Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Константин Сивков — военный эксперт, учёный, военный политолог, доктор военных наук — и дипломат-международник Андрей Глебович Бакланов обсуждают, почему 2026-й стартует как год крупных потрясений: от «танкерной войны» и дефицита ясности в дипломатии до Гренландии как инструмента передела Арктики, раскола США–Европа и логики, в которой СВО становится частью большой гибридной конфигурации.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

0:00 старт и «2026 = год потрясений»

00:44 гость: Андрей Бакланов и рамка разговора

01:33 что считать «потрясениями»: танкер, Гренландия и прочее

02:03 тезис: СВО как «рафинированная политика», а не чистая война

04:23 СВО встроена в глобальную политику: почему это ключ

05:05 «не спешить с выводами»: как анализировать события без эмоций

08:16 спор о танкере: флаг, юрисдикция и ответственность государства

10:15 можно ли было отбить судно: сценарии и риски эскалации

13:04 почему эпизод опасен: сигнал слабости и «капёрство XXI века»

15:03 Бакланов: порядок в торговом флоте важнее лозунгов

17:00 «ясность» как дефицит: полутон переговоров и доверие общества

20:25 как объяснять СВО обществу: политика, риски НАТО, внутренняя борьба

27:01 спор о темпах войны: сравнение с 1943 и огневая мощь

32:29 цена темпа: жертвы, «перемалывание» и последствия после победы

44:08 сценарий «лучше»: смена власти в Киеве vs прямое взятие Банковой

46:15 работа с украинским обществом: что упускаем и что можно усилить

49:02 постсоветское пространство: Армения как пример провала

51:40 Гренландия: зачем Трампу и что это значит для России

52:23 Арктическая «зона СССР» 1926 и слом 1982: что потеряли

54:52 «42% и 8%»: торг за Север и цена присоединения Гренландии

59:18 эффект для Европы: разрыв с США и шанс на разворот к РФ

01:01:02 «Запад распался де-факто»: логика гибридной войны

01:04:45 прогноз на конец 2026: Европа заговорит иначе?

01:05:30 финал: «не паниковать» и готовиться к гибридной реальности

#АналитикаРАРАН #Бакланов #геополитика #Арктика #Гренландия #США #Европа #СВО #гибриднаявойна #международноеправо