▶ Заметно. Стильно. С вами. Брендированная продукция Клима Жукова – https://uzhukoffa.ru/?erid=2VtzqvZvbp7

▶ Присоединяйтесь к подписчикам Клима Жукова на Boosty – https://boosty.to/uzhukoffa/?erid=2VtzqvZvbp7

▶ Sponsr.ru: смотреть ролики в раннем доступе – https://sponsr.ru/zhukov/?erid=2VtzqvZvbp7

▶ Sponsr.ru:«Уроки истории»: погружаемся в прошлое вместе! – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/?erid=2VtzqvZvbp7

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-465

Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:

Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516

Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053

Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611

Мы в соц. сетях:

Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff

Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova

Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa

Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff

Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/

Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862

Таймкод:

00:01:13 Исторический контекст отношений между Речью Посполитой и Османской империей

00:03:50 Роль Молдавии в конфликте

00:06:02 Набеги татар и оборонительная стратегия Речи Посполитой

00:07:03 Роль запорожских казаков

00:10:08 Личность султана Османа II и планы Османской империи

00:10:42 Итоги войны с Московским государством

00:11:37 Битва при Гумене и её последствия

00:12:24 Набеги татар и реакция Польши

00:15:58 Роль Фердинанда II и Ришелье

00:17:43 Подготовка к войне и планы Жалкеевского

00:20:20 Начало вторжения и реакция турок

00:21:33 Реакция молдавского правителя и дальнейшие события

00:24:36 Подготовка к обороне

00:25:24 Первые столкновения

00:26:21 Бои с переменным успехом

00:26:48 Стратегия Жалкевского

00:28:53 Ошибки Жалкевского и поражение

00:33:00 Завершение битвы

00:34:00 Последствия битвы

00:35:02 Последствия битвы под Цецой

00:36:44 Формирование новой армии

00:38:02 Привлечение казаков

00:39:39 Подготовка Османа II к походу

00:42:06 Переправа через Дунай

00:44:35 План Ходкевича

00:46:19 Состав турецкой армии

00:47:15 Начало сражения

00:48:10 Укрепление обороны

00:51:58 Смерть Хадкевича и новый штурм

00:52:46 Хотинский мир

00:54:23 Последствия мира

00:59:23 Немецкая пехота и средневековая армия

01:00:00 Мятеж Хмельницкого

01:00:28 Вторая Охотинская война

01:00:49 Владислав и Ян Казимир

#ПольскоТурецкаяВойна #историяXVIIвека #РечьПосполитая #КлимЖуков #Кадира

Реклама. ИП Жуков К.А. Erid: 2VtzqvZvbp7