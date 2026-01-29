Крест на гербе «прячут»? Почему теперь это уже вопрос закона | Вардан Багдасарян
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
В студии — Вардан Эрнестович Багдасарян; разговор разбирает герб России по косточкам: от «спрятанного» креста и юридической фиксации его присутствия до того, что на самом деле означает двуглавый орёл, почему версия «Восток–Запад» упрощает смысл, зачем в символике связка духовной и светской власти, что означают скипетр, держава и три короны, и почему всадник на щите — в русской традиции не «Георгий Победоносец», а образ государства-катехона, повергающего зло.
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 крест на гербе: «прячут», потом закон фиксирует наличие
00:00:15 почему вокруг герба больше мифов, чем вокруг «Тартарии»
00:00:41 символика как склейка идентичности: герб/флаг/гимн
00:01:34 откуда берутся мифы: «язык образов» vs «миф как неправда»
00:04:02 начинаем разбор герба по элементам
00:04:21 орёл как «царская птица»: небесная власть и легитимация
00:05:36 почему цвета менялись: чёрный/золото и символика «небесных сфер»
00:06:32 самый массовый миф: «две головы = восток и запад»
00:07:21 западная версия про «две Римские империи» и почему она спорная
00:08:46 ключевой смысл: две природы власти — духовная и светская
00:10:04 двуглавый орёл как вызов Западу и спор за имперскую легитимность
00:11:40 скипетр и держава: пастырское и земное измерения власти
00:12:16 всадник на щите: почему это не Георгий Победоносец
00:13:01 катехон: государство как сила, удерживающая зло
00:13:53 «опущенные крылья» и снятые символы: февраль и 90-е
00:14:40 три короны: почему не «Россия–Украина–Беларусь»
00:15:05 титулярник: Казань, Астрахань, Сибирь как версия объяснения
00:15:43 религиозное прочтение: троичность и «три измерения» смысла
00:16:56 зачем это всё сегодня: символ как заявка на особую роль государства
#Багдасарян #герб #символика #геральдика #историяРоссии #идентичность #катехон #двуглавыйорел
Комментарий редакции
1. Мифологизация и значение государственной символики
- Герб Российской Федерации окружён большим количеством мифов, зачастую более масштабных, чем мифы о Тартарии.
- Символика государства — это средство легитимизации власти и формирования идентичности, инструмент для представления преемственности государственности (от Русского царства через Российскую империю к нынешней России).
- Геральдика изначально подразумевает мифологию не как "неправду", а как систему образного выражения сложных идей. Однако есть и мифы как искажения или упрощённые массовые трактовки.
2. Крест на гербе и его законодательное закрепление
- В последние годы наблюдается тенденция к удалению или сокрытию креста с герба. Однако теперь законодательством закреплено его обязательное присутствие, что юридически делает удаление креста нарушением закона.
- Символика креста — спорный и остро обсуждаемый момент, к которому добавляются современные споры об интерпретации и актуализации символов.
3. Двуглавый орёл: происхождение и смысл
- Двуглавый орёл как символ используется не только в России — но именно в российской традиции он подчёркивает духовный и светский аспекты власти (две головы).
- Орёл обрамлён дополнительной символикой: скипетр и держава (духовная и светская власть).
- Популярные мифы: орёл смотрит на Восток и Запад, отражая географию. Реальное значение глубже — единство духовного и земного, "подъём к высшим смыслам".
- Интерпретации о "разделённости империй" — западный миф; в византийской традиции речь о единой христианской империи.
4. Всадник на коне — это не Георгий Победоносец
- Широко распространён миф, что это Святой Георгий. На деле до XVIII века российская традиция трактовала персонажа как "государя, поверждающего змея" — символическую силу государства, борющегося со злом (катехон).
- Эта трактовка подчёркивает особую функцию России как "удерживающей силы", оберегающей мир от разложения и зла.
5. Символика корон и интерпретации
- Три короны на гербе не символизируют Украину, Белоруссию и Россию. Это поздние и неверные трактовки.
- Исторически три короны связаны с покорёнными ханствами (Казанское, Астраханское, Сибирское) и с сакральной三единой государственной властью, отсылающей и к религиозной троичности.
6. Изменчивость символики и политические контексты
- Попытки изменения деталей герба (снятие корон, опущенные крылья) всегда происходили в связи с политическими ломками (например, в феврале 1917 и в 1992 году).
- Символы воспринимаются как знаки мира или угрозы, легитимности или её кризиса.
Выводы и размышления:
- Данная беседа показывает: символы государства глубоко укоренены не просто в политической или юридической реальности, но и в коллективном бессознательном. Их интерпретация всегда подвержена мифологизации, упрощению и идеологическому использованию.
- Попытки деконструировать или "кое-где подправить" символику (убрать крест, переосмыслить всадника, изменить смысл корон) создают пространство для новых мифов, иногда даже более деструктивных, чем старые.
- Осознанное отношение к символике требует не догматизма, а уважения к глубинным смыслам, в том числе религиозным и историческим корням, иначе теряется не только символ, но и суть идентичности.
Символы — это язык коллективного "я", способ задать вопросы о прошлом, настоящем и о том, кем мы стремимся стать. Не слишком ли часто мы жертвуем смыслом ради модных трактовок или политической целесообразности? Какую роль должны играть сакральные и исторические символы в современном обществе, чтобы не быть пустыми маркерами, но продолжать нести живую связь с прошлым и вдохновлять на осознанное будущее?