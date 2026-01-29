https://pixgames.ru/nim – качай War Thunder и забирай бонусы!

Вместе с коллегой Алексеем Исаевым говорим об операции “Багратион”, в ходе которой советские войска нанесли германским войскам тяжелейшее поражение, не сравнимое ни с одним другим за всю историю Второй Мировой.

Таймкод:

00:01:41 Белорусский балкон

00:03:19 Проблемы на фронте

00:10:54 Разделение Западного фронта

00:13:35 Оценка ситуации Антоновым

00:14:32 Обсуждение стратегии

00:15:27 План операции «Багратион»

00:16:26 Детали плана Антонова

00:20:34 Подготовка войск

00:22:01 Реакция немцев

00:24:55 Начало операции

00:25:19 Авиаудары по немецким позициям

00:26:04 Стратегические решения под Бобруйском

00:27:03 Соотношение сил и тактика

00:28:20 Окружение немецкой 9-й армии

00:31:19 Ситуация под Витебском

00:33:58 Изменения в командовании

00:37:57 Наступление советских войск

00:40:25 Роль советской авиации

00:42:31 Освобождение Минска

00:44:23 Оборона Брестской крепости

00:46:03 Бои за Вильнюс

00:52:11 Наступление к Висле

00:53:08 План восстания в Варшаве

00:57:48 Советское командование и его планы

01:01:35 Стратегические решения в Прибалтике

01:06:16 Стратегические предложения Баграмяна

01:09:28 Политические аспекты и их влияние

01:15:30 Итоги операции «Багратион»

01:17:27 Радикальные изменения благодаря операции «Багратион»

01:18:58 Соотношение потерь

01:19:49 Влияние на день «Д»

01:21:10 Пиар-акция «Парад побеждённых»

01:22:48 Роль советской авиации

01:23:48 Последствия для группы армий «Центр»

