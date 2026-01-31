Олжас Байдильдинов и Борис Марцинкевич обсуждают критическую ситуацию с атаками беспилотников на танкеры с казахстанской нефтью в акватории Черного моря. В видео детально разбирается странное молчание западных акционеров КТК (Chevron, ExxonMobil) и отсутствие реальных альтернатив транзиту через Россию. Аналитики прогнозируют миллиардные убытки для бюджета Казахстана и неизбежное давление на курс тенге из-за сокращения нефтедобычи на месторождениях Тенгиз и Кашаган. Узнайте, грозит ли стране дефицит газа и почему «спящие ячейки» дронов могут уничтожить каспийскую инфраструктуру.

00:00 Атаки на нефть Казахстана: Украина наносит удары?

01:00 Последствия атак: Снижение добычи нефти на 50%?

01:25 Дипломатические решения: МИД Казахстана ведет переговоры

01:57 ⛔ Почему невозможно перенаправить потоки нефти

02:37 Дефицит газа: Угроза отопительному сезону в Казахстане

03:24 ❓ Кто на самом деле стоит за атаками на казахстанскую нефть?

04:27 Почему молчат Chevron и западные нефтяные компании?

06:15 Ошибка выжившего: Сколько на самом деле было атак на КТК?

07:12 Пересечена красная линия: Атака на "белые" танкеры

09:23 Экономический шок: Потери Казахстана превысили $1,5 млрд

10:41 Удар по экспорту: Страховка танкеров в Черном море взлетела в 3 раза

11:32 Настоящий игрок: При чем здесь Великобритания?

13:39 ️♂️ Заговор нефтяных гигантов: Кто главный выгодоприобретатель?

16:34 Чья нефть в трубе? Интересы американских компаний в КТК

17:37 ❌ Альтернативные маршруты: Почему их не существует

20:01 Сценарий "Северный поток 2.0": Передел активов КТК?

21:30 ️ Единственный выход? Купить ПВО для защиты нефтепроводов

22:42 ⛽ Как Казахстан избежал газового коллапса благодаря Газпрому

25:15 Политическая реакция в Казахстане: от поддержки до осуждения

26:17 ️ Ремонт КТК затягивается: Экспорт ограничен до лета

27:32 Социальные последствия: Кто потеряет работу?

28:09 Угроза девальвации тенге: Повторение кризиса 2015 года?

29:03 Шанс на диверсификацию: Будущее экономики Казахстана

29:56 Итоги: Кто виноват и что будет дальше?

Поддержите канал:

https://sponsr.ru/geonrgru/

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Наш телеграмм: https://t.me/geonrg