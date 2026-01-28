2026 взорвёт привычный порядок: что уже пошло не так? | Константин Сивков и Андрей Бакланов
Константин Сивков — военный эксперт, учёный, военный политолог, доктор военных наук — и дипломат-международник Андрей Глебович Бакланов обсуждают, почему 2026-й стартует как год крупных потрясений: от «танкерной войны» и дефицита ясности в дипломатии до Гренландии как инструмента передела Арктики, раскола США–Европа и логики, в которой СВО становится частью большой гибридной конфигурации.
0:00 старт и «2026 = год потрясений»
00:44 гость: Андрей Бакланов и рамка разговора
01:33 что считать «потрясениями»: танкер, Гренландия и прочее
02:03 тезис: СВО как «рафинированная политика», а не чистая война
04:23 СВО встроена в глобальную политику: почему это ключ
05:05 «не спешить с выводами»: как анализировать события без эмоций
08:16 спор о танкере: флаг, юрисдикция и ответственность государства
10:15 можно ли было отбить судно: сценарии и риски эскалации
13:04 почему эпизод опасен: сигнал слабости и «капёрство XXI века»
15:03 Бакланов: порядок в торговом флоте важнее лозунгов
17:00 «ясность» как дефицит: полутон переговоров и доверие общества
20:25 как объяснять СВО обществу: политика, риски НАТО, внутренняя борьба
27:01 спор о темпах войны: сравнение с 1943 и огневая мощь
32:29 цена темпа: жертвы, «перемалывание» и последствия после победы
44:08 сценарий «лучше»: смена власти в Киеве vs прямое взятие Банковой
46:15 работа с украинским обществом: что упускаем и что можно усилить
49:02 постсоветское пространство: Армения как пример провала
51:40 Гренландия: зачем Трампу и что это значит для России
52:23 Арктическая «зона СССР» 1926 и слом 1982: что потеряли
54:52 «42% и 8%»: торг за Север и цена присоединения Гренландии
59:18 эффект для Европы: разрыв с США и шанс на разворот к РФ
01:01:02 «Запад распался де-факто»: логика гибридной войны
01:04:45 прогноз на конец 2026: Европа заговорит иначе?
01:05:30 финал: «не паниковать» и готовиться к гибридной реальности
Комментарий редакции
1. 2026 год и геополитические потрясения
Уже в самом начале 2026 года происходят резкие геополитические сдвиги: захваты судов, обострение конфликтов вокруг ресурсов Арктики, претензии США на Гренландию, усиление давления на Россию и эскалация в конфликте на Украине. Участники подчеркивают, что мир входит в новую эру нестабильности и неопределенности, когда старые правила и балансы сил подвергаются испытаниям.
2. СВО как проявление “гибридной войны”
Спецоперация в Украине воспринимается не столько как классическая война армий, сколько как часть масштабной цивилизационной и гибридной войны. Основная роль отводится политике, экономическим и информационным маневрам, а не исключительно военной силе. Россия действует максимально осторожно, чтобы не втянуть Европу и НАТО в прямое столкновение и избежать риска ядерной эскалации.
3. Политические факторы и “неопределенность” решений
В современных условиях судьбу военных конфликтов решают не только армейские возможности, но, прежде всего, политические расчёты, балансирование по многим направлениям. Даётся критика “полутонов” и непоследовательной дипломатии, в результате чего решения оказываются туманными и часто непонятными даже гражданам России. Такой дефицит объяснений — источник слухов, паники и недоверия.
4. Вопрос идентичности, ответственности и избирательности
Развернута дискуссия о том, кто и что подлежит защите: если корабль или объект получил флаг — его должны защищать. Если же государство не готово принимать ответственность за такой шаг, лучше не давать флаг вовсе. Подчеркивается важность ясных критериев, разделяющих “своё” и “чужое” в изменившемся и коммерциализированном мире, где старые советские модели не работают.
5. Информационная политика и объяснения для общества
Эксперты акцентируют на необходимости честно информировать общество о причинах и целях политических решений, а не прятаться за секретностью. Недостаток прозрачности способствует развитию пораженческих настроений и подрывает доверие к руководству.
6. Внутренние и внешние вызовы: “пятая колонна”, коррупция, дипломатические неудачи
Обсуждается влияние внутренних противоречий, коррупции, саботажа и недоработок как немалые угрозы, сопоставимые с внешними. Упоминаются потери позиций на постсоветском пространстве, проблемы с официальными союзниками и неэффективность некоторых мер.
7. Сравнение с опытом Второй мировой войны
Через призму истории проводится сравнение ресурсов и темпов военных операций сегодня и в прошлом. Делается вывод, что современные армии хотя и менее многочисленны, но имеют многократно бо́льший огневой потенциал. Тем не менее, политические ограничения сегодня требуют большей осторожности.
8. Арктика и битва за ресурсы будущего
Особое внимание уделено борьбе за Арктику: как символу стратегических и материальных интересов России. Потенциальный контроль США над Гренландией воспринимается как угроза национальным интересам, а сам регион — как арена многолетнего соперничества за ресурсы.
9. Стратегическая победа: успехи и ошибки
Несмотря на отдельные ошибки (например, ситуация с потерянным танкером или Арменией), Россия по мнению участников выигрывает в “большой гибридной войне” — западный блок утратил монолитность, возникают новые противоречия между США и Европой. Подчёркивается, что ошибки следует признавать, анализировать и эффективно объяснять обществу.
---
Основные выводы:
- 2026 год знаменует начало новой фазы мировой турбулентности: привычные форматы и изображения рушатся под напором внешних и внутренних потрясений. Классические границы между политикой, дипломатией, военным делом и экономикой более не работают. Всё становится гибридным и многослойным.
- Решающую роль играют не военные успехи, а политическое балансирование и информационное управление: без ясной, честной, объясняемой публично стратегии, общество рискует утратить доверие и устойчивость, а государству грозит внутренняя эрозия.
- В конкурентной борьбе за ресурсы, образы будущего и “правду” побеждает не тот, кто действует жестче, а тот, кто действует осознаннее, системнее и ближе к реальности.
- История и прошлые победы более не гарантируют успеха в настоящем: вместо опоры на старые идеализированные схемы предлагается трезвый прагматизм, критика поспешных решений и признание ошибок, как путь к укреплению позиций.
- Вызовы времени требуют от России не только укрепления армии или экономики, но и формирования единого внутреннего дискурса, основанного на ясности, честности и способности к адаптации.
- “Гибридная война” — это не только новый тип внешнего конфликта, но и новая модель внутреннего взаимодействия с собственным обществом, требующая максимальной прозрачности и готовности к открытым переменам.
---
В рамках данной дискуссии возникает занимательный философский вопрос: каков истинный критерий поступка — намерение, результат или его публичное объяснение? Где граница между осознанной осторожностью и оправданием нерешительности? И быть может, в условиях стратифицированной, изменяющейся реальности истина — это не столько окончательный ответ, сколько процесс публичного совместного поиска, осознания и честного, дисциплинированного анализа и собственной практики?