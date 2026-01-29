Новороссия, часть 8. “Украинство” (2/3)
Обстоятельный разбор темы об истоках современной ситуации на территории бывшей/будущей? Новороссии.
Комментарий редакции
Ключевые идеи и основные тезисы
1. Массовизация политики и политизация общества в Российской империи (начало XX века)
- До 1905 г. политика была делом элит, но с введением выборов в Госдуму она стала массовой: участие получают все сословия, особенно крестьяне.
- Это радикально изменило политический ландшафт: агитация охватила широкие слои, а массовость разных движений (в том числе украинских) стала решающей.
- Госдумы возникали в условиях вынужденных уступок царской власти, которая неохотно предоставляла права, поэтому попытки свободы тут же подвергались ограничениям (разгонам дум).
2. Украинство: возникновение, политизация и поддержка
- Украинское движение, как и все национальные и политические движения, набирает силу в эпоху революции 1905–07 гг., когда отменяются существенные ограничения на печать, в том числе украинскую.
- Начинает звучать с думских трибун, получает поддержку польских и российских либералов; требования касаются прежде всего культурных и языковых прав.
- Царская бюрократия, несмотря на консерватизм, вынуждена была официально признать украинский язык самостоятельным, хотя и отмечалось отсутствие единной нормы.
3. Механизмы политической борьбы и общественные реакции
- Политики (например, Милюков) рассматривали украинизацию образования как инструмент удержания лояльности определённых групп — это прагматическая, технологичная, а не идеалистическая позиция.
- Мемуары и воспоминания о тех событиях зачастую являются оправданием решений и «отмазкой» для потомков.
- Против украинского и других национальных движений активно выступали консервативные силы (черносотенцы, Союз Михаила Архангела), что приводило к поляризации.
4. Природа движения: кто поддерживал, как складывалась идентичность
- Украинство зарождается у элиты и разночинской интеллигенции, долгое время слабо проникая в массы.
- Попытки привить крестьянам идею украинской самобытности (через Шевченко и просветительские общества) только частично эффективны, ядро движения всегда пассионарное меньшинство.
- Ограничения и запреты на украинскую культуру часто имели обратный эффект — вызывали большую симпатию к движению (принцип запретного плода); американский метод борьбы — не запрещать, а растворять в масс-медиа — оказывается эффективнее.
5. Языковой и национальный вопрос как инструмент и миф
- Языковой вопрос — ключевой в национализме. В Российской империи русский язык становился языком межнационального общения, теряя этническую окраску и поглощая другие языки. Это вызывало у части элиты ощущение утраты идентичности.
- Подчеркивается сходство языковых ситуаций — как в Австро-Венгрии, где некоренной (немецкий) был государственным, так и в России, где язык и идентичность смешивались.
- Национализм (и его радикальные формы) часто возникают как продукт «объяснения боли», неудовлетворённости, невозможности реализации.
6. Радикализация и идеология: фигуры Михновского и Донцова
- Украинский политический терроризм и ультранационализм появляются уже до революции (попытки уничтожения памятников, деятельность РУП).
- Донцов становится теоретиком «зверского национализма», его работы полны ненависти, направлены на расчеловечивание «других» (москалей). Различается латентный национализм и нацизм, где последний всегда тяготеет к оправданию насилия.
- Многие проповедники национализма — не столько лидеры, сколько аутсайдеры и неудачники, не нашедшие себя в общество, но востребованные по историческим обстоятельствам (донцовы, волковы, как современные параллели).
7. Финансирование и границы между «своими» и «чужими»
- За продвижением национализма часто стояли крупные финансисты, например, олигархи типа Симиренко.
- Вопрос национального самоопределения среди близкородственных народов (украинцы, малороссы, русские) — особый и очень тонкий, «переход из отсека в отсек», где главное — чувство самоидентификации, а не объективно различимые черты.
8. Механика навигации и аналогии с поиском истины
- Последняя часть — разговор о компасах, отклонениях магнитного поля и принципах точной навигации — становится интересной метафорой: инструменты (компас/компас) несовершенны, дают приблизительное направление, требуют постоянных поправок и трезвости мышления при долгом пути.
---
Выводы и философское осмысление
Беседа — пример внимательного, многослойного анализа, соединяющего фактуру истории с психологией, социологией, прагматикой политического процесса и даже с прикладной навигацией.
Ключевая мысль: фрагментация идентичности, национализма и политической борьбы всегда опирается на зыбкую почву социальных изменений и массовых ощущений. Исторические массовые движения (украинство, русское, польское, даже большевистское) редко кропотливо строятся на логике или «объективной истине»; чаще – это сплав недовольства, мифов, личной нереализованности проводников идей, реакций на внешние давления и запреты.
Язык, привычки, даже способы отличать «своего» и «чужого» (будь то одежда, речь или даже физиологические особенности) — это инструменты быстрого самоопределения в эпоху смут, но не источник подлинной глубины или однозначности.
Введение в разговор темы компаса и его неточности интересно корреспондирует с идеей о поиске истины: инструменты (концепции, лозунги, мифы, даже исторические свидетельства) всегда врут «на градус, на два», и только понимание ограниченности своих карт и постоянная поправка на «магнитное склонение» помогают хотя бы не потеряться окончательно.
Важный прагматический урок — любая жесткая граница и однозначность — иллюзия. В мире культур и идентичностей нет герметичных переборок, а «свои» и «чужие» — часто результат спонтанного выбора и выгод момента, не более. Чем активнее власть пытается подавить или запретить, тем больше дочерняя идентичность получает притягательности.
В финале следует задуматься: как часто в наших «компасах» мировоззрения мы не замечаем собственной девиации? Не становятся ли современные идеалы, национальные и иные, лишь удобным оправданием для неосмысленной вражды?
Открытый вопрос:
Можно ли построить устойчивую идентичность или справедливый порядок, не отделяя «своих» от «чужих», не поддаваясь недосказанности инструментария и не забывая вовремя сверять «магнитное склонение» своих убеждений? Или человеку свойственно вечно искать опору именно в разделении, а не в единстве?