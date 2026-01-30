В этом выпуске Борис Марцинкевич раскрывает роль геологии как фундаментальной основы любой энергетики и экономики, объясняя, почему без государственного планирования невозможна эффективная разработка недр. Вы узнаете историю создания легендарных структур от Геолкома Российской Империи до советского ГКЗ и Госплана, которые обеспечили индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. Видео дает четкое понимание разницы между реальными извлекаемыми запасами нефти и газа и теми «бумажными» ресурсами, о которых часто трубят СМИ. Подробнее в новом видео

00:00 Что такое Геоэнергетика? Связь геологии и экономики

01:10 История Геологии в России: От Царей до СССР

02:25 Геолком: Как создавался геологический комитет Империи

03:47 Геология и Индустриализация СССР: ГОЭЛРО, Госплан, Заводы-Гиганты

05:05 Централизация Геологоразведки: От НЭПа к Стандартам

06:24 Нужна ли России новая система Министерства Геологии?

07:11 Что такое ГКЗ? Ликбез по Государственной комиссии по запасам

07:48 Эволюция ГКЗ: от ВСНХ до независимой экспертизы

09:12 Ключевые функции ГКЗ: Эксперт, а не регулятор

10:11 Роснедра: Как изменилось управление недрами после СССР

11:12 Проблемы планирования в СССР: Урок Южно-Якутского комплекса

12:28 Ликбез: Почему путать русские А, В, С и латинские A, B, C – ошибка

13:57 Классификация Запасов Полезных Ископаемых

16:20 Ресурсы (P1, P2, P3) – Объяснение на примере сбора грибов

18:58 Запасы (C2, C1, B, A) – Продолжаем аналогию с грибами

20:44 Твердые ископаемые vs Флюиды (нефть и газ): Главное отличие

22:16 Как устроено месторождение нефти? Ресурсы категорий D

25:05 Категория C3: Уникальные запасы для нефти и газа

27:16 Что такое Забалансовые Запасы и когда они станут рентабельны?

28:53 Итоги: Почему запасы – это динамическая система? Анонс будущих тем

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #политика #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #украина