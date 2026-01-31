Атаки на КТК: Почему Украина бьет по нефти Казахстана? Почему молчат Chevron и Exxon?
Олжас Байдильдинов и Борис Марцинкевич обсуждают критическую ситуацию с атаками беспилотников на танкеры с казахстанской нефтью в акватории Черного моря. В видео детально разбирается странное молчание западных акционеров КТК (Chevron, ExxonMobil) и отсутствие реальных альтернатив транзиту через Россию. Аналитики прогнозируют миллиардные убытки для бюджета Казахстана и неизбежное давление на курс тенге из-за сокращения нефтедобычи на месторождениях Тенгиз и Кашаган. Узнайте, грозит ли стране дефицит газа и почему «спящие ячейки» дронов могут уничтожить каспийскую инфраструктуру.
00:00 Атаки на нефть Казахстана: Украина наносит удары?
01:00 Последствия атак: Снижение добычи нефти на 50%?
01:25 Дипломатические решения: МИД Казахстана ведет переговоры
01:57 ⛔ Почему невозможно перенаправить потоки нефти
02:37 Дефицит газа: Угроза отопительному сезону в Казахстане
03:24 ❓ Кто на самом деле стоит за атаками на казахстанскую нефть?
04:27 Почему молчат Chevron и западные нефтяные компании?
06:15 Ошибка выжившего: Сколько на самом деле было атак на КТК?
07:12 Пересечена красная линия: Атака на "белые" танкеры
09:23 Экономический шок: Потери Казахстана превысили $1,5 млрд
10:41 Удар по экспорту: Страховка танкеров в Черном море взлетела в 3 раза
11:32 Настоящий игрок: При чем здесь Великобритания?
13:39 ️♂️ Заговор нефтяных гигантов: Кто главный выгодоприобретатель?
16:34 Чья нефть в трубе? Интересы американских компаний в КТК
17:37 ❌ Альтернативные маршруты: Почему их не существует
20:01 Сценарий "Северный поток 2.0": Передел активов КТК?
21:30 ️ Единственный выход? Купить ПВО для защиты нефтепроводов
22:42 ⛽ Как Казахстан избежал газового коллапса благодаря Газпрому
25:15 Политическая реакция в Казахстане: от поддержки до осуждения
26:17 ️ Ремонт КТК затягивается: Экспорт ограничен до лета
27:32 Социальные последствия: Кто потеряет работу?
28:09 Угроза девальвации тенге: Повторение кризиса 2015 года?
29:03 Шанс на диверсификацию: Будущее экономики Казахстана
29:56 Итоги: Кто виноват и что будет дальше?
Поддержите канал:
https://sponsr.ru/geonrgru/
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Наш телеграмм: https://t.me/geonrg
Комментарий редакции
Ключевые тезисы и их анализ
1. Причины атак на объекты транспортировки казахстанской нефти (КТК)
- Украина обвиняется в нанесении ударов по инфраструктуре КТК, через которую идет до 90% казахстанской нефти.
- Однако, по мнению участников дискуссии, Украина здесь — скорее исполнитель, а не стратегический бенефициар. За операциями с беспилотниками в Черном море могут стоять более крупные западные игроки, в первую очередь Великобритания.
- Возможны альтернативные сценарии: атаки продиктованы борьбой крупных международных нефтяных компаний за «передел» или понижение стоимости активов, либо это элемент давления на Россию и Казахстан с целью вытеснения их из ключевых проектов.
2. Влияние атак на экономику Казахстана
- Прямой ущерб: снижение добычи (на 40–60%, особенно по ключевым месторождениям — Тенгиз, Карачаганак, Кашаган), рост страховых издержек, перебои с экспортом и падение налоговых поступлений (отмечается, что только одна компания ТенгизШевройл может недоплатить в бюджет до 50% налогов).
- Часть газа, сопровождающего добычу, также не поступает в экономику, что может привести к риску дефицита товарного газа, особенно в отопительный сезон.
- Усиливаются финансовые риски — бюджет потеряет не менее 1,5 млрд долларов, страхование стало дороже в три раза. Покупатели становятся все более осторожными, а некоторые маршруты могут стать полностью неработоспособными, что несет девальвационные риски для национальной валюты.
3. Проблема отсутствия реакции западных корпораций
- Chevron, Exxon и другие владельцы долей и танкеров в КТК пока никак не реагируют, несмотря на прямые финансовые потери и нарушения их интересов.
- Такая тишина порождает подозрения в существовании долгосрочного плана — то ли по принудительному «выдавливанию» российских и казахстанских игроков, то ли из-за того, что потери в одном регионе компенсируются ростом цен в других.
4. Техническая и инфраструктурная незащищенность
- Физическая защита КТК крайне затруднительна. Даже закупка современных систем ПВО не гарантирует безопасности, а защита танкеров практически невозможна.
- Перенаправить объемы возможно только теоретически: альтернативные маршруты (через Китай, Иран, Каспий) узки, дороги, требуют ресурсов, опять-таки уязвимы и не могут быстро заменить КТК.
5. Политическая и идеологическая многослойность
- Казахстан неоднократно подчеркивал нейтралитет, не участвует ни в каких военных конфликтах, однако становится жертвой чужой игры — общественное мнение в республике по вопросу ударов разнородно, а официальные лица и депутаты до последнего воздерживались от активных заявлений.
- Стратегия некоторых западных структур может быть схожа с атакой на «Северный поток», где после подрыва инфраструктуры выкупался уцелевший актив по заниженной цене и гарантировалась его безопасность уже «своими силами».
6. Долгосрочные вызовы и возможные сценарии
- Даже быстрое окончание атак не компенсирует убытков, поскольку рынок уже изменился: страховки останутся дорогими, фрахт небезопасным, доверие к черноморскому маршруту подорвано.
- Замедление добычи негативно отразится на отраслевых занятых, в первую очередь пострадают сотрудники сервисных и подрядных компаний.
- В долгосрочной перспективе Казахстану и России нужно диверсифицировать экономики, чтобы уменьшить зависимость от нефти — среди альтернатив упоминаются редкоземельные металлы, развитие транзитных коридоров (например, Север-Юг).
Выводы, практический смысл и философская перспектива
В фокусе этой беседы — парадоксальное положение Казахстана: страна, избравшая нейтралитет и заинтересованная в прекращении конфликта, стала объектом непрямого давления, где нефть и инфраструктура — не только материальные, но и геополитические ресурсы, разыгрываемые в чужих стратегиях.
Подобно тому, как уязвимость ИТ-систем часто заключается не только в технологии, но и в человеке (социальная инженерия), уязвимость нефтяной инфраструктуры обнаруживается в том, насколько быстро изменяется баланс сил, и насколько длинны невидимые цепочки интересов — от политических до корпоративных и военных. Как в психологии — иллюзии контроля могут играть с нами злую шутку, когда внешняя реальность оказывается куда сложнее внутренних представлений о «честной игре» и простых интересах.
Здесь проявляется и ошибка выжившего — мы видим лишь успешные атаки, не осознавая масштаб нераскрытых угроз. Аналогично, в истории мы часто интерпретируем события исходя из известных, не задаваясь вопросом о том, сколько иных сценариев осталось вне света прожекторов.
Практическая рекомендация (в аналитической и нацеленную на действия плоскости): Казахстану не только срочно укреплять инфраструктурную защиту (ПВО, страховки, распределение потоков), но и строить широкую коалицию поддержки — дипломатическую, экономическую, и, возможно, новую корпоративную этику на рынке, где интересы глобальных игроков оторваны от национальных нужд. Акцент на диверсификации экономики — почти аксиома для стран с сырьевым перекосом.
В философском же разрезе, эта ситуация наглядно иллюстрирует относительность истины — на поверхности операции видятся как украинские атаки, но, вглядевшись глубже, обнаруживаются интересы третьих сторон, туман корпоративных интриг и неожиданная апатия «потерпевших», давно взявших в привычку молчание или делающих ставку на игру в долгую. Вопрос в том, насколько мы, как субъекты, способны распознавать такие многоходовые планы, и возможно ли вообще увидеть «глубинную правду» в мире пересекающихся интересов?
Открытый вопрос
Если истина о происходящем всегда ограничена нашими рамками восприятия — будь то национальные интересы, позиции корпораций или ландшафт международных отношений, то где проходит граница между объективной опасностью и субъективно выбранной позицией молчания/бездействия? Как научиться видеть поле игры целиком — и остаться при этом не только прагматичным, но и по-настоящему свободным в своих решениях?