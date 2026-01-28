КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ УКРАИНУ: 30 лет слепоты против работы НАТО | Александр Колпакиди и Евгений Именитов
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Александр Колпакиди — писатель-историк, редактор и издатель, историк спецслужб — беседует с Евгением Именитовым, юристом и автором объёмных исследовательских работ, о том, почему «гренландский кейс» показывает логику позднего капитализма, как работает военная теория и управление, почему революции чаще запускает господствующий класс, чем опасно ручное управление, что упустили в украинском направлении и как без понятного образа будущего страна каждый раз платит за ошибки дороже.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 старт: Колпакиди представляет Именитова
00:01:02 «позитивные социальные лифты не работают»
00:04:00 тезис: высшая форма капитализма и «фашизация»
00:04:44 Гренландия как симптом: «крупный хищник ест своих»
00:05:23 параллели с Мюнхеном, Аншлюсом и «умиротворением»
00:05:37 книга «Теория государства и права»: зачем возвращаться к базису
00:06:26 почему советская военная теория «читается как новости»
00:08:11 управление банками и армией: что заимствовано из военной сферы
00:09:17 письмо в АП/ГШ/МО/ФСБ: сценарий конфликта до СВО
00:11:14 «оправдалось на 100%»: как выстраивалось управление ВСУ
00:12:30 Курск и Нормандия: «уши» западных доктрин
00:14:30 кризис экспансии: почему США выгодна эскалация
00:14:56 «гренландский синдром Трампа» в книге (янв 2025)
00:16:00 вставка-сбор: «Чёрная книга сионизма» и параллельная книга о героях
00:22:27 элита и «пятёрки по идеологии»: почему игнорируют марксистский анализ
00:23:23 генштаб и теория: Тимошенко «Генштаб в годы войны»
00:24:17 Сталин, Царицын и уровень теоретической подготовки
00:26:12 Тухачевский: показания и спор о «фальсификациях»
00:28:36 революции как проект господствующего класса: пример 1917 и Брусилов
00:36:02 свобода как фактор здоровья/демографии: Гундаров и Кропоткин
00:40:57 Украина: гранты, образование, кадры — что упустили
00:44:34 дублирующее управление: уроки советников и прокси-война
00:47:30 почему «образ будущего» не был предложен
00:51:45 ручное управление: рефлексия всегда запаздывает
00:56:28 инициатива наказуема → безинициативность в кризис: кейс Пригожина
00:59:45 «туристы» на границе: тест реакции и сценарии провокаций
01:04:05 финал: продолжение разговора и тезис про социальные лифты
#Колпакиди #Именитов #геополитика #Гренландия #Украина #управление #пропаганда #история #военнаятеория #общество
Комментарий редакции
1. Критика стагнации социальных лифтов и отрицательного отбора в российском обществе.
- Лектор подчёркивает, что талантливые, энергичные люди часто остаются "задвинутыми", а наверх поднимается не лучший, а наиболее приспособленный слой. Социальные лифты существуют, но они не позитивны, элита формируется не по способностям, а по принципу лояльности.
- Отмечается парадокс: в истории (например, в советский период) именно положительный отбор позволял стране совершать прорывы (модернизация, победа над фашизмом, противостояние США), сейчас этого нет.
2. Историко-политический анализ: войны, управление, причина конфликтов.
- Автор проводит параллели между современными событиями (конфликт России и Запада, Украина) и историческими примерами, находит в происходящем проявления давно описанных закономерностей: капитализм в своей высшей (фашистской) форме, столкновение цивилизаций («Рим против Византии», «сила против смысла», «машинная логика против человеческой истории»).
- Говорится, что корневые причины современных войн — не уникальны и были описаны марксизмом-ленинизмом десятки лет назад. Конфликт — это результат кризиса капитализма: когда экспансия невозможна, «крупные хищники» начинают поедать слабых даже в своём лагере.
3. Практическая значимость теории и указание на ошибочность современных либеральных нарративов.
- Сравнение марксистских трудов и современных (либеральных) экономических учебников: марксисты удивительным образом точнее описали сегодняшнюю реальность, чем современные западные экономисты/политологи.
- Нынешние западные теории, по мнению оратора, не предсказывают и не объясняют реальное устройство общества и международных отношений.
4. Критика управления и элиты.
- Ручное управление в огромной стране не работает, решение проблем требует системности, инициативы с места, развития субъектности. Когда всё зависит от одной «видимой» фигуры (Сталин или Путин), рефлексия тормозит принятие решений.
- Истинные перемены и революции происходят не из "массы", а по инициативе элиты. Примеры: генералитет, предавший царя, французские аристократы, возглавившие революцию. Классическая ошибка – воспринимать революцию исключительно снизу. А «пассионарии» — угроза для статус-кво, потому система их подавляет.
5. Информационная и символическая война, слабая пропагандистская стратегия.
- В конфликте с Украиной Россия не предложила привлекательного «образа будущего», никаких социальных преимущество – повторение западной или олигархической модели, в то время как пропаганда врага апеллирует к более эффективным архетипам.
- Приводится пример, что даже советская армия предоставляла народу выбор (например, в Австрии не навязали советскую власть), а сейчас у России нет даже «теневого правительства» для территорий, нет работы с элитами.
6. Осмысление истории, борьба идеологий, ответственность лидеров и страх пассионарности.
- История русской революции, предательство верхушки, проблемы управления армией в имперскую и советскую эпоху — всё это используется для иллюстрации того, что основные переломы делали не массы, а те, кто были у власти.
- Современная ситуация показана как кризис управления и идей: элита либо некомпетентна, либо не мотивирована к изменениям.
- Государство усиливает контроль и наказывает даже за слова и пассивное сопротивление (уголовные статьи за «призывы», даже без последствий) — признак страха перед любыми проявлениями инициативы.
7. Демография, свобода, воздействие на общественное здоровье.
- Степень свободы, как аргументируется с опорой на демографические исследования (Гундаров), прямо сказывается на здоровье и рождаемости нации. В обществе, где больше свободы — больше жизненной энергии.
8. Книга о сионизме, "чёрная книга".
- Планируется публикация подробной хроники преступлений, связанных с сионистским движением. Заявляется, что это не конспирология, а документальная фиксация фактов, чтобы "люди знали, с кем имеют дело". Одновременно будет издана книга о еврейских героях-коммунистах для баланса.
Выводы и наблюдения:
- Центральная идея беседы — кризис системы отбора и управления в российском обществе, воспроизводство "отрицательного" отборочного механизма, из-за чего истинные таланты и инициативные люди не попадают наверх, а навязывается культ лояльности и ручного управления.
- Истории и причины современных конфликтов укоренены в закономерностях развития капитализма, хорошо описанных марксистской теорией (но игнорируемых современной западной и российской элитой).
- Революции и кризисы всегда являют собой борьбу элиты с элитой, массы лишь инструментальные. При этом государственный страх перед инициативой "снизу" приводит к репрессиям и усугублению стагнации.
- Власть не способна предложить обществу новый, привлекательный образ будущего и проигрывает не только в экономике или технологии, но и в идеологической (символической) войне.
- Понимание российской истории — не в героизации одних и демонизации других, а в признании сложных причинно-следственных связей и необходимости зрелого, инициативного гражданского слоя.
- Косвенно задаётся тревожный вопрос: если общественная система не способна к самообновлению, может ли она в критический момент вообще противостоять внешним угрозам? Пример похода Пригожина — симптом неготовности системы реагировать на нестандартные вызовы.
Открытый вопрос для размышления:
В этом разговоре раскрывается вечная дилемма: что важнее для выживания и развития общества — прочная иерархия с тотальным контролем, или свобода и инициативность, пусть и рисковая для стабильности? Возможно ли создать такую систему отбора, при которой наверх поднимаются не лояльные, а действительно лучшие, и если да, то какой должна быть роль личности, случая и коллективной мудрости в таком устройстве? Как сохранять баланс между необходимой стабильностью и спасительной пассионарностью — где грань между порядком и застоем?
Комментарий репостера