Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Александр Колпакиди — писатель-историк, редактор и издатель, историк спецслужб — беседует с Евгением Именитовым, юристом и автором объёмных исследовательских работ, о том, почему «гренландский кейс» показывает логику позднего капитализма, как работает военная теория и управление, почему революции чаще запускает господствующий класс, чем опасно ручное управление, что упустили в украинском направлении и как без понятного образа будущего страна каждый раз платит за ошибки дороже.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 старт: Колпакиди представляет Именитова

00:01:02 «позитивные социальные лифты не работают»

00:04:00 тезис: высшая форма капитализма и «фашизация»

00:04:44 Гренландия как симптом: «крупный хищник ест своих»

00:05:23 параллели с Мюнхеном, Аншлюсом и «умиротворением»

00:05:37 книга «Теория государства и права»: зачем возвращаться к базису

00:06:26 почему советская военная теория «читается как новости»

00:08:11 управление банками и армией: что заимствовано из военной сферы

00:09:17 письмо в АП/ГШ/МО/ФСБ: сценарий конфликта до СВО

00:11:14 «оправдалось на 100%»: как выстраивалось управление ВСУ

00:12:30 Курск и Нормандия: «уши» западных доктрин

00:14:30 кризис экспансии: почему США выгодна эскалация

00:14:56 «гренландский синдром Трампа» в книге (янв 2025)

00:16:00 вставка-сбор: «Чёрная книга сионизма» и параллельная книга о героях

00:22:27 элита и «пятёрки по идеологии»: почему игнорируют марксистский анализ

00:23:23 генштаб и теория: Тимошенко «Генштаб в годы войны»

00:24:17 Сталин, Царицын и уровень теоретической подготовки

00:26:12 Тухачевский: показания и спор о «фальсификациях»

00:28:36 революции как проект господствующего класса: пример 1917 и Брусилов

00:36:02 свобода как фактор здоровья/демографии: Гундаров и Кропоткин

00:40:57 Украина: гранты, образование, кадры — что упустили

00:44:34 дублирующее управление: уроки советников и прокси-война

00:47:30 почему «образ будущего» не был предложен

00:51:45 ручное управление: рефлексия всегда запаздывает

00:56:28 инициатива наказуема → безинициативность в кризис: кейс Пригожина

00:59:45 «туристы» на границе: тест реакции и сценарии провокаций

01:04:05 финал: продолжение разговора и тезис про социальные лифты

#Колпакиди #Именитов #геополитика #Гренландия #Украина #управление #пропаганда #история #военнаятеория #общество