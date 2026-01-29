Основные факторы влияющие на курс национальных валют?

Ответ ИИ – «Если страна много экспортирует, продаёт товаров спрос на её валюту растёт и она укрепляется. Если импортирует, покупает из-за товары за границей спрос на иностранную растёт, а национальная ослабевает».

Торговый баланс РФ в 24 году был положительным и составил 150 млрд. В основном за счёт минерального сырья. Всего в 24 г. было продано продукции на 700 млрд. $. В 25 году профицит составил 100 млрд. $. При этом в 24 году курс рубля падал, а в 25 году курс рубля рос. На этом примере мы видим, что предположение ИИ о курсе национальных валют работает не всегда. К тому же мы узнаём, что рубль и юань не являются базовыми на торгах рынка Форекс, т.е. не являются полноценным инструментом бизнеса. Комментатор с ником amra the lion объясняет это тем, что стоимость этих валют определяется привязкой к доллару, а не рынком. Т.е. стоимость рубля и юаня зависит не от параметров задаваемых профицитом торговли стран носителей, не ставкой ЦБ, а политикой ФРС и США, факторами напрямую не связанными с ситуациями на рынке. В связи с нынешним укреплением рубля комментатор «гриншелмэн» на сайте «Репортёр» пишет, что РФ выгоднее иметь валютный коридор в 90-100 р. за $. Тогда бы РФ удалось избежать стагнации экономики. Но, как мы видим, курс рубля определяется не только внутри нашей страны, но и внешними игроками. А раз так, то манипуляции ЦБ примитивны и малоэффективны в отношении стабильности курса рубля. Волатильность рубля делает его рискованным инструментом торговли и накопления капитала. Это в моменте порождает резкие падения курса. Под национальной валютой нет подушки безопасности. Внешний рынок товаров РФ постоянно под административным давлением бенефициаров этого рынка. А внутренний рынок слишком мал по его абсолютной величине. В совокупности внешний рынок и внутренний дают нам ВВП, сравним наши показатели с Австралией.

Австралия, как и РФ, крупный экспортёр сырья - руды, угля, газа, шерсти, мяса. Поставки идут в основном в Азию. Импорт из Австралии за год составляет примерно 450 млрд. $. Что, примерно, соответствует импорту РФ, экспорт Австралии 400 млрд. $. Курс австралийского доллара к рублю в 24 году около 65 рублей, в 25 году около 55 рублей. Как мы видим, РФ в 24 году импортировал больше чем в 25 году, но курс рубля и к доллару и к австралийскому доллару в 25 году вырос. Теперь рассмотрим внутренний рынок Австралии и РФ. Средняя зарплата в РФ в 25 году 100 тыс. р, а в Австралии 500 тыс. р. ВВП Австралии в 24 году 2 трл. $, а в РФ 2.5 тр. $. Стоимость жизни в странах разная и поэтому вводят показатель «Валовый продукт по паритету покупательной способности», он для РФ в 24 году почти 7 тр. $. Однако население Австралии в 24 г. составляло 27 мл. чел. а население РФ 146 мл. чел. Население Австралии меньше в пять раз, но она произвела и потребила по абсолютной стоимости почти равный РФ ВВП, т.е. товары и услуги на сумму почти равную таковым в РФ. При этом и Австралия и РФ вели внешнюю торговлю по мировым ценам, значит, основные различия в стоимости либо объмах продукции наблюдались на внутреннем рынке. Жители Австралии имели средний доход в пять раз выше, чем в среднем по РФ, и этот доход они потратили в Австралии. Таким образов Австралия имеет экономическую систему с мощным внутренним рынком, а РФ такой системы не имеет. Эффективность внутреннего рынка создаёт большой ВВП и устойчивую национальную валюту. Мы можем обозначить в защиту своей системы ВВП ППС 7 тр. $, но наличие такой разницы означает не коммерческие, а распределительные механизмы потребления на нашей территории, у которых прибыль, объем и затраты производства вариативны в оценках. Это закладывает базовую волатильность национальной валюты, а кроме того порождает невыгодные сделки со странами, где эти опции много дороже. Поэтому появляется необходимость в постоянной инфляции, которая, вроде как,, должна уровнять мировые и внутренние цены, но вместо уравнивания цен получается девальвация национальной валюты. Низкие внутренние цены, это причина поступательной девальвации валюты.

Какие факторы создают систему с низкими внутренними ценами и небольшими, относительно богатых стран, доходами граждан. Это, прежде всего, уровень капитализации ресурсов страны. Её производств, земли, трудовых и природных ресурсов. Т.е. уверенно можно сказать, что в Австралии дороже стоят вода, бензин, земля, предприятия и т.д. чем аналогичные в РФ. Почему наша страна не хочет начинать капитализацию своих ресурсов по мировым ценам? Потому что управленцы боятся, что ресурсы, которые идут на импорт окажутся не востребованы из-за увеличения затрат на их производство. Но опять же можно изучить опыт Австралии, как им удаётся с высокими внутренними ценами получать тот же уголь для продажи по мировым ценам. Видимо там эффективность добывающей отрасли выше. В целом, можно сказать, для того чтоб иметь стабильную национальную валюту нужно иметь капиталоёмкий внутренний рынок.

У любого государства есть необходимость в бесплатном, льготном обеспечении населения товарами и услугами. Эта необходимость один из факторов заинтересованности государства в наличии дешевых товаров и услуг. Наличие таких продуктов типично для РФ и Китая, и наличие их объёма через механизмы связи подрывает качество и рубля и юаня. С наличием такой халявы удобно производить и комплектовать всё необходимое для армии, кроме людей, которые в такой системе пытаются выскользнуть в более благополучные страны. Для удержания населения в РФ нужны мощные бюрократические или идеологические меры, карательные для перебежчиков, и, как ни странно, завоз мигрантов. Одни убегают, других завозим. Но мигранты привозят и социальную напряженность, кроме того, они могут случиться только из стран, где уровень жизни ещё ниже. Китай из-за своего перенаселения в мигрантах не нуждается, но недостатки метода от этого никуда не исчезают.

Нужно сказать, что проблема бесплатного и льготного снабжения своих граждан также остра и в благополучных странах, где на это снабжение ещё больше общественного продукта уходит. Однако благополучные страны нашли верное стратегическое решение, они прямо и косвенно торгуют частями, формами своего гражданства. Туристическими вояжами, возможностью хранении валюты в своих банках, гражданством за деньги, как Израиль. Гражданством за инвестиции, как многие страны, гражданством за способности, как самые умные. Визами, видами на жительство, патентами на деятельность, недвижимостью, акциями национальных предприятий, национальной валютой и т.д. Причём ни одна страна не гарантирует достоверность такой опции. Купив гражданство обратно, вы его не продадите, положив деньги в чужой банк, не всегда их вернёте, сделав инвестиции в ряд ли получите прибыль. Вы будете довольствоваться процентами и трейлером от выгод своего вклада на билет в кинофильм «город Бога», но не увидите фильм до конца.

США, Япония, Евросоюз, Англия, Австралия имеют возможность «заимствовать» средства у других стран, взять их в рост и на хранение. Долг США достигает 30 тр. $. У Австралии пока 2 тр. $. долга, но это размер её ВВП. Этот долг благополучных стран и является той финансовой подушкой, которая поддерживает мировые валюты.

Положение нашей страны в условиях, когда нам внешний рынок последовательно перекрывают и перекроют, в конце концов, полностью, заперев ход через Балтику и Атлантику, а Чёрное море уже опасно. Северный ход на восток нам совсем ничего не даёт, т.к. в Китай мы можем завозить и по Ж.Д. и трубопроводом. Китай в случае полной блокады воспользуется случаем и будет диктовать нам самые низкие цены на сырьё. Поэтому внутренний рынок будет играть решающую роль. Чтоб экономика работала, у граждан должны быть деньги. Помимо увеличения зарплат, нужно вводить пособие за гражданство и начинать торговать гражданством, как все благополучные страны. Чтобы на эти опции были средства, нужно капитализировать природные ресурсы прямо в месторождениях, включая воду. Примерно через десять лет пресная вода будет активно продаваться на внешнем рынке. Поскольку рынок нефти и газа нам ограничат, нужно цену на базовые опции - нефть, газ, сталь, уголь, полиметаллы выставлять комплексно, подталкивая рынок к повышению цен. Если нельзя продать нефть, то продавать бензин и дизельное топливо, нельзя продать газ - продавать электроэнергию. Кроме чисто экономических рычагов поддержания экономики следует озаботиться созданием новой идеи социальной и экономической справедливости, имеющей интернациональную составляющую. Например, утверждением того, что РФ капитализирует ресурсы, чтобы сохранить их для будущих поколений. Капитализация ресурсов позволит иметь базовый капитал для экономического процветания страны и, наконец,, сделать рубль полноценной валютой.