Одни говорят – учителя исчезнут. Другие называют нейросети «исчадием ада». Третьи, что дети и вовсе отупеют.

Виктор Алексеевич обсудил со своим сыном Василием – специалистом по искусственному интеллекту, что на самом деле происходит с развитием технологий и какие возможности открываются перед современным преподавателем.

Регистрация на zoom встречу про нейросети в современном мире "О дивный новый мир":

https://thlk.ru/tA9uH

Телеграм-канал Василия с бесплатной книгой о нейросетях:

https://t.me/+cTE-EKmgcy9mZTk6

ИИ-репетитор Notebook LM от Google: notebooklm.google

⏱️ Таймкоды:

00:53 – Вопрос, который беспокоит Виктора Алексеевича

02:22 – Откуда берётся страх перед ИИ?

04:38 – Почему умные люди обесценивают нейросети

10:44 – ИИ: это благо или зло?

13:55 – Парадокс профессии учителя

19:00 – Кейс: поступление в Китайский университет с помощью ИИ

20:57 – ИИ-репетитор

Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"

https://viktorefimovschool.ru/tarif_life

Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:

Урок: «Предназначение и новые смыслы»

❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life

Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».

Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew