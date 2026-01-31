Что будет с образованием в эру ИИ?
Одни говорят – учителя исчезнут. Другие называют нейросети «исчадием ада». Третьи, что дети и вовсе отупеют.
Виктор Алексеевич обсудил со своим сыном Василием – специалистом по искусственному интеллекту, что на самом деле происходит с развитием технологий и какие возможности открываются перед современным преподавателем.
⏱️ Таймкоды:
00:53 – Вопрос, который беспокоит Виктора Алексеевича
02:22 – Откуда берётся страх перед ИИ?
04:38 – Почему умные люди обесценивают нейросети
10:44 – ИИ: это благо или зло?
13:55 – Парадокс профессии учителя
19:00 – Кейс: поступление в Китайский университет с помощью ИИ
20:57 – ИИ-репетитор
Урок: «Предназначение и новые смыслы»
Комментарий редакции
1. Страх перед новым и демонизация ИИ
В беседе подчеркивается, что страх перед искусственным интеллектом (ИИ) и нейросетями часто основывается на естественной человеческой реакции — опаске перед неизвестным. Этот страх уходит корнями в базовые инстинкты выживания, которые в прошлом помогали человеку не вступать бездумно во взаимодействие с непонятными явлениями. Подобно тому, как когда-то люди боялись грома и молнии, современные технологии также вызывают тревогу, порой переходящую в демонизацию.
2. Психология непринятия нового
Отмечается, что новый инструмент (ИИ) вызывает противоречие: либо принять и освоить, либо отвергнуть. Принятие сопряжено со смирением: нужно признать, что ты чего-то не знаешь, а это болезненно для эго, особенно людей с опытом, статусом, авторитетом. Поэтому проще что-то новое обесценить, чем смиренно учиться заново.
3. Возможность преодоления страха и скептицизма
Приводятся примеры: участники обучающих программ по нейросетям, в основном люди с большим жизненным и профессиональным опытом, быстро переходили от скептицизма к вдохновению, если давали себе шанс разобраться. Скептики зачастую становятся активными сторонниками ИИ.
4. ИИ — не зло и не благо, а инструмент
Искусственный интеллект, подобно ножу или бритве, сам по себе нейтрален. Его польза или вред зависят от человека, который его применяет. Нейросеть — это не учитель, а инструмент в руках учителя или ученика, который может высвободить ресурсы для подлинного творчества и обучения, сняв рутину (например, бумажную работу с учителей).
5. Роль учителя и подлинного образования
В видео отмечается, что с развитием технологий роль педагога не исчезает, а становится более значимой и качественной, если нейросети возьмут на себя ряд технических, рутинных функций. Учитель — это не только носитель знаний, но и источник вдохновения, личного контакта, духовно-нравственного ориентирования для ребенка. Технология не может заменить этот наделенный ценностями живой контакт.
6. Воспитание и образование: роль семьи и родителей
Большое внимание уделяется тому, что родители остаются главной фигурой в формировании сознания ребенка. Ответственность родителей — ввести ребенка в цифровой мир осознанно, научить правилам «цифровой гигиены».
7. Самообразование и индивидуальная траектория
Нейросети открывают невиданные ранее возможности для самообразования. Пример — человек, освоивший китайский язык с помощью искусственного интеллекта и поступивший в университет. Каждый может создать индивидуального "ассистента-репетитора", что расширяет горизонты личностного роста.
8. Переживания о гуманитарных ценностях
Высказывается тревога: если образование заменит контакт с учителем только взаимодействием с ИИ, возникнет риск утраты самого важного — человечности, духовно-нравственных ориентиров, способности различать добро и зло, стремления к любви и вере.
9. Практические рекомендации и оптимизм
Говорится об ИИ как новом, но абсолютно освоимом инструменте, который, при правильном обращении, может кардинально повысить качество образования, сделать самообразование доступным и поддержать развитие и взрослых, и детей.
Выводы
Автор рассуждает о будущем образования в эпоху искусственного интеллекта как о периоде больших перемен, наполненном как страхами, так и надеждами. Центром внимания становится человек — его способность принимать новое и одновременно сохранять связь с человечностью. ИИ представляется нейтральным инструментом, сила которого зависит от мудрости и зрелости пользователя, а не от самой технологии. Становится очевидным, что роль учителя и родителя даже возрастает — они необходимы для воспитания полноценных, осознанных личностей, умеющих не только пользоваться инструментами, но и различать смыслы, ценности, проявлять эмпатию.
Образование в эпоху ИИ будет успешным только при осознанном взаимодействии человека с технологиями — когда мы не растворяемся в функциональности, а учимся делать осмысленный выбор, развивать индивидуальный путь, учиться у учителя как духовного наставника и вдохновителя, а не только “передатчика информации”.
Если смотреть шире, возникает глубокий вопрос: сможет ли человек, используя все новые и новые инструменты, не утратить свою человечность, а наоборот — глубже осознать её с помощью этих технологий? Какую часть истины мы рискуем потерять или, наоборот, открыть, перепоручая учёбу и развитие машинному разуму? И не является ли проверкой нашего времени вопрос: чему учит нас не столько нейросеть, сколько собственная реакция и отношение к ней?