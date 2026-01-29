Кто худший президент Украины? Как продавали Украину?

Почему должность президента Украины – проклята?

В свежем выпуске подкаста «Чистота понимания» вместе с политическим обозревателем «Украина.ру» Владимиром Скачко мы разобрали, как после развала СССР рождалась «незалежная» государственность.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:11 Гость и тема обсуждения

02:45 Закон президентов Украины

05:22 Экономические проблемы Украины

07:19 Исторический контекст украинской государственности

09:57 Традиции украинской государственности

11:03 Идеологические репрессии в СССР

13:40 Алексей Чичерин и его вклад в Львовский университет

16:45 Политическая борьба в Украине

20:30 Новые земли Украины

22:21 Коллективизация и репрессии

25:15 Распад СССР и роль Кравчука

27:00 Референдум и общественное мнение

27:44 Отставка Кравчука и разделение власти

28:23 Гуманитарный десант и разделение сфер влияния

29:47 Превращение «красных директоров» в олигархов

32:09 Приватизация и киевская олигархия

35:23 Противостояние донецкого и днепропетровского кланов

37:39 Политический кризис и переизбрание Кравчука

39:49 Избрание Кучмы и его политика

42:19 Политические назначения и их последствия

45:07 Критика Кравчука

48:57 Начало правления Кучмы

51:44 Многовекторность и экономические достижения

54:58 Друзья и карьера

55:53 Добыча нефти в Югре

56:10 Личные качества Кравчука и Кучмы

57:32 Политическая деятельность Кучмы

58:16 Минские соглашения

01:00:08 Референдум и третий срок

01:00:48 Экономические реформы Кучмы

01:03:08 Приватизация и днепропетровский клан

01:04:28 Конфликт Лазаренко и Кучмы

01:07:18 Донецкий клан и концепция Щербицкого

01:08:08 Идеология «альтернативной России»

01:09:05 Конфедерация и федерация

01:10:03 Экономические перспективы Украины

01:11:50 Отсутствие экономического баланса в Украине

01:13:03 Переоценка себя и безопасность

01:15:53 Газовые конфликты и приватизация

01:17:50 Идея консорциума и энергоносители

01:19:44 Монетизация нефтегазового сектора

01:20:17 Оранжевая революция и уход Кучмы

01:23:01 Предательство и унижение

01:23:26 Политические поражения Кучмы

01:24:25 Роль Литвинова и Кушнарева

01:25:41 Влияние американских агентов

01:26:09 Деятельность Тимошенко

01:26:58 Появление Ющенко

01:27:28 Личные качества Ющенко

01:31:27 Противостояние Кучмы и парламента

01:34:35 Особенности Верховной Рады

01:36:40 Полновластие Кучмы

01:39:06 Оранжевая революция

01:40:25 Взращивание кадров

01:42:44 Роль западных инструкторов

01:45:21 Социальные движения и выборы

01:49:24 Противовес пророссийским силам

01:51:39 Важность изучения новейшей истории

01:52:22 Демонтаж постсоветской государственности

01:53:20 Вина Кучмы и Кравчука

01:53:32 Общеполитический и философский аспекты

01:55:18 Логика обстоятельств

01:56:05 Заключение

