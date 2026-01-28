Как работают СМИ в новых регионах
О создании медиа «с нуля» в условиях информационной войны и реальных обстрелов.
В выпуске:
• Юные и отважные: как 15-летние подростки становились лицами телеканалов под постоянными угрозами.
• Вещание из подвалов: истории выживания редакций в Херсоне, Мелитополе и Мариуполе после терактов и прилетов.
• Вопрос статуса: почему журналисты местных СМИ – такие же герои, как и федеральные военкоры.
• Культурный код: как медиа «сшивают» единое пространство большой страны через историю и общих героев.
Правдивый взгляд на тех, кто ежедневно фиксирует летопись Новороссии.
В гостях у канала «День» журналист, политик, общественный деятель, член СПЧ Александр Малькевич. Ведущий – Сергей Зотов.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#АлександрМалькевич #НовыеРегионы #ИнформационнаяВойна #МедиаНовороссии #МолодыеЖурналисты #ВещаниеИзПодвалов #ИнформационнаяГигиена #СтатусВетерана #Волонтеры #Военкоры #Новороссия #Донбасс
Комментарий редакции
1. Роль и миссия СМИ в новых регионах:
Лектор, Александр Малькевич, акцентирует внимание на интеграционной, просветительской и культурной миссии региональных СМИ. Не только репортажи, пресс-релизы и сухие новости имеют значение, но и глубокое погружение в культурный, исторический и человеческий контекст новых территорий.
2. Создание новых медиа "с нуля":
В большинстве населённых пунктов материально-техническая база СМИ была либо разрушена, либо вывезена. Запуск происходил зачастую с минимальными ресурсами — в холодных комнатах, разрушенных зданиях, на бытовой аппаратуре, но главное — энтузиазм и энергия местных работников.
3. Люди и героизм повседневности:
Отдельно подчеркивается храбрость молодых журналистов, многие из которых начали свою профессию буквально "с чистого листа" и работали под угрозами, зачастую рискуя жизнью. Здесь же — мысль о неравном признании вклада "федеральных военкоров" и местных журналистов, операторов, врачей, учителей и других специалистов, работающих в условиях ежедневной опасности.
4. Взаимодействие с силовыми структурами и правила работы:
Представители региональных СМИ чётко соблюдают правила информационной безопасности, знают нюансы взаимодействия с армией и силовиками. Основные угрозы — от неопытных внешних блогеров и гуманитарщиков, нарушающих "информационную гигиену".
5. Информационная война и "единое культурно-информационное пространство":
Региональные СМИ работают не только для жителей новых территорий, но и для "Большой России" и даже на сопредельные территории. Акцент делается на значении создания единой культурной, исторической и информационной повестки, подчеркивая глубинные связи и пересечения судеб, историй, известных личностей и простых людей.
6. Проблемы статуса и признания труда:
Система государственных и региональных наград востребована, но реализована слабо. Отсутствие прозрачных стандартов награждения ведёт к парадоксам — "фейковые" медали, ряженые, конфликты среди заслуженных участников. Проблема не только в символике, но и в отношении к реальным участникам исторических процессов.
7. Трудности интеграции, страхи и перспективы:
Для новых регионов характерны особые вызовы: постоянная угроза, информационное давление, сложности организации работы СМИ, вопросы доверия и вовлечённости населения. Однако прослеживается позитивная динамика: возрастающая смелость, желание молодых журналистов, появление местных спикеров и формирование сетей поддержки.
8. Отсутствие системного подхода и "среднего звена":
Интеграция СМИ происходит скорее как совокупность местных и федеральных инициатив, чем как унифицированная государственная стратегия. Не хватает "информационного среднего класса" — ярких, местных спикеров, сетей обмена контентом и единых стандартов по работе с важными темами.
Вывод и философская перспектива:
В беседе, посвящённой медиа в новых регионах, сквозит тема единства, хрупкого и противоречивого. Фокус на конкретном — судьбы людей, разрушения, частные инициативы, — удивительным образом обнажает всю сложность переходных процессов. Героизм часто оказывается "невидимым": остающиеся на местах журналисты, врачи, учителя ежедневно рискуют ничуть не меньше "медийных" военкоров, но их труд менее заметен и ценится меньше — возможно, это отражение широкой человеческой склонности идти за блеском единичных героев, а не за тёплым светом повседневного подвига.
И здесь встаёт вопрос о природе истины и справедливости: где границы "официальной" истории и где начинается ценность индивидуального опыта, часто не вписывающегося в стандартные рамки? Как государство или общество может адекватно признать и поддержать каждого — и героя в эфире, и незаметного врача на линии фронта?
Малькевич выносит на поверхность ещё одну дилемму: есть ли вообще способ построить единое информационное пространство, если на местах всё держится на энтузиазме, а не на системе? И может быть, именно разнообразие этих частных историй, локальных инициатив и человеческого подвига — и есть та самая живущая в процессе истина, к которой стоит быть всегда открытым?
Каков должен быть баланс между личной инициативой, коллективной памятью и институциональными стандартами — чтобы единство культуры и информации не превращалось в унификацию, а свобода творчества и действия не терялась в хаосе частных опытов? Может быть, в самой попытке услышать друг друга, признать ценность любой, даже самой "маленькой" истории, и кроется тот самый источник глубокого и живого единства, о котором мы все подспудно мечтаем?