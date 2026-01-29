Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии — Вардан Эрнестович Багдасарян; разговор разбирает герб России по косточкам: от «спрятанного» креста и юридической фиксации его присутствия до того, что на самом деле означает двуглавый орёл, почему версия «Восток–Запад» упрощает смысл, зачем в символике связка духовной и светской власти, что означают скипетр, держава и три короны, и почему всадник на щите — в русской традиции не «Георгий Победоносец», а образ государства-катехона, повергающего зло.

00:00 крест на гербе: «прячут», потом закон фиксирует наличие

00:00:15 почему вокруг герба больше мифов, чем вокруг «Тартарии»

00:00:41 символика как склейка идентичности: герб/флаг/гимн

00:01:34 откуда берутся мифы: «язык образов» vs «миф как неправда»

00:04:02 начинаем разбор герба по элементам

00:04:21 орёл как «царская птица»: небесная власть и легитимация

00:05:36 почему цвета менялись: чёрный/золото и символика «небесных сфер»

00:06:32 самый массовый миф: «две головы = восток и запад»

00:07:21 западная версия про «две Римские империи» и почему она спорная

00:08:46 ключевой смысл: две природы власти — духовная и светская

00:10:04 двуглавый орёл как вызов Западу и спор за имперскую легитимность

00:11:40 скипетр и держава: пастырское и земное измерения власти

00:12:16 всадник на щите: почему это не Георгий Победоносец

00:13:01 катехон: государство как сила, удерживающая зло

00:13:53 «опущенные крылья» и снятые символы: февраль и 90-е

00:14:40 три короны: почему не «Россия–Украина–Беларусь»

00:15:05 титулярник: Казань, Астрахань, Сибирь как версия объяснения

00:15:43 религиозное прочтение: троичность и «три измерения» смысла

00:16:56 зачем это всё сегодня: символ как заявка на особую роль государства

