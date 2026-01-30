ГЕОЛОГИЯ, которую мы потеряли!? СССР против современной России
В этом выпуске Борис Марцинкевич раскрывает роль геологии как фундаментальной основы любой энергетики и экономики, объясняя, почему без государственного планирования невозможна эффективная разработка недр. Вы узнаете историю создания легендарных структур от Геолкома Российской Империи до советского ГКЗ и Госплана, которые обеспечили индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. Видео дает четкое понимание разницы между реальными извлекаемыми запасами нефти и газа и теми «бумажными» ресурсами, о которых часто трубят СМИ. Подробнее в новом видео
00:00 Что такое Геоэнергетика? Связь геологии и экономики
01:10 История Геологии в России: От Царей до СССР
02:25 Геолком: Как создавался геологический комитет Империи
03:47 Геология и Индустриализация СССР: ГОЭЛРО, Госплан, Заводы-Гиганты
05:05 Централизация Геологоразведки: От НЭПа к Стандартам
06:24 Нужна ли России новая система Министерства Геологии?
07:11 Что такое ГКЗ? Ликбез по Государственной комиссии по запасам
07:48 Эволюция ГКЗ: от ВСНХ до независимой экспертизы
09:12 Ключевые функции ГКЗ: Эксперт, а не регулятор
10:11 Роснедра: Как изменилось управление недрами после СССР
11:12 Проблемы планирования в СССР: Урок Южно-Якутского комплекса
12:28 Ликбез: Почему путать русские А, В, С и латинские A, B, C – ошибка
13:57 Классификация Запасов Полезных Ископаемых
16:20 Ресурсы (P1, P2, P3) – Объяснение на примере сбора грибов
18:58 Запасы (C2, C1, B, A) – Продолжаем аналогию с грибами
20:44 Твердые ископаемые vs Флюиды (нефть и газ): Главное отличие
22:16 Как устроено месторождение нефти? Ресурсы категорий D
25:05 Категория C3: Уникальные запасы для нефти и газа
27:16 Что такое Забалансовые Запасы и когда они станут рентабельны?
28:53 Итоги: Почему запасы – это динамическая система? Анонс будущих тем
Комментарий редакции
1. Фундаментальная роль геологии
Геология — неотъемлемый и базовый элемент национальной энергетики и экономики: всё, что мы добываем и используем — от угля до воды и древесины — корнями уходит в знания о Земле. Энергетика строится на геологии, а экономика, в свою очередь, опирается на энергетическую базу.
2. Исторический путь геологической отрасли в России и СССР
От создания минералогического общества в 1817 году до советской системы централизованного геологоразведочного и ресурсного учета прошёл большой путь. Геологические знания были критически важны для индустриализации, их интегрировали в государственное планирование (Геолком, Госплан, ГКЗ).
3. Паритет и различие систем управления
В советской системе государственные органы централизованно управляли разведкой, учётом и утверждением месторождений полезных ископаемых (через ГКЗ, Мингеологии). После распада СССР функции раздробились, лицензирование стало делом рыночным, задачи сместились от долгосрочного планирования к текущей выгоде.
Современная система, по мнению автора, менее эффективна в смысле осмысленного развития, так как потеряна системная государственная политика в области недропользования.
4. Важность стандартизации и классификации запасов
Стандарты учёта и подтверждения запасов/ресурсов — краеугольный камень любой эффективной ресурсной политики. В России используется советская система классификации (A, B, C1, C2, R1, R2, R3, D1, D2 и т.д.), их роль объясняется через аналогию с процессом сбора грибов — от возможности сбора в принципе (R3) до конкретного, подтверждённого подсчёта запасов (A).
5. Отличие твердых и флюидных месторождений
Для твёрдых ископаемых («камень в камне») всё можно довольно точно уточнить бурением и пробами. Для нефти и газа (флюиды — вещество в пористых структурах) специфики больше, оценка зависит от геологических и инженерных параметров и всегда содержит элемент возможной неизвестности.
6. Значение забалансовых запасов
Запас — экономико-техническая категория: не всё, что найдено и подсчитано, можно сейчас добыть рентабельно. Забалансовые запасы могут стать экономически привлекательными при изменении технологий или ситуации (например, инфраструктуры или цен).
7. Проблемы современного состояния отрасли
Рассматривается утеря системности и профессионализма: смешанные стандарты, использование латиницы вместо кириллицы, неразбериха в классификациях, путаница в СМИ, спад в образовательной и профессиональной преемственности.
8. Связь геологии с широкой структурой общества
Ресурсы — это не только объекты экономики, от них напрямую зависит устойчивость любой цивилизации. Ошибки планирования и проблемы индустриализации были и в СССР, и остались по сей день, просто форма проблем изменилась.
Выводы:
Это видео — не только историко-аналитический обзор развития геологической отрасли в России и СССР, но и размышление о потерянной традиции: о роли системности, стандартизации, глубокой компетенции и государственного мышления в стратегическом управлении природными ресурсами.
Связывая геологию с повседневностью — будь то киловатт-час жизни или стакан чистой воды — автор раскрывает идею: устойчивое будущее невозможно без адекватного знания о недрах и их разумного управления.
Переход от советской государственной вертикали к рыночной разобщённости создал новые вызовы: эффект «рыночек порешает» в сфере недропользования ведёт к краткосрочному подходу, «размытости» ответственности, падению образовательного уровня, утрате идентичности профессиональных стандартов.
Особенно важный акцент — на иллюзорности современных представлений о ресурсах: манипуляции с классификациями, поверхностное отношение к геологическим стандартам порождают массовую дезинформацию. Честность и строгость здесь особенно актуальны — ведь, как с забалансовыми запасами, многое скрыто не в недрах, а в экономических, политических и организационных ограничениях.
Печальное осознание: не столько ресурсы ускользают от нас, сколько уходит сама культура, система и личная вовлечённость в это дело, потеря баланса между государственным планированием и корпоративным азартом.
Философский аспект и вопрос для размышления:
Видно, как судьба такого фундаментального для цивилизации знания, как геология, зависит от смены парадигм — от идеалов коллективного блага к индивидуальной выгоде, от дисциплины и включённости к фрагментации и утрате сопричастности.
Это, в сущности, вопрос о том, что мы считаем истиной в устройстве общества, и какой «фундамент» мы готовы признать общим — область, где рациональная наука соседствует с политикой, историей, культурой.
Так возникает вопрос:
Насколько мы ещё способны разглядеть подлинную структуру своих ресурсов — не только в недрах, но и в себе самих, чтобы строить устойчивое будущее, опирающееся не на иллюзии и модные концепции, а на глубоко прочувствованное знание и взаимную ответственность?