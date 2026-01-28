ДОГОВОРНЯК ПУТИНА И ТРАМПА УЖЕ СКОРО!? / Метаметрика
Продолжение разговора о будущем США и мира с нашими американскими друзьями – военным экспертом Скоттом Риттером и политологом Гарландом Никсоном!
Почему американцы больше не доверяют собственной политической системе? Победа Мамдани в Нью-Йорке: почему избирательные кампании в США всё чаще выглядят как выбор между плохим и очень плохим? Попытки США запугать Китай или Россию дадут обратный эффект?
Кто на самом деле управляет Америкой – Трамп или Deep State? Президенты России и США могут изменить миропорядок и правила игры? Почему Вашингтон пытается давить на БРИКС? Мир ещё способен договариваться или запас доверия иссяк?
Таймкоды:
00:00 Долгожданное продолжение
00:15 Демократы готовят реванш?
06:12 Фундамент России и США – люди и семьи
12:08 Чарли Кирк и другие «голоса разума»
15:38 Интеграция: благоустройство Вологодчины
18:38 Голосовали за Трампа?
20:28 Победа Трампа – поражение Америки
24:38 Сила США – в доверии всего мира
30:02 БРИКС не запугать!
33:05 Можно ли заставить США что-то сделать?
38:15 «Мы плохо обошлись с Россией»
41:50 Идеология элит и идеология масс
45:50 Бог на стороне добра
51:50 Религия – инструмент элит
53:32 Финал. Да будет мир!
53:54 Заставка
Скотт Риттер:
Гарланд Никсон:
Дмитрий Егорченков:
Виктория Федосова:
Версию с оригиналом английской речи можно посмотреть по ссылке:
Комментарий редакции
1. Смена элит и общественный запрос на перемены
В беседе обсуждается явная усталость американского общества от традиционных политических элит (демократы, республиканцы — "герантократия", "динозавры"), которые больше воспринимаются как представители системы, чем проводники идей. На этой волне наблюдается взлет "альтернативных" кандидатов, включая как левых (Мамдани, Берни Сандерс), так и правых (Дональд Трамп). Однако острого ожидания радикальных перемен часто не следует: и новые лица "встраиваются в систему", а риторика не всегда подкрепляется реальными возможностями и действиями.
Аналогия: Это напоминает работу нейросети, которая, сталкиваясь с новой информацией, выражает потенциал к обучению, но в конце концов "зависит" от структуры своих алгоритмов — радикально изменить систему сложно, даже если внешний вид меняется.
2. Европа и США: динамика отношений и смена ценностей
Проводятся параллели между происходящим в США и аналогичными сдвигами в Европе: смена политиков, усталость от неолиберальных ценностей и движение к большему реализму (Арбан, Фицо). Предполагается, что экономическая и стратегическая необходимость приведут к отходу от старых моделей и, возможно, более самостоятельному поведению европейских стран в отношениях с США. Однако в центре остаётся вопрос: кто сможет реализовать эти перемены на практике, и действительно ли элиты готовы меняться?
---
3. Демографическая и ценностная проблематика
Для России особо остро озвучен экзистенциальный демографический кризис: снижение рождаемости трактуется как угроза самому существованию нации. Предпринимаемые меры (поддержка семей, ограничения алкоголя и абортов) обсуждаются как "тестовые площадки" для новых государственных подходов к демографии и здоровью населения. В США же демография чаще решается за счёт иммиграции, но и там ценности семьи симптоматически размываются — и это, по мнению собеседников, угрожает долгосрочному существованию самой американской идентичности.
Обсуждается противоречие между политикой "политкорректности" и базовой биологией — в частности, подчеркивается, что только традиционные семьи могут обеспечить физическое продолжение общества.
---
4. Кризис доверия и легитимности
Одна из центральных тем — глубокий кризис доверия к политическим институтам как в США, так и в более широком западном контексте. Простые люди ощущают отчуждение от элит, считая их циничными и нечестными, и даже митинговая риторика "о лучших кандидатах" сводится к выбору "между плохим и ещё худшим". Отдельно отмечается утрата морального авторитета США в мировых делах — роль доллара, право, "ценности" вызывают всё меньше доверия.
Актуальный вопрос: Может ли Америка вернуть доверие людей к своей системе управления — и если да, то какова цена перехода от гипертрофированной элитарности обратно к горизонтальному доверию и коллективной ответственности?
---
5. Роль религиозных и культурных ценностей
Интерпретируется сдвиг от христианских ценностей к своеобразному "секулярному идолу" среди элит (власть, деньги, идеологические моды) и разрыв между риторикой элит и реальными интересами большинства ("как прокормить семью, как выжить"). Осмысляется утрата ощущения морального стержня как внутри страны, так и на международном уровне, а попытки элит "монополизировать" Бога или использовать религию как инструмент политики подвергаются разносторонней критике.
Интересно, что собеседники подробно размышляют о различиях между российским и западным подходом к религии — российская модель позиционируется как консолидирующая и интеграционная (межконфессиональная гармония), тогда как на Западе религия становится "оружием" и фактором сепарации ради политической выгоды.
---
6. Глобальная система и необходимость сдержек
В отношении внешней политики и места США в мире выносятся прагматические опасения: страны вроде БРИКС усиливают влияние, балансируя западную гегемонию, и на этом фоне давление и контроль приобретают двусторонний характер. США, чтобы остаться легитимным актором, должны быть способны соблюдать взятые обязательства, а не диктовать условия "с позиции силы". При этом сама Америка не изменится извне — только внутренний импульс к изменению, "интервенция как для наркомана", может дать результат.
Аналогия: Говорится о том, что единственно реальное давление на США может исходить не из угроз и санкций, а из системных сдержек в рамках мультиполярного мира — по сути, "мир подталкивает американцев к взрослению".
---
7. Взаимная иллюзорность идеалов и ожиданий
В финальной философской ноте собеседники подчеркивают, что и западные элиты зачастую ослеплены собственными иллюзиями о мессианстве, как в религиозном, так и в политическом планах, в то время как реальные перемены должны начинаться "с зеркала" — с честного взгляда на себя, признания своих ограничений и ошибок.
---
Выводы и размышления
Беседа иллюстрирует многогранный кризис политических и ценностных ориентиров как в США, так и на Западе в целом. Глубокий скепсис по отношению к существующим элитам сочетается с ожиданием "появления новых людей", однако даже новые лица нередко становятся заложниками старых механизмов системы. Классический конфликт между идеализированными представлениями (будь то сверхдержавная роль США, "христианские ценности" или ожидания от демократии) и практической действительностью обнажает уязвимость любых идеологий перед "природой вещей".
Беседа также проводит параллели между внутренними кризисами (семья, доверие, личная честность) и судьбами государств — механика доверия в семье, в малых группах экстраполируется на масштаб страны и даже международных отношений.
Вопрос доверия оказывается центральным: возможно ли возвращение доверия к институциям, если общество и элиты давно живут разными смыслами? Можно ли в мультиполярном мире продолжать риторику исключительности, если "другой" уже не забитый объект, а равноправный субъект с собственной исторической памятью?
Финальный философский вопрос, который логично вытекает из всей беседы:
Не является ли кризис доверия не только вызовом, но и возможностью для переосмысления ценностей, где главным критерием будет искренность перед собой и способность видеть "другого" не как инструмент, а как полноценного собеседника? Где проходит граница между реальным служением идеалам и их манипулятивным использованием — и возможно ли вообще восстановить доверие без глубокого внутреннего обновления?
Ага ,прямо таки Дональд дружок ВВП..
ВВП(ответка продвижению США к Ледовитому океану ):”В РФ в 2030 выходит в океан ледокол атомный нового типа “Лидер” ,который сможет идти и пробивать метры льда ,не говоря про всякие Посейдоны..РФ отправила туда 6 атомных подлодок нынче ,а Трамп идет со своим авианосцами к Ирану ..В Кремль приехал или едет новый президент СИРИИ ..С 01,01,2026 Китай прекратил закупать э/э у РФ ,контракт до 2037 года ..Так же выделяет кредит 7 млрд дол Туркменистану ,выгоняя Газпром..всё и не упомню ,что недавно читала..Я к тому ,что Россия прямо вся в окружении дружков и братков ,которые душат её в обьятиях..И почему все называют дату 2030год-нас приучают к ней,навязывают?
Вот еще одна печальная новость вдогонку первой.
Индия перестает закупатьнефть из России и переходит на поставки из ОАЭ и Бразилии.
Десятки огромных танкеров с нефтью из России “зависли” в открытом море. Причина в том, что крупнейшие индийские заводы, которые еще недавно охотно скупали российские ресурсы, начали массово отказываться от поставок, пишет “Лента.ру”.
По данным мониторинга морских перевозок, в последние месяцы экспорт в Индию упал до минимума за последние три года. Если раньше Дели был главным спасательным кругом для наших экспортеров, то сейчас поток сократился до 1,1-1,2 млн баррелей в сутки.
Огромный флот танкеров теперь дрейфует у берегов Индии, Омана и Индонезии. Танкеры с сотнями миллионов баррелей нефти просто стоят на якоре, превратившись в гигантские плавучие хранилища. Эксперты выделяют три ключевые причины такого поведения партнеров:
-Санкционное давление. Запад серьезно взялся за так называемый “теневой флот”.
-Ценовой вопрос. Индия всегда была прагматичным покупателем. Как только скидка на русскую нефть сокращается, они тут же переключаются на альтернативы. Сейчас индийцы активно закупают топливо в ОАЭ, Бразилии и даже Анголе.
-Логистические тупики. С 21 января вступили в силу новые европейские запреты на импорт продуктов, произведенных из русской нефти. ..
Вряд ли Россия об этом не догадывалась.Ничего личного -это бизнес..
-Долгое время отечественные компании были вынуждены заказывать крупнотоннажные суда за границей — в Южной Корее или Китае. Однако геополитическая ситуация последних лет показала: надеяться на иностранных партнеров — непозволительная роскошь. Новый судостроительный комплекс, который разместится в Уссурийском заливе, станет ответом на этот вызов.
Ключевая задача проекта — обеспечить Россию собственным торговым флотом. Мы говорим о полном цикле производства, от резки металла до спуска на воду судов ледового класса, способных работать на Северном морском пути. Это вопрос национальной безопасности и экономической независимости. Если раньше мы экспортировали ресурсы на чужих судах, отдавая львиную долю прибыли иностранным перевозчикам, то к 2032 году ситуация должна кардинально измениться.Стоимость проекта -600 млрд.
А может поэтому ФИЦО сказал,что скоро все побегут в рос.бизнес..дай то Бог..
Да как же так то! А как же :”РФ и Индия-братья на век!”? А целование с Моди , в засос?
Ни когда такого не было и вот опять!
Интересно будет ли очередное выступление,знаем кого,со словами:”нас обманули”?
А как же РФ ответит? Как обычно-никак,продолжит строительство очередных атомных энергоблоков “братьям”,как положено-за свой счёт,в кредит.
Да ещё завезёт в страну ценных индийских специалистов-братушек,вместо отправленных на СВО россиян.
Ты (Со своей реакцией на эти ,-Маринины коменты. )
как ребенок которому дали “вожделенную вкусняшку…”
Здержанней будь может и “проканает”…,-твоë “объективное” из далека (Польши) виденье ситуëвены в РФ.
А что не так?
А то что ты повелся на ничем не подвержденную, эмоциональную информацию от Марины. У которой, как многим здесь известно.
«Семь пятниц на недели»
)))