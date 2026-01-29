Главная » Видео

Чистота понимания: Проклятая должность Украины: Кравчук и Кучма. Скачко, Чадаев, Уралов

Кто худший президент Украины? Как продавали Украину?
Почему должность президента Украины – проклята?

В свежем выпуске подкаста «Чистота понимания» вместе с политическим обозревателем «Украина.ру» Владимиром Скачко мы разобрали, как после развала СССР рождалась «незалежная» государственность.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение
01:11 Гость и тема обсуждения
02:45 Закон президентов Украины
05:22 Экономические проблемы Украины
07:19 Исторический контекст украинской государственности
09:57 Традиции украинской государственности
11:03 Идеологические репрессии в СССР
13:40 Алексей Чичерин и его вклад в Львовский университет
16:45 Политическая борьба в Украине
20:30 Новые земли Украины
22:21 Коллективизация и репрессии
25:15 Распад СССР и роль Кравчука
27:00 Референдум и общественное мнение
27:44 Отставка Кравчука и разделение власти
28:23 Гуманитарный десант и разделение сфер влияния
29:47 Превращение «красных директоров» в олигархов
32:09 Приватизация и киевская олигархия
35:23 Противостояние донецкого и днепропетровского кланов
37:39 Политический кризис и переизбрание Кравчука
39:49 Избрание Кучмы и его политика
42:19 Политические назначения и их последствия
45:07 Критика Кравчука
48:57 Начало правления Кучмы
51:44 Многовекторность и экономические достижения
54:58 Друзья и карьера
55:53 Добыча нефти в Югре
56:10 Личные качества Кравчука и Кучмы
57:32 Политическая деятельность Кучмы
58:16 Минские соглашения
01:00:08 Референдум и третий срок
01:00:48 Экономические реформы Кучмы
01:03:08 Приватизация и днепропетровский клан
01:04:28 Конфликт Лазаренко и Кучмы
01:07:18 Донецкий клан и концепция Щербицкого
01:08:08 Идеология «альтернативной России»
01:09:05 Конфедерация и федерация
01:10:03 Экономические перспективы Украины
01:11:50 Отсутствие экономического баланса в Украине
01:13:03 Переоценка себя и безопасность
01:15:53 Газовые конфликты и приватизация
01:17:50 Идея консорциума и энергоносители
01:19:44 Монетизация нефтегазового сектора
01:20:17 Оранжевая революция и уход Кучмы
01:23:01 Предательство и унижение
01:23:26 Политические поражения Кучмы
01:24:25 Роль Литвинова и Кушнарева
01:25:41 Влияние американских агентов
01:26:09 Деятельность Тимошенко
01:26:58 Появление Ющенко
01:27:28 Личные качества Ющенко
01:31:27 Противостояние Кучмы и парламента
01:34:35 Особенности Верховной Рады
01:36:40 Полновластие Кучмы
01:39:06 Оранжевая революция
01:40:25 Взращивание кадров
01:42:44 Роль западных инструкторов
01:45:21 Социальные движения и выборы
01:49:24 Противовес пророссийским силам
01:51:39 Важность изучения новейшей истории
01:52:22 Демонтаж постсоветской государственности
01:53:20 Вина Кучмы и Кравчука
01:53:32 Общеполитический и философский аспекты
01:55:18 Логика обстоятельств
01:56:05 Заключение

ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon

«Чистота понимания» в ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261

«Чистота понимания» на RUTUBE:
https://rutube.ru/plst/720201

Комментарий редакции

Ключевые тезисы дискуссии:

1. Постоянный кризис президентской власти в Украине
Беседа открывается рефлексией над феноменом "проклятой должности" украинских президентов: почти каждый новый президент воспринимался как новая надежда и чуть ли не мессия, однако разочарование и кризис становились неизбежным итогом. Формулируется даже "закон": каждый следующий президент хуже предыдущего, а будущее страны всё более призрачно.

2. Господство субъективных ожиданий и реальности
На конкретных примерах (Кравчук, Кучма) показывается, как социальные ожидания, идеализация лидеров и субъективные надежды неустойчивы и быстро сталкиваются с суровой объективностью обстоятельств: государственная машина Украины постоянно "выступает из берегов", и ни одному руководителю не удаётся её обуздать.

3. Влияние исторической и культурной мозаичности
Обсуждается, что Украина — лоскутное государство с разными историческими, этническими, ментальными зонами. История отсутствия полноценной, устойчивой украинской государственности подчёркнута: сохранившиеся трещины между региональными элитами (донецкий и днепропетровский кланы, "червонные директора" и др.) были перенесены в политику независимой страны, что и определяло острую борьбу за баланс.

4. Смена идеологических парадигм
Обретение независимости сопровождалось борьбой двух традиций: советской (УССР) и националистической (УНР). Кравчук, коммунист-оборотень, выступал "арбитром" между этими линиями, но в итоге система скатилась к конфронтации, деградации и балансированию между региональными интересами и элитами.

5. Феномен "перевёртышей" и политического мимикрирования
Диалог подчеркивает метафизику украинской элиты — мимикрию, оборотничество, умение адаптироваться, но не создавать новых смыслов. Личности Кравчука, Кучмы, Лазаренко, Тимошенко иллюстрируют механизмы выживания и приспособления элиты в хаотичных условиях.

6. Роль олигархата и региональных кланов
Приватизация прошла не как национальный проект, а как распределение собственности по региональному и клановому принципу. В этом сходство с постсоветской Россией, но украинская ситуация была ещё более "мозаичной" и фрагментированной.

7. Западный вектор, внешние влияния и становление антироссийской идентичности
Отдельный пласт — роль западных стран, диаспоры, появление "грантоедов", подготовка новых элит и технологичных управленцев, которые работали не столько на украинское государство, сколько на внешние интересы.

8. Механика власти и неумолимость обстоятельств
Выводится мысль о различии между человеком и креслом: "кресло" президента прорастает в индивида штырями системы. Даже сильная личность оказывается подчинена логике социума, элит, обстоятельств, институциональных и внешних факторов — благие намерения оборачиваются противоположными результатами.

9. Философский и антропологический контекст
Ставится вопрос: почему из раза в раз сама логика власти и общественных ожиданий приводит к схожим катастрофическим результатам, а не к воплощению даже самых добрых намерений? Ответ ищется на стыке политики, психологии и даже некоей мистики структуры власти.

Практические и философские выводы:

- История украинской президентуры есть история борьбы между идеализированным образом (объектом надежды) и суровой реальностью сложных базовых обстоятельств, неизбежно приводящей к разочарованию и фрагментации.
- Все предпосылки для процветания — экономический потенциал, ресурсы, культурное наследие — не реализуются из-за институциональной слабости, раздробленности элит, отсутствия внятного проекта и хронического дефицита субъектности.
- Поразительно, как одинаковые паттерны циклично повторяются в новейшей истории (и не только Украины): лидер приходит как воплощение идеала и уходит как символ катастрофы, а сама структура власти "программирует" этот крах.
- Ключевую роль играет не только личность лидера, но и сама институциональная матрица, исторический багаж, конкурентные элиты и внешние влияния.
- Идеализация быстро сменяется крушением — отсюда призыв к большей трезвости, уважению к реальности, дисциплине анализа, умению снижать уровень мифологизации общественного сознания.
- С другой стороны, беседа не сводит всё к цинизму или фатализму: ценность личной и коллективной ответственности, отказ от построения идолов, принятие исторической многосложности — всё это практические выводы не только для политиков, но и для обычных граждан, причастных к истории.

Открытый вопрос для размышления:

— Какова истинная природа этой "машины власти", которая, кажется, сильнее личности, идеологии и даже взятых по отдельности обстоятельств? Возможно ли когда-нибудь построить такую систему, где институциональные рычаги не будут неизбежно деформировать благие намерения во власть цинизма и хаоса? Или же человеческая история обречена ходить по этим спиралям до тех пор, пока сами мы — и в малых делах, и в больших — не научимся жить без иллюзий, но с достоинством, осознанно выбирая свой вклад в жизнь общества?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2zEGo3fKKdg
