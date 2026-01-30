Чистота понимания: Проклятая должность Украины: Кравчук и Кучма. Скачко, Чадаев, Уралов
Кто худший президент Украины? Как продавали Украину?
Почему должность президента Украины – проклята?
В свежем выпуске подкаста «Чистота понимания» вместе с политическим обозревателем «Украина.ру» Владимиром Скачко мы разобрали, как после развала СССР рождалась «незалежная» государственность.
Смотрите прямо сейчас!
Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение
01:11 Гость и тема обсуждения
02:45 Закон президентов Украины
05:22 Экономические проблемы Украины
07:19 Исторический контекст украинской государственности
09:57 Традиции украинской государственности
11:03 Идеологические репрессии в СССР
13:40 Алексей Чичерин и его вклад в Львовский университет
16:45 Политическая борьба в Украине
20:30 Новые земли Украины
22:21 Коллективизация и репрессии
25:15 Распад СССР и роль Кравчука
27:00 Референдум и общественное мнение
27:44 Отставка Кравчука и разделение власти
28:23 Гуманитарный десант и разделение сфер влияния
29:47 Превращение «красных директоров» в олигархов
32:09 Приватизация и киевская олигархия
35:23 Противостояние донецкого и днепропетровского кланов
37:39 Политический кризис и переизбрание Кравчука
39:49 Избрание Кучмы и его политика
42:19 Политические назначения и их последствия
45:07 Критика Кравчука
48:57 Начало правления Кучмы
51:44 Многовекторность и экономические достижения
54:58 Друзья и карьера
55:53 Добыча нефти в Югре
56:10 Личные качества Кравчука и Кучмы
57:32 Политическая деятельность Кучмы
58:16 Минские соглашения
01:00:08 Референдум и третий срок
01:00:48 Экономические реформы Кучмы
01:03:08 Приватизация и днепропетровский клан
01:04:28 Конфликт Лазаренко и Кучмы
01:07:18 Донецкий клан и концепция Щербицкого
01:08:08 Идеология «альтернативной России»
01:09:05 Конфедерация и федерация
01:10:03 Экономические перспективы Украины
01:11:50 Отсутствие экономического баланса в Украине
01:13:03 Переоценка себя и безопасность
01:15:53 Газовые конфликты и приватизация
01:17:50 Идея консорциума и энергоносители
01:19:44 Монетизация нефтегазового сектора
01:20:17 Оранжевая революция и уход Кучмы
01:23:01 Предательство и унижение
01:23:26 Политические поражения Кучмы
01:24:25 Роль Литвинова и Кушнарева
01:25:41 Влияние американских агентов
01:26:09 Деятельность Тимошенко
01:26:58 Появление Ющенко
01:27:28 Личные качества Ющенко
01:31:27 Противостояние Кучмы и парламента
01:34:35 Особенности Верховной Рады
01:36:40 Полновластие Кучмы
01:39:06 Оранжевая революция
01:40:25 Взращивание кадров
01:42:44 Роль западных инструкторов
01:45:21 Социальные движения и выборы
01:49:24 Противовес пророссийским силам
01:51:39 Важность изучения новейшей истории
01:52:22 Демонтаж постсоветской государственности
01:53:20 Вина Кучмы и Кравчука
01:53:32 Общеполитический и философский аспекты
01:55:18 Логика обстоятельств
01:56:05 Заключение
ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon
«Чистота понимания» в ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261
«Чистота понимания» на RUTUBE:
https://rutube.ru/plst/720201
18+
#Чистота_понимания | #чистотапонимания | #ЧП
Комментарий редакции
Ключевые идеи и основные тезисы
1. Проклятая должность президентов Украины
- В обсуждении подчеркивается, что, несмотря на перемены лиц и прекрасные обещания, каждый президент Украины сталкивается с провалом; вера в них сменяется разочарованием и даже презрением.
- Звучит гипотеза почти закономерности: «каждый следующий президент хуже предыдущего», и страна при этом катится к окончательному кризису.
2. Исторические и культурные корни украинской государственности
- Украина никогда не имела устойчивой и самостоятельной государственности на протяжении длительного времени; прошлые попытки были фрагментарными и эфемерными.
- В 1991 году Украина обрела независимость с огромными ресурсами и потенциалом, но оказалась неспособна реализовать его и вернуться хотя бы на экономический уровень конца советской эпохи, на который другие постсоветские республики уже вышли.
3. Дихотомия и борьба элит: красные директора vs национал-демократы
- С самого начала независимости элита разделилась на группы: экономическая (красные директора) и гуманитарная (национал-демократы), оформив альянс для контроля над экономикой и духовной сферой соответственно.
- Быстро сформировались региональные кланы (Донецкий, Днепропетровский и Киевский), ставшие основой олигархической модели страны и устойчивого внутреннего противоборства.
4. Оборотничество и мимикрия политиков
- Украинская политическая культура описывается через метафоры оборотничества, предательства и адаптируемости элиты («коммунист-оборотень» Кравчук, быстрая смена взглядов ради власти).
- Человеческие качества и личные убеждения президентов тонут в логике системы, которая формирует поведение руководителей вопреки их изначальным лозунгам.
5. Универсальные украинские схемы приватизации, коррупции, патернализма
- Приватизация происходила по региональному принципу, усиливая местные феодальные структуры.
- Олигархи и бандиты стали стержнем экономической (и политической) жизни страны.
6. Роль Запада и внешних акторов
- С первых дней независимости западные и диаспорские структуры влияли на гуманитарное и политическое пространство через программы подготовки кадров, финансирование и идеологическую обработку.
- Рост «грантоедов» и прозападной элиты превратил Украину в проект антироссии.
7. Персоналии: Кравчук и Кучма
- Кравчук - пришёл из советской элиты и проявил себя скорее как человек, не способный к стратегическому действию. Занимался «мелким распилом», не сумел создать целостной модели государства, балансировал между элитами.
- Кучма — системный хозяйственник, выстроил олигархическую многовекторную модель Украины («телёнок, который двух мамок сосёт»): западный идеологический ресурс плюс дешёвые энергоресурсы из России. Несмотря на успех в экономике, оказался не способным к политическим решениям, сломленным оранжевой революцией и игрой между элитными группами.
8. Особенности украинского парламента и конституционной системы
- Верховная Рада была независимым и мощным политическим институтом, президентская власть покупалась и балансировалась взятками, компромиссами и конфедерациями интересов, отсутствовал механизм жесткого «унесения» элит, как в России (отсылка к расстрелу парламента в 1993 году).
9. Ограниченность индивидуального влияния руководителя
- Возникает философский вопрос: есть ли разница, кто занимает президентское кресло, если система и социальные механизмы работают вопреки хорошим намерениям? Личность деформируется креслом, структура сильнее любого реформатора или идеалиста.
10. Экзистенциальный и антропологический аспект
- Повторяемость сценариев в разных странах СНГ говорит о глубинных закономерностях, о «логике обстоятельств», которая берет верх над намерениями и лозунгами, приводит страны к схожим кризисам.
---
Вывод с позиции аналитического и философского рассмотрения
В обсуждении проведена многоуровневая диагностика украинской государственности, выделена специфика постсоветского развития, обусловленного сложением сразу нескольких факторов: историческая незавершённость национального проекта, компенсаторные попытки элит монетизировать новую идентичность и ресурсы, структурная зависимость от внешних покровителей (Запад и Россия), а также неустойчивость политических и административных институтов.
Украина в 1990–2000-х годах выступает как демонстрация системных ограничений постсоветских государств: судьба президентов решается не их способностями, а самой матрицей элитных соглашений, слабостью институтов и вечной борьбой кланов. Парадоксально, что и прагматики, и идеалисты, и циники — все оказываются вынужденными подчиняться тем же циклическим сценариям: раз за разом смена надежды на разочарование, мифа на прозу коррупционного выживания.
Любопытна аналогия с программируемыми системами: как сложный алгоритм определяет поведение пользователя, так и политическое «кресло» модулирует действия политика вне зависимости от его исходных условий. Система воспроизводит себя, используя новые лица просто как функциональные элементы. Даже при больших материальных и человеческих ресурсах инерция социальной, экономической и идейной «архитектуры» оказывается сильнее субъекта.
Здесь проявляется и философское, и прагматическое наблюдение: огромное пространство между возможным и реальным, между человеческими амбициями (и даже лучшими намерениями) и тем, к чему приводит глубинная логика обстоятельств, систем, коллективных страхов и надежд.
В завершение, меняется ли что-либо с очередной сменой президентов — или «власть» как институт оказывается сильнее любого субъекта, вторгающегося в её поле? До какой степени субъект истории свободен в выборе, и есть ли шанс у постсоветских государств вырваться из этой «инерции кресла»?
Не находится ли истина, которую мы обсуждаем, всегда за пределами субъективного восприятия — и возможна ли подлинная свобода там, где структуры и обстоятельства неизменно берут своё?
Украинские президенты, плохие, а американские очень хорошие. Если бы хороших не было, не с чем было сравнить, и главное некого, не было этой должности плохой през Украины.
Ну и нагородил ИГОРЕША -как умный почти ,раз не разберешься о чем это ,значит не достиг уровня нашего еГОРЕши.(копирую-понравилось,в смысле ник .не статью)
ВСе проще :и шукрка всех видна:
“В середине прошлого века был такой атаман Шкуро. Ему приписывают авторство фразы «хоть вместе с чертом, но против большевиков». «Чертом» для Шкуро и его «волчьих стай» стали фашисты. В то время как с нацистской Германией сражалась вся наша страна, Шкуро специальным указом Гиммлера был назначен начальником резерва Казачьих войск при Главном штабе СС и зачислен на службу как группенфюрер. В 1947 году в Москве, Шкуро казнили как военного преступника.
26 января 2026 года в ПАСЕ утвержден состав «российской» делегации во главе с Михаилом Ходорковским. Теперь это его главный политический проект и уверенная победа над конкурентами, тем же ФБК. На этом фоне важнейшим ситуационным партнером Ходорковского становится Русский добровольческий корпус (РДК). Плюсы от непубличного сотрудничества явно перевешивают минусы, главный из которых это «упрек» в поддержке группировки, проповедующей откровенно нацистские убеждения. Да в чем только Ходорковского не «упрекали»: и в неуплате налогов, и в организация грабительских залоговых аукционов, и в заказных убийствах…
Поэтому тем, кто сегодня заявляет, что любой контакт с российскими националистическими группировками, воюющими на стороне ВСУ, для публичного европейского политика недопустим, Ходорковский уверенно отвечает словами атамана Шкуро: «против Путина можно воевать даже в союзе с дьяволом». И тут же напоминает о том, что он публично поддерживал Пригожина во время его военного мятежа….https://vizitnlo.ru/v-pase-utverdili-hodorkovskogo-kak-predstavitelya-rossii/