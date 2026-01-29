Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Крест на гербе «прячут»? Почему теперь это уже вопрос закона | Вардан Багдасарян

7 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

В студии — Вардан Эрнестович Багдасарян; разговор разбирает герб России по косточкам: от «спрятанного» креста и юридической фиксации его присутствия до того, что на самом деле означает двуглавый орёл, почему версия «Восток–Запад» упрощает смысл, зачем в символике связка духовной и светской власти, что означают скипетр, держава и три короны, и почему всадник на щите — в русской традиции не «Георгий Победоносец», а образ государства-катехона, повергающего зло.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 крест на гербе: «прячут», потом закон фиксирует наличие
00:00:15 почему вокруг герба больше мифов, чем вокруг «Тартарии»
00:00:41 символика как склейка идентичности: герб/флаг/гимн
00:01:34 откуда берутся мифы: «язык образов» vs «миф как неправда»
00:04:02 начинаем разбор герба по элементам
00:04:21 орёл как «царская птица»: небесная власть и легитимация
00:05:36 почему цвета менялись: чёрный/золото и символика «небесных сфер»
00:06:32 самый массовый миф: «две головы = восток и запад»
00:07:21 западная версия про «две Римские империи» и почему она спорная
00:08:46 ключевой смысл: две природы власти — духовная и светская
00:10:04 двуглавый орёл как вызов Западу и спор за имперскую легитимность
00:11:40 скипетр и держава: пастырское и земное измерения власти
00:12:16 всадник на щите: почему это не Георгий Победоносец
00:13:01 катехон: государство как сила, удерживающая зло
00:13:53 «опущенные крылья» и снятые символы: февраль и 90-е
00:14:40 три короны: почему не «Россия–Украина–Беларусь»
00:15:05 титулярник: Казань, Астрахань, Сибирь как версия объяснения
00:15:43 религиозное прочтение: троичность и «три измерения» смысла
00:16:56 зачем это всё сегодня: символ как заявка на особую роль государства

#Багдасарян #герб #символика #геральдика #историяРоссии #идентичность #катехон #двуглавыйорел

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Мифологизация и значение государственной символики
- Герб Российской Федерации окружён большим количеством мифов, зачастую более масштабных, чем мифы о Тартарии.
- Символика государства — это средство легитимизации власти и формирования идентичности, инструмент для представления преемственности государственности (от Русского царства через Российскую империю к нынешней России).
- Геральдика изначально подразумевает мифологию не как "неправду", а как систему образного выражения сложных идей. Однако есть и мифы как искажения или упрощённые массовые трактовки.

2. Крест на гербе и его законодательное закрепление
- В последние годы наблюдается тенденция к удалению или сокрытию креста с герба. Однако теперь законодательством закреплено его обязательное присутствие, что юридически делает удаление креста нарушением закона.
- Символика креста — спорный и остро обсуждаемый момент, к которому добавляются современные споры об интерпретации и актуализации символов.

3. Двуглавый орёл: происхождение и смысл
- Двуглавый орёл как символ используется не только в России — но именно в российской традиции он подчёркивает духовный и светский аспекты власти (две головы).
- Орёл обрамлён дополнительной символикой: скипетр и держава (духовная и светская власть).
- Популярные мифы: орёл смотрит на Восток и Запад, отражая географию. Реальное значение глубже — единство духовного и земного, "подъём к высшим смыслам".
- Интерпретации о "разделённости империй" — западный миф; в византийской традиции речь о единой христианской империи.

4. Всадник на коне — это не Георгий Победоносец
- Широко распространён миф, что это Святой Георгий. На деле до XVIII века российская традиция трактовала персонажа как "государя, поверждающего змея" — символическую силу государства, борющегося со злом (катехон).
- Эта трактовка подчёркивает особую функцию России как "удерживающей силы", оберегающей мир от разложения и зла.

5. Символика корон и интерпретации
- Три короны на гербе не символизируют Украину, Белоруссию и Россию. Это поздние и неверные трактовки.
- Исторически три короны связаны с покорёнными ханствами (Казанское, Астраханское, Сибирское) и с сакральной三единой государственной властью, отсылающей и к религиозной троичности.

6. Изменчивость символики и политические контексты
- Попытки изменения деталей герба (снятие корон, опущенные крылья) всегда происходили в связи с политическими ломками (например, в феврале 1917 и в 1992 году).
- Символы воспринимаются как знаки мира или угрозы, легитимности или её кризиса.

Выводы и размышления:

- Данная беседа показывает: символы государства глубоко укоренены не просто в политической или юридической реальности, но и в коллективном бессознательном. Их интерпретация всегда подвержена мифологизации, упрощению и идеологическому использованию.
- Попытки деконструировать или "кое-где подправить" символику (убрать крест, переосмыслить всадника, изменить смысл корон) создают пространство для новых мифов, иногда даже более деструктивных, чем старые.
- Осознанное отношение к символике требует не догматизма, а уважения к глубинным смыслам, в том числе религиозным и историческим корням, иначе теряется не только символ, но и суть идентичности.

Символы — это язык коллективного "я", способ задать вопросы о прошлом, настоящем и о том, кем мы стремимся стать. Не слишком ли часто мы жертвуем смыслом ради модных трактовок или политической целесообразности? Какую роль должны играть сакральные и исторические символы в современном обществе, чтобы не быть пустыми маркерами, но продолжать нести живую связь с прошлым и вдохновлять на осознанное будущее?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/9677ac7ff2e6333aaee0ff6170cdb9ec/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Крест — украденный символ.
Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский
"Шапки долой! Флаг поднять! " История Андреевского креста на флоте
Мальтийский крест на русском орле
Свободная энергия или почему рабам она не доступна
Казаки поставили крест на Гундяевской церкви
Скрытое воздействие на эмоциональную сферу.
Тянет ли США на мирового гегемона?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru