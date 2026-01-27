Разрушитель Трамп, или Катастрофа, как светлое будущее человечества | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников объясняет нынешние реалии мировых катаклизмов.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Катастрофа как двигатель истории
Темой передачи становится парадокс: катастрофа может быть не только концом, но и переходом к светлому будущему. Школьников отмечает, что выбор часто происходит не между хорошим и плохим, а между плохим, очень плохим и ужасным. Попытка сохранить «теплую стабильность» — иллюзия: реальность динамична, эпохи спокойствия — редкость, и перемены (часто катастрофические) ускоряются.
2. Ошибки мышления и ограниченность взглядов
Исторические примеры показывают ущербность узкой парадигмы и пренебрежения альтернативами — как в археологии, так и в стратегии. Когда взгляд зашорен и не рассматривались все версии, огромные усилия (монографии, диссертации) оказываются напрасными. Это касается не только истории, но и современных решений: необходимо анализировать широкий спектр возможных сценариев, не отбрасывая даже маловероятные (но логичные) варианты.
3. Европоцентризм и его недостатки
Западная общественная мысль склонна описывать процессы только через призму «кризиса», предполагая их обратимость и мягкость, но избегает темы необратимых катастроф и краха. Для истинного понимания катастроф нам нужно выйти за пределы евроцентричной картины мира и смотреть шире — учитывать и крахи, и темные века.
4. Стратегии и ограничения систем
Приводится аналогия с управлением корпорацией: даже самый влиятельный руководитель не всесилен — есть законы системы, которые нельзя ломать по щелчку, иначе система выбросит нарушителя. Это правило распространяется и на государства, и на глобальные структуры; любое изменение требует легитимности и работы в рамках согласия.
5. Скорость и масштаб изменений
Школьников подчеркивает: сегодня перемены ускорились настолько, что события, ранее растянутые на века, сжались до лет. Система стала хрупкой: любое воздействие быстро распространяется по всему миру. Аналогия — сравнение перехода между древними культурными слоями (с минимальными изменениями за столетия) и нынешней «усадке времени».
6. Катастрофа или крах?
Основной тезис: альтернатива, стоящая перед современным человечеством — не между сохранением стабильности и катастрофой, а между катастрофой и крахом (катаклизмом). Катастрофа — слом базовых взаимоотношений, законы меняются, система перестраивается. Крах — полный регресс, темные века, утеря не только отношений, но и технологий, знаний (пример: конец бронзового века).
7. Роль США и Трампа
Дональд Трамп осознанно действует как «разрушитель» старых структур, способствуя переходу к новому укладу и снижая вероятность катастрофического краха. Его действия «выбивают» США из прежней системы, принуждая мир меняться эволюционно — через управляемую катастрофу, а не через неконтролируемый обвал.
8. Россия и роль в процессах
Россия одна из первых вынужденно вступила в новую реальность — через катастрофу, но благодаря этому, по мнению автора, уходит от сценария полного краха, сохраняя ключевые возможности, в то время как другие страны только подходят к этому рубежу.
9. Исторические параллели
Катастрофы — распространённое явление в истории. Крах бронзового века, темные века Европы, распад Римской империи, революция 1917 года в России — примеры событий, когда менялись сами основания общества. Катастрофа — это не всегда гибель, иногда это болезненный переход.
10. Оптимизм через осознанность
Пройдя через катастрофу, можно выстроить новое, более жизнеспособное будущее. Альтернатива полному краху была бы намного страшнее. Опыт «управляемой катастрофы» — пусть болезненный, но лучшие из имеющихся вариантов для сохранения основных структур и возможности дальнейшего развития.
---
Вывод (аналитика с философским подтекстом)
В данной беседе катастрофа рассматривается не столько как угроза, сколько как фундаментальная характеристика живых, сложных систем. Миропорядок и стабильность — лишь временные остановки между масштабными периодами изменений, и часто именно кризисы, катастрофы или мировой «хаос» становятся отправной точкой для следующего витка развития.
Особенно важно умение выходить за пределы привычных идеологий, анализировать широкий спектр вариантов и признавать ограниченность собственного знания. Существенная часть проблем — продукт узости мышления и страха перед переменами: вместо открытости (в том числе к неприятным гипотезам) часто выбирается самоуспокоение.
Параллели между историческими катастрофами и современными процессами подчеркивают универсальность закономерностей: ускорение изменений, взаимосвязанность систем, неизбежность «отказа от иллюзии стабильности» — все это приближает нас к развилке и требует зрелого выбора. Здесь ключевой вопрос — будем ли мы воспринимать катастрофу как конец, или как перезапуск, шанс выстроить более устойчивое и человечное общество?
Подход Школьникова любопытен своей прагматичностью: он не идеализирует ни кризис, ни крах, ни стабильность. Главное — движение, принятие неизбежности перемен, готовность адаптироваться и способность видеть выход даже в самой нелицеприятной альтернативе.
Вдохновляющий вопрос для размышления:
Если катастрофы — неотъемлемая стадия человеческой истории, возможно ли научиться встречать их осознанно, не пытаясь сохранить прошлое любой ценой, а перерасти его — и что тогда станет настоящим светлым будущим для человечества, если отбросить идеализацию стабильности?