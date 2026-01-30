Коллективизация и раскулачивание
Коллективизация и раскулачивание
Поддержать автора канала можно здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073
карта Сбера: 5336690111152924. Сердечная благодарность всем, кто помогает каналу выжить. Любая ваша поддержка очень важна для меня.
источник: https://1957anti.ru/publications/item/2264-kazakhskie-kazaki-strashnye-skazki-o-raskulachivanii
Ю-туб жив, но на территории РФ при смерти, поэтому для комфортного доступа подписывайтесь на пока еще открытых для РФ площадках:
Бастион: https://bastyon.com/aleksandrchuklanov?ref=PL1Djaj2rkgcDLbQ8C4Z8krdcSBaEKXbxf
Дзен: https://dzen.ru/id/5f089960394c5357298680a6
моя страница на Бусти: https://boosty.to/istoriaalter
телеграм: https://t.me/alexchuklanov
Рутуб: https://rutube.ru/channel/19902518/
Если кому-то интересно каким образом я публикуюсь на ю-туб, пишите на почту achuklanov@mail.ru, все расскажу.
Комментарий редакции
1. Коллективизация и раскулачивание — сложная и политизированная тема.
- Автор считает, что эта тема "ещё более мутная", чем массовые расстрелы 1937 года, и что общественное восприятие коллективизации сильно искажено благодаря позднесоветской и постсоветской пропаганде.
2. Мифы о массовой экспроприации и страданиях.
- Популярные представления о насильственном отборе коров и другого скота во время коллективизации названы мифами, активно транслируемыми с перестроечных времён. Утверждается, что Сталин специально запрещал отбирать домашний скот у крестьян.
- Авторы этих историй — "телевизионные бабушки", "деревенская проза", якобы не имевшие реального опыта сельской жизни.
3. Коллективизация как стихийное и востребованное движение.
- Отмечается, что процесс коллективизации носил стихийный характер; многие крестьяне, особенно молодёжь, были заинтересованы в новом укладе ради стабильности и поддержки государства.
- Само движение зачастую опережало административные меры, а негативное восприятие политизировано и связано с выборкой неудобных документов историками.
4. Перегибы и реальные проблемы.
- Признаются перегибы и злоупотребления на местах: создание "бумажных" колхозов, насильственное объединение в некоторых районах, издание сомнительных и, возможно, фальсифицированных приказов (например, обсуждается приказ ОГПУ №4421, в подлинности которого автор сомневается).
- Законодательные и исполнительные механизмы часто были не готовы к масштабу или темпам происходящего.
5. Раскулачивание и массовые репрессии — предмет скепсиса.
- Скептически комментируются цифры по масштабам раскулачивания и возможности массовых репрессий с учетом реального штата ОГПУ.
- Документы, на которых часто строится картина массовых репрессий, вызывают у автора сомнения и вопросы о подлинности, источниках и выборочности.
6. Экономическая неэффективность фермерства — разочарование позднейшего времени.
- Сравниваются ожидания от фермерства в конце 1980-х и реальность: идея "накормить страну" единоличниками не сработала, многие ушли из сельского хозяйства после распада колхозов и совхозов.
- В современности выживать могут только крупные агрохолдинги или кооперативные объединения.
7. Роль идеологической и исторической мифологии.
- Исторические сборники, по мнению автора, часто предоставляют узкую выборку документов, которую сопровождали тенденциозные вводные статьи, подготавливающие читателя к определённому восприятию.
- Популярность деревенской прозы и антикрестьянских мифов служила инструментом формирования негативного образа коллективизации.
8. Концепция коллективизации как "крестьянской политики".
- Коллективизация описывается как политика, которую сами крестьяне во многом поддержали или к ней стремились, усталые от неустойчивости единоличного хозяйства ("жизнь обрыдла").
- Признаётся наличие стихийности, смен мышлений и поколений, просвещения села, внедрения новых технологий.
9. Пересмотр событий Голодомора.
- Автор резко скептически относится к версии о тотальном голодоморе, считая невозможным массовое вымирание крестьян, обладавших приусадебными участками, картошкой, скотом и опытом самозапасания.
10. Современность: индивидуальные хозяйства не выдерживают конкуренции.
- Современные реалии: без кооперации, государственной поддержки и коллективной организации сельское хозяйство обречено; агрохолдинги — наиболее жизнеспособная форма.
Выводы и размышления:
В этом видео предлагается взглянуть на коллективизацию и раскулачивание как на гораздо менее однозначные явления, чем это принято в массовом дискурсе. Подчёркивается субъективность исторической правды: большая часть современных представлений о трагичности коллективизации представляется автором результатом позднейшей пропаганды, целенаправленного отбора свидетельств и фальсификаций. Автор деконструирует мифы — как трагические, так и героические — и утверждает, что истина была сложнее, в разных районах происходило разное, и даже массовые страдания зачастую были сопряжены с изменениями, которые многие крестьяне принимали или даже ожидали.
Что особенно интересно с философской точки зрения — это парадокс субъективных воспоминаний и коллективной памяти. Как легко образ массовой трагедии становится частью национального самосознания, тогда как реальные социальные и экономические процессы оказывались куда более неоднородными и даже противоречивыми. Это пример того, как истина о событии становится одновременно заложницей личного опыта, политической конъюнктуры, идеологических нужд и последующей исторической переоценки — всё это не делает истину ложью, но обнажает её множественность и относительность.
С практической точки зрения подчеркивается важность коллективных форм организации для сельского хозяйства в России (и, шире, для выживания в условиях крупных систем). Эксперименты с индивидуализмом, вопреки мечтам перестройки, оказались экономически несостоятельны. Это подталкивает к мысли: возможно, коллективные структуры способны быть органичнее для определённых исторических и культурных условий, чем идеалы индивидуализма.
Аналогии и междисциплинарный взгляд:
Можно провести аналогию с современными IT-компаниями: индивидуальный разработчик не создаст Google или Яндекс, — сложная инфраструктура требует кооперации, совместных усилий, поддерживающих механизмов и разделения труда. История колхозов — попытка социума решить аналогичную задачу в аграрной сфере. В этом смысле, вопрос в том, как человечество находит баланс между индивидуальной инициативой и коллективным действием — задачи, актуальной и в экономике, и в технологиях, и в обществе.
Открытый вопрос:
Если истина коллективной памяти оказывается столь подверженной манипуляции и забывчивости, как нам авторитетно разбираться в прошлом? Какой должна быть стратегия обращения с историческими источниками, чтобы не впасть ни в циничный релятивизм, ни в догматическое отрицание альтернативных свидетельств? И возможно ли общество, которое ценит многогранную правду, а не удобные мифы?