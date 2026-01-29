Самый интересный и важный предмет в рамках любого фундаментального образования – история данной науки, ведь так формируется системный, комплексный взгляд, понимание общих закономерностей, этапов и переходов, закладывается основа для прогнозирования дальнейшего развития научной области. Глубина освоения и понимания дисциплины хорошо проявляется в способности специалиста описать, как бы конкретный учёный, исследователь, автор продолжил свои работы, будь ему отмерено ещё несколько десятков лет творческой активности и жизни. Смог бы он найти новые решения, создать шедевр (талант), основать новую школу или совершить прорыв (гений).

В отношении современников подобный анализ повторить не выйдет, так как нет постзнания, а понимание общих трендов и направлений развития, отличных от будущего в форме продолженного настоящего (будущее чуть лучше или чуть хуже настоящего) удел очень немногих. Даже в рамках технологического прогноза мы упираемся в ближайший технологический уклад, где научные проблемы, лежащие в основе технологических пакетов, решены и остались лишь инженерные вопросы.

Уклад через один (в нашем случае седьмой) менее определён, так для запуска промышленного термоядерного синтеза лабораторные эксперименты с тритием не подходят. Вместо получения последнего (на Земле его в естественном виде нет, так как период полураспада 12,3 года) кратно выгоднее развивать замкнутый ядерный цикл, а для других вариантов синтеза необходимо решить вопрос с удержанием плазмы, всего-то на два порядка больше текущего уровня. Упираемся в научную проблему, решения которой может и не быть.

При рассмотрении онтологий современников с целью выявления потенциальных талантов и гениев, важно выделять пределы и ограничения их областей знаний и методов познания, определять невидимые ими части спектра. Вторым критерием является разбор – способен ли индивид выходить за границы, преодолевать агрессивное сопротивление среды. Ранее был показан пример, как отсутствие духовного опыта не позволило художнику сотворить гениальную работу, а замыкание на евангельских сюжетах, пусть и понятых лишь в социальном аспекте, не позволило оказаться среди основателей нового течения в живописи – экспрессионизма, хотя это было очень близко.

Можно привести тьму примеров из общественной сферы, когда научная проблема требовала более широких, чем имелось у исследователя, знаний, что приводило к провалу, хотя ответ был рядом. В отношении современного общества не хватает одной лишь экономики, требуется глубокое понимание социологии, политологии и т.д., а в перспективе ближайших десятилетий к этому будет необходимо подключать и понимание духовной сферы. Завершение эпохи модерна, капиталистического расширения и научно-технического прогресса потребует серьезного переосмысления привычных законов.

В настоящее время практика постоянного образования, расширения фундамента знаний, дополнения и усложнения онтологии в зрелом возрасте недостаточно распространена. Состоявшись как личность и обладая высоким статусом, единицы готовы учиться принципиально новым для себя дисциплинам, не сохранив любопытство и любознательность. Не пролистать лениво книгу по данной теме, быстро забыв прочитанное, а пойти изучать и сдавать десятки учебных дисциплин в совершенно новом направлении.

Выход за границы требует не только желания познавать новое, но и искры творца, смелости, целеустремленности и … везения. Нужно найти незанятую область, восстать против академической системы, не нарушая, а расширяя канон. Речь не об уподоблении городским сумасшедшим с синдромом Мюнхгаузена, а о способности найти новое и интегрировать его в научное знание и/или искусство, заставить других признать своё право, стать глыбой, одним из титанов, классиком при жизни.

Понять широту познания индивида можно из анализа его представлений о сложности явлений и процессов, требующих наддисциплинарного подхода. Если индивид всё сводит к энергетике, экономике, финансам, элитным взаимодействиям или ещё какой одной области, не демонстрируя комплексный подход и не освоив за последние годы ничего кардинально нового – его пределы понятны. Наводящими вопросами можно посмотреть широту онтологии, видит ли он степени свободы или подобно студенту из анекдота рассказывает по каждому билету строение блохи.

Если онтология широка и сложна, нужно разбирать его способность выхода за границы. Частично последнее видно из биографии, причём речь идёт не о буйной молодости, а о сохранности этой смелости в последние годы. Способен ли индивид к фронде или остепенился, исчерпав запал и волю. Вышесказанное применимо лишь к зрелым, устоявшимся индивидам, по отношению к молодежи всё в разы сложнее, можно лишь отсеять прекративших развитие, а вот понять, кто продолжит движение, а кто замрет, не сможет никто.

Данные принципы нужно применять не только к другим, но и к себе, важно смотреть со стороны, знать свои пределы, выстраивать маршруты развития исходя из этого знания. В моём случае программа минимум – доработать и опубликовать методологию геостратегического мышления. Она написана, но нуждается в ещё паре прочтений и дополнений, ну а в части личного развития сейчас на повестке история искусств, как некоторые поняли по темам заметок. Дальше путь тоже понятен.

Интересным явлением, которое можно неверно истолковать, является просыпающаяся на склоне лет у отдельных индивидов несвойственная им ранее смелость и прямота. Такой человек начинает чувствовать, что встреча с вечностью уже близка, но психологически он к этому не готов, хочет остановить мгновение, притянуть к себе внимание, получить шанс на «дембельский аккорд». Он готов играть ва-банк, только бы получить возможность оставить более яркий след после себя. Добавим к этому органические возрастные изменения, да и бес приходит не в ребро, а голову. К счастью, подобное встречается нечасто, гормональный фон меняется, но всё же имеет место быть.

В качестве иллюстрации. Планировалась как-то панельная дискуссия в рамках ПМЭФ под шапкой РАН, но об этом узнали маститые и авторитетные академики возраста 85+, которые тоже захотели поехать в Питер, ведь им есть что рассказать стране и миру. Заслуженные, умные и хорошие люди, чтобы поговорить с ними за жизнь и выпить по бокалу вина, но … Слава Богу, по выработанной привычке они озвучили свои тезисы заранее. Панельную дискуссию от греха подальше отменили, никто никуда не поехал. Им море по колено, инстинкт самосохранения атрофировался, желание «научить всех жизни» обострилось, а остальным объясняй потом, что зашли не в ту дверь и этих «мальчиков» первый раз видели…

Источник

Андрей Школьников