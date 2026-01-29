Где и когда родился миф о вампирах? Первая в истории документально зафиксированная «эпидемия» вампиризма случилась не в Трансильвании, а в сербской деревне в 1725 году. Именно тогда австрийский врач столкнулся с феноменом, который положил начало научным и оккультным спорам по всей Европе.

Встречайте новый цикл «История вампиров» с Ксенией Чепиковой, в котором мы поговорим о суевериях, которые царили вокруг загадочных кровопийц. В первом выпуске:

— Первый вампирский протокол: как эксгумация сербского крестьянина породила термин «вампир»

— Расследование в империи Габсбургов: что нашли военные врачи в телах «ходячих мертвецов»

— Наука против суеверий: как немецкий теолог Михаэль Ранфт пытался разоблачить вампирскую истерию

— Почему императрица Мария Терезия запретила вбивать колья в могилы

— Прототип Ван Хельсинга: кто на самом деле остановил «вампирские эпидемии» в Центральной Европе

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

XXII фестиваль «Цифровой истории» 18-19 апреля в Набережных Челнах: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3748001/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#вампиры #цифроваяистория #чепикова

00:00 – Откуда взялись вампиры?

02:29 – Первое официальное расследование о вампире

06:35 – Тело в «вампирском» состоянии

08:56 – Происхождение слова «вампир»

12:33 – Учёный против суеверий

20:09 – Как люди представляли вампиров

27:41 – Новая волна смертей

42:34 – Научные объяснения XVIII века: почему трупы не разлагались?

46:42 – Реакция Европы: как вампиры стали главной темой светских салонов

54:02 – Трактаты и разоблачения: наука объявляет войну суевериям

58:04 – Императрица запрещает ритуалы с кольями и сожжениями

01:07:26 – Прототип Ван Хельсинга: как доктор Ван Свитен остановил «эпидемию»

01:09:45 – Военный хирург Талар: медицинское объяснение «вампирских» симптомов

01:17:26 – Народные методы борьбы: гвозди в гробах и головы на крышах

01:24:55 – Почему вампиры — это история человеческих страхов