«Братских народов союз вековой». Цикл программ открывает история удивительного народа — бурятов. Воинственность и непоколебимость бурятского народа отражает даже этногенез: их боевые будни описываются в самых ранних источниках — еще слова «буряты» толком не было, зато битвы с их участием уже были.

Сейчас Бурятия — это красивый и большой сапожок в Восточной части Сибири вдоль озера Байкал: площадь республики — 351 тысяча километров. Да, их всего около полумиллиона в России, но они принесли с собой огромные богатства и землю размером с крупнейшую европейскую страну. Они совершили столько подвигов за Россию, что их пересчитать невозможно.