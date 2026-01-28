ВСЕ НЕНАВИДЯТ АВТОВАЗ: утильсбор, локализация, субсидии // Олег Комолов. Простые числа
#автоваз #такси #локализация
Если бы в России вручали премию за самое дотационное предприятие, у АвтоВАЗа были бы все шансы на победу. Формально завод принадлежит государству. На практике он годами не платит дивиденды, засекречивает финансы и поглощает десятки миллиардов бюджетных рублей. Что происходит с этими деньгами и почему на выходе мы получаем дорогие машины сомнительного качества — в новом ролике.
0:00 Вечный иждивенец
1:57 Закон «О локализации такси»
10:28 Как изменится рынок перевозок
12:37 Мнение таксистов
17:48 Что вместо протекционизма?
Комментарий редакции
1. АвтоВАЗ как дотационное предприятие:
Несмотря на формальную коммерческую структуру и государственное участие через владение акциями, АвтоВАЗ не приносит бюджетной прибыли. Наоборот, завод систематически поглощает государственные субсидии, отчётность становится всё более непрозрачной, а развитие производства буксует.
2. Последствия протекционизма:
Государство прибегает к протекционистским мерам, например, через утилизационный сбор на импорт и закон о локализации такси. Эти меры создают искусственные преимущества для отечественного производителя (прежде всего для АвтоВАЗа) и формируют монопольное положение, не стимулируя рост качества автомобилей.
3. Эффекты для рынка и общества:
Выигрыш АвтоВАЗа — убытки всем остальным: цены растут, качество остаётся низким или ухудшается, таксопарки и частные водители теряют рентабельность, а простой гражданин становится заложником ценообразования монополиста. Закон о локализации такси окажется болезненным как для водителей, так и для пассажиров, ограничивая их выбор и доступность перевозок.
4. Риски инвестиций и монополизации:
Протекционистские исключения, спики — потенциально выгодны иностранным (китайским) инвесторам, но реальные вложения маловероятны из-за рисков и слабого спроса. В результате выигрывают отдельные корпорации (“монополистов”), которым условия позволяют действовать без оглядки на интересы общества.
5. Негативные последствия для таксистов и парка автомобилей:
Закон о локализации изменит логику работы таксопарков — аренда, стоимость автомобилей вырастут, доступ к дешевым подержанным машинам сократится, а у малых операторов практически не останется возможностей для существования. Ожидается, что из отрасли уйдёт множество водителей, а рынок всё больше окажется под контролем агрегаторов и крупных лизинговых структур.
6. Примеры неэффективности протекционизма:
И в других отраслях опыт показывает: искусственное ограничение конкуренции (например, на внутреннем туристическом рынке) ведёт к росту цен и падению качества. Плановые и рыночные подходы трудно совмещать.
7. Рекомендации по системным изменениям:
Если государство вмешивается, необходимо сочетать протекционизм с контролем эффективности: инвестировать в образование, науку, технологическое развитие, следить за распределением ренты, устанавливать ограниченные сроки для особых условий, создавать прозрачную конкуренцию и возможность снимать руководство за неэффективность. В основе должна быть подлинная демократия, где общество не делегирует до конца свои права, а контролирует и ставит задачи власти и корпорациям.
Анализ и выводы:
В рассматриваемом видео создаётся портрет ситуации, в которой государственное вмешательство в промышленность России — вынужденная мера на фоне структурного кризиса, но реализуемая по глубоко неэффективным схемам. На примере АвтоВАЗа мы видим классический порочный круг: отсутствие прозрачного контроля за использованием государственных средств, протекционизм без встречных обязательств, рост цен при стагнации (а то и падении) качества товаров, и, наконец, перекладывание издержек на рядового гражданина.
Это, по сути, кейс экономической идеализации, когда государство, опасаясь свободного рынка, стремится всеми способами "защитить" национального производителя, а на деле — охраняет частные интересы конкретных компаний или чиновников. Мы видим, как идеология "национального производителя" превращается в фикцию, если нет реальных стимулов к развитию и общественного контроля. Здесь принципиальна аналогия с механизмом обратной связи в программировании или биологии: если убрать стимулы к эволюции и эффективность, система вырождается.
В то же время, абсолютизация рыночного подхода в российских условиях (высокие процентные ставки, слабые институты, отсутствие долгосрочного капитала) вряд ли приведёт к экспансии инновационного частного капитала и технологического прорыва. Это подчёркивает сложность баланса между свободой рынка и необходимостью стратегического вмешательства, особенно если последнему не сопутствует дисциплина и общественная ответственность.
Практический вывод:
Государственное вмешательство не должно быть самоцелью. Протекционизм без обязательств, контроля и развития институциональной среды вреден. Вместо него нужна развитая система обратной связи, долгосрочные стратегические планы, прозрачность и вовлечение общества в контроль над крупным бизнесом.
Философский вопрос напоследок:
Может ли общество в условиях политической и экономической монополии добиться настоящего баланса между защитой национальных интересов и развитием свободной конкуренции, и какой должна быть роль каждого из нас — как гражданина, чтобы не остаться просто зрителем, чьи ресурсы перераспределяют между собой крупные игроки? Где искать точку опоры для этой обратной связи: в законодательстве, в гражданской активности или в переосмыслении самих ценностей экономической политики?
Политика ЦБ это федеральный протекционизм. ЦБ выдает деньги в кредит под такой процент, что нормальное капиталистическое, от прибыли работающее предприятие, загнется. А предприятие блатное, предприятие распила пилит бюджет и не возвращает кредит. Не важно какого качества продукция, она не окупается по затратам Законы типа утильсбора и другие таможенные поборы принимает не автоваз, а правительство, тоже капиталистическое только отчасти. В условиях конкуренции с Китаем ни капиталистическая, ни постсоветская протекционная легковушка не может быть конкурентоспособной. Автовазу лучше делать служебные машины а хрупкие мыльницы ширпотреба пусть лепит Китай.