КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ УКРАИНУ: 30 лет слепоты против работы НАТО | Александр Колпакиди и Евгений Именитов
Александр Колпакиди — писатель-историк, редактор и издатель, историк спецслужб — беседует с Евгением Именитовым, юристом и автором объёмных исследовательских работ, о том, почему «гренландский кейс» показывает логику позднего капитализма, как работает военная теория и управление, почему революции чаще запускает господствующий класс, чем опасно ручное управление, что упустили в украинском направлении и как без понятного образа будущего страна каждый раз платит за ошибки дороже.
Комментарий редакции
1. Кризис управления и деградация элит:
- Лекторы утверждают, что в современной России не работают позитивные социальные лифты: талантливые, профессиональные и внутренне мотивированные люди не допускаются к руководству страной и во многом вытеснены или маргинализированы. На поверхность, по их взгляду, всплывают «отрицательно отобранные» кадры — карьеристы, приспособленцы, коррупционеры, а истинные реформаторы и стратеги остаются за бортом принятия решений.
- Это противопоставляется советской эпохе, когда на волне модернизации наверх поднимались кадры, способные к реальным преобразованиям.
2. Столкновение цивилизаций — НАТО против России:
- Авторы видят конфликт с Украиной и расширение НАТО как противостояние не только армий, но и цивилизационных моделей: Запад (римское, машинное, материальное начало) против России (византийское, смысловое, историко-гуманитарное начало).
- НАТО и Запад, по их мнению, ведут прокси-войну, преследуя свои интересы по истощению и обескровливанию России, не считаясь с жертвами среди украинцев.
- Сценарии конфликта были очевидны для военных аналитиков, но мнение экспертов (например, генерала Ивашова) при планировании не учитывалось. Это иллюстрирует оторванность принятия решений от профессиональной экспертизы и игнорирование «неудобных» аналитиков.
3. Экономика, элиты и причины войн:
- Капитализм находится в структурном кризисе, его высшая форма — фашизм. Экспансия и агрессия становятся способом самоутверждения и выживания системы.
- Марксистские идеи про империализм и войну как продолжение политики находят, по мнению авторов, подтверждение на практике. Отмечается пренебрежение государственными интересами и отсутствием стратегического видения у современной элиты.
- Национальные революции, в том числе российская 1917 года, и кардинальные изменения чаще производятся руками правящих слоев (элит), а не только «простого народа».
4. Потеря Украины — итог долгой инерции и пассивности:
- Россия за 30 лет проиграла идеологическую, культурную и образовательную конкуренцию за Украину, уступив ее прозападным структурам и грантовым программам. Пока в стране занимались экспортом газа и краткосрочными интересами, Запад взращивал новые украинские элиты и формировал образ врага в отношении России.
- Внешняя и внутренняя политика России по отношению к Украине и другим бывшим республикам была реактивной, бессистемной и зачастую строилась на иллюзии «порешать через элиты», игнорируя реальные социальные изменения.
5. Слабость государственной системы и опасность "ручного управления":
- Управление страной в формате ручного управления (ожидание указания сверху) приводит к параличу и потере инициативы на всех уровнях; это критично в условиях кризиса и войны.
- Давление на любую инициативу снизу приводит к вымыванию активных людей из всех сфер, тотальной пассивности, «зависанию рефлексии» и неспособности к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях.
- Провал управления иллюстрируется эпизодом с «походом Пригожина»: армия и госаппарат не смогли адекватно отреагировать, отсутствовала внутренняя инициативность у командных кадров.
6. Идеологическая и социальная безликая борьба за умы:
- Пропагандистские нарративы обеих сторон конфликта практически идентичны — коррупция, аллегорхия, отсутствие яркой позитивной повестки и «образа будущего», который мог бы привлечь людей на свою сторону.
- Не было предложено никакого внятного социального или культурного проекта для Украины (или внутренних регионов России), который бы давал повод поверить в строительство иное, более справедливое будущее.
7. История как источник ключей к современности:
- История повторяется: анализируются ошибки царской России, роль элит в революциях, упоминается проигрыш в управлении и стратегировании, приведший к крушению монархии (Брусиловский прорыв, роль генералов, пассивность военных элит).
- Авторы проводят параллели между прошлыми ошибками и сегодняшней ситуацией, замечая, что опять вместо сильных реформаторов и смысловых лидеров наверх пробиваются случайные или конъюнктурные фигуры.
Выводы и практические итоги:
- Россия, по мнению авторов, "потеряла Украину" не в одном-двух событиях, а в результате многолетней слепоты, отсутствие идеологической, образовательной и культурной политики, неспособности к долгосрочному стратегическому мышлению и страху перед инициативой.
- Экономика, государственная система и «управленческий класс» в России находятся в глубоком кризисе. Элиты склонны решать все через бюрократические сделки и личную выгоду, не формируя картину будущего для общества.
- Кризис инициативы и системной работы привел не только к внешнеполитическим неудачам, но и к внутренней деградации институтов. Укрепилась модель «ручного управления», при которой все ждут команды сверху, а решения принимаются запоздало и в условиях фактической утраты контроля.
- Главная предпосылка для изменения — восстановление системы положательных социальных лифтов, поддержка талантливых и мотивированных на преобразование людей, возвращение стратегического взгляда, в том числе через обращение к опыту прежних эпох (например, эпохи Сталина как времени реальных реформ).
- Без формирования привлекательного «образа будущего» и реального ответа на запросы общества (о свободе, социальной справедливости, идентичности) у России мало шансов вернуть утраченные позиции и повернуть вспять процессы внутренней и внешней эрозии.
Открытый вопрос для размышлений:
Если процессы распада и деградации начинаются в элитах и в отсутствии смысла, то что важнее для спасения общества — реформировать институты и системы управления, вдохновить людей новым смыслом, создать новые позитивные нарративы, или же начать всё с изменения человеческих отношений, доверия и инициативы на низовом уровне? Какова роль каждого отдельного человека в этом нелёгком поиске истины и смысла? И может ли быть найден универсальный рецепт для подобных цивилизационных кризисов, или судьба — всегда индивидуальный выбор каждого поколения?