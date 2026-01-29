Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Лабиринты. Пси-технологии прошлой цивилизации

13 0
Переслано от: Новая реальность

Канал в соцсетях:
○ Телеграм: https://t.me/n_reality чат канала https://t.me/group_nr
○ ВК: https://vk.com/kanalvaleriy
○ КОНТ https://cont.ws/@kanalvaleriy
○ Рутуб: https://rutube.ru/u/newreality

Автор материала Александр Лавриненко
Музыка Sroryblocks

Лабиринтов, созданных в старину разными способами, найдено множество. Их создавали на всех континентах, как сложно архитектурно, так и просто выкладывая из камней в определенных местах. Понятно, что это была какая-то технология и её активно использовали. Вот только забыли оставить инструкцию для чего и как это использовать, и теперь нам приходится гадать что бы это значило.

#лабиринт #технологии #древний

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Лабиринты как культурный универсалий
Лабиринты (или северные мегалиты) встречаются в разных культурах и на континентах: Европа, Азия, Индия, Америка, Ближний Восток. Их изображали на древних монетах, стенах храмов и в усыпальницах, а каменными лабиринтами выкладывали участки земли.

2. Типологии и классификации
Различают по форме: спиральные (улиткообразные), круглые, подковообразные, смешанные. Также важен не только контур, но и способ "прочерчивания" спирали: односпиральные, биспиральные и концентрические. Классификации ограничены локальным материалом или слишком поверхностны.

3. Назначение лабиринтов: версии
- Культовые объекты: ритуалы, медитация, входы в иные миры, погребальные практики.
- Календарные устройства: схемы движения Солнца и Луны.
- Рыболовные ловушки: примитивная и малоубедительная версия, не подтверждена явно.
- Плазменные антенны и резонаторы: техническая гипотеза, что лабиринты — своеобразные антенны для резонанса с космосом или взаимодействия с энергетическими и информационными полями.
- Мост между мирами/портал: инструмент для перехода в "тонкоматериальные" пространства или параллельные миры, настраивающий человека через ритуал хождения.

4. Взаимосвязь с человеческой психикой и физиологией
Существует аналогия между лабиринтом и ритмами мозга (дельта, тета, альфа, бета, гамма-ритмы). Прохождение по дорожкам лабиринта могло бы приводить к резонансу колебаний, благоприятно влияя на психику, синхронизацию сознания с космосом или природой; огонь в центре — возможный элемент плазменной "активации".

5. Материалы, вода, огонь и архитектурные особенности
Лабиринты часто строились из кремниевых и кварцевых камней, возможно, для усиления тех или иных эффектов (аналогия с плазменными, оптическими и электромагнитными свойствами материалов). Присутствие воды и ориентация по солнцу — дополнительные параметры, влияющие на "работу" лабиринта.

6. Архитектурные и технологические параллели
Приводятся аналогии между храмовыми лабиринтами и современными интегральными микросхемами, резонаторами, антеннами, что указывает на возможное техническое понимание этих сооружений в древности.

7. Скепсис в отношении официальных версий
Видео критикует современные попытки историков "вписать" лабиринты в рамки упрощённых интерпретаций, якобы отражающих примитивные потребности, и призывает к более открытому, междисциплинарному анализу.

---

Вывод и философские размышления:

В целом видеоматериал поднимает вопрос: почему образ лабиринта настолько универсален и притягателен для столь разных культур? Автор проводит междисциплинарные параллели между археологией, физикой, нейропсихологией, инженерией и мистическими учениями — что отражает поразительную схожесть между материальными (инженерными) и метафизическими подходами к устройству мира.

Есть соблазн впасть здесь либо в иррационализм ("лабиринты — порталы в иные измерения", к чему нет эмпирических подтверждений), либо в рационализм ("это просто рисунки, ловушки или элементы декора"). Однако на практике истина, вероятно, где-то между, — и скорее всего, многослойна.

Лабиринт — одновременно и геометрический паттерн, и архетип коллективного сознания, и инструмент практики (будь то медитация или технологическое устройство), и потенциальный резонатор для разных "ритмов": психологических, энергетических, музыкальных, природных.

Практически мыслитель может рассматривать лабиринт не столько как загадку прошлого, сколько как вызов настоящему: можем ли мы синхронизироваться с природой и собой, используя древние структуры? Может быть, лабиринт — это и метафора поиска смысла: путь полон поворотов, тупиков, повторений, но есть центр, к которому можно двигаться, и выход, который не всегда очевиден.

Как часто наши современные "лабиринты" — скажем, информационные поля, технические достижения, философские концепции — оказываются не менее сложными и многослойными, чем каменные дорожки предков? Возможно, новые смыслы возникают именно на стыке дисциплин и подходов: когда мы не боимся соединять научное и мистическое, физику и психологию, историю и технологию.

Открытый вопрос:
Можем ли мы научиться видеть в древних сооружениях не только отражение прошлого, но и скрытый потенциал для собственного развития — как интегративной личности, способной сочетать рациональное и интуитивное, практическое и философское, личное и универсальное? Или сам процесс поиска истинного значения лабиринта — это и есть наш главный путь?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iq-nuZZvir8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Следы прошлых цивилизаций и колонистов
Египетский лабиринт хранит тайны древних цивилизаций
Эрнст Мулдашев: лабиринт Минотавра
Языковые доказательства древности русской цивилизации
Технология фальсификации истории на примере деятельности «Ельцин-центра»
ДОСТИЖЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тысячелетней давности каменные лабиринты Севера!
Достояние планеты: Северные лабиринты - зашифрованные послания

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru