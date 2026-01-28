Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:

ВКонтакте: https://vk.com/metametrica

RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/

Telegram: https://t.me/Metametrica

Дзен: https://dzen.ru/metametrica

YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live

Продолжение разговора о будущем США и мира с нашими американскими друзьями – военным экспертом Скоттом Риттером и политологом Гарландом Никсоном!

Почему американцы больше не доверяют собственной политической системе? Победа Мамдани в Нью-Йорке: почему избирательные кампании в США всё чаще выглядят как выбор между плохим и очень плохим? Попытки США запугать Китай или Россию дадут обратный эффект?

Кто на самом деле управляет Америкой – Трамп или Deep State? Президенты России и США могут изменить миропорядок и правила игры? Почему Вашингтон пытается давить на БРИКС? Мир ещё способен договариваться или запас доверия иссяк?

Таймкоды:

00:00 Долгожданное продолжение

00:15 Демократы готовят реванш?

06:12 Фундамент России и США – люди и семьи

12:08 Чарли Кирк и другие «голоса разума»

15:38 Интеграция: благоустройство Вологодчины

18:38 Голосовали за Трампа?

20:28 Победа Трампа – поражение Америки

24:38 Сила США – в доверии всего мира

30:02 БРИКС не запугать!

33:05 Можно ли заставить США что-то сделать?

38:15 «Мы плохо обошлись с Россией»

41:50 Идеология элит и идеология масс

45:50 Бог на стороне добра

51:50 Религия – инструмент элит

53:32 Финал. Да будет мир!

53:54 Заставка

Скотт Риттер:

Telegram – https://t.me/ScottRitter

YouTube – https://www.youtube.com/@therealscottritter/

ВКонтакте – https://vk.com/scottritter

RuTube – https://rutube.ru/u/scottritter/

Гарланд Никсон:

YouTube – https://www.youtube.com/@garlandn

Дмитрий Егорченков:

Telegram – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

Версию с оригиналом английской речи можно посмотреть по ссылке:

https://youtu.be/skPo9Nxl5A8

#скоттриттер #scottritter #garlandnixon #сша #трамп #путин #америка #россия #война #политика #метаметрика #metametrica