикультурализм и национальное самоопределение.
Очевидна проблема – если субъект не описан формально, его права и претензии становятся призрачными с точки зрения международного права. Как в алгоритмах машинного обучения: если данные отсутствуют в явном виде, модель не сможет научиться их различать, а значит — и действовать в интересах этого множества.
С философской точки зрения, здесь проявляется иллюзорность национальных и юридических конструктов: нация — понятие во многом условное, но отсутствие даже символического признания может иметь очень практические последствия.
Замечательно, что автор не уходит в обличительный тон, а завершает конструктивным предложением: начать с малого шага — позволить СМИ называть вещи своими именами, как первый этап на пути к более широкому признанию идентичности.
Практический вывод
Ситуация показывает: игнорирование идентичности на уровне формальных дискурсов и институтов может влиять на международную субъектность и легитимность претензий страны. Будет ли фактическое признание "русских" как политической нации способствовать решению сложных вопросов международного статуса территорий — это вопрос не к юридическим формулировкам, а, скорее, к социальной воле, консенсусу и исторической зрелости общества.
Открытый вопрос для размышления
Если национальная идентичность существует в культуре и сознании людей, но не закреплена формально — существует ли она "по-настоящему"? Или реальность формируется только там, где фиксируется в языках власти и права? Где проходит граница между живым многообразием идентичностей и их институционализацией, и возможно ли признать "народ" вне формальных определений и правовых рамок?
Всё в соответствии с заданным курсом:
“Внутри системы уже вслух произносят слово «ордынство» — как название нового курса, а не ругательства. Суть проста: из России последовательно лепят не «европейскую империю», а азиатскую цивилизацию с культом «ордынского наследия», вертикали и многонационального «улуса», в который должны вписаться все — от чеченцев и дагестанцев до диаспор из Средней Азии и Закавказья.
Курс оформили через Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), ведомство Игоря Баринова, заместителя руководителя которого Арину Ямкову Минфин выделил 9,3 млрд рублей на 2024–2026 годы именно на «реализацию госпрограммы по национальной политике». Баринов лично продвигает идею «российской нации» как синтеза, где русский этнос — лишь один из 190, без доминирования. Его зам Арина Ямкова курирует гранты на фестивали и проекты вроде «ЭтНик: стратегия в практике» (руководитель Е.А. Михалева), где акцент на «гармонии народов» и борьбе с «этнонационализмом».
Идеологическая основа — евразийство Александра Дугина, чьи идеи о России как «континентальной цивилизации с ордынским наследием» легли в основу новых нарративов: Орда якобы дала вертикаль, толерантность к племенам и антизападный иммунитет. Дугин напрямую влияет через своих последователей в АП и Совбезе. Параллельно работает Александр Щипков из Всемирного русского народного собора (ВРНС), который в 2023–2025 годах публикует тексты о «русско-российском единстве» без этнического акцента. Ещё один публицист — Ирина Татарская, историк, апологет «Русь–Орда» как симбиоза, где татаро-монгольский фактор — «основа империи».
Основные бенефициары — диаспоры и «многонационалы», для которых проект снимает барьеры. Федеральный фонд поддержки соотечественников за рубежом (создан указом Путина в 2011-м) уже тратит миллионы на программы для русскоязычных и национальных общин, но теперь акцент на «обратную связь» — диаспоры из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана вливают через НКО в фестивали, школы и медиа. ФАДН Баринова предлагает легализовать их иностранное финансирование, если оно идёт на «этнокультурное разнообразие» — до 1,6 млрд дополнительно.
Корпоративные деньги — от Газпрома, Роснефти и РЖД, где топы вроде Игоря Сечина или Виталия Савельева заинтересованы в стабильности мигрантского потока без этнических конфликтов. Диаспорные бизнесмены вроде узбекского магната Алишера Усманова (через его фонды) или азербайджанских кланов в торговле косвенно поддерживают нарратив «дружбы народов» ради лояльности властей”.
