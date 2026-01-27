Экологическую роль этих славных представителей грибного царства трудно переоценить. Пожалуй, только злаковые растения превосходят базидиомицетов по вкладу в формирование современных сухопутных (а, косвенно, и морских) биоценозов. А всё потому, что базидиомицеты обладают двумя потрясающими качествами: они великолепные разрушители и отличные друзья! Большинство представителей данного отдела являются сапротрофами, то есть "поедателями" мёртвой органики. И не какими-то примитивными падальщиками, вроде разных там грифов, а способными разложить на "съедобные" части даже практически неразрушимые и уж точно практически несъедобные соединения. Но несъедобными для большинства организмов, но уж никак не для базидиомицетов.

Весь секрет в страшном оружии всех грибов - ферментах, которые они выделяют в окружающую среду, чтобы растворять субстрат, а потом всасывать всё мало-мальски питательное. У базидиомицетов ферменты оказались самыми мощными! Перед ними не могли устоять даже секретные "изобретения" высших растений - лигнин и целлюлоза. Но так было не всегда. В каменноугольном периоде никаких всёрастворяющих ферментов у базидиомицетов ещё не было (да и само их существование в карбоне под вопросом) и с мёртвой древесной органикой справляться было некому. Упавшие мёртвые стволы огромных деревьев и мелких кустарников буквально заваливали каменноугольные леса, заваливали пресные водоёмы, на берегах которых они росли при жизни, буквально лишая их кислорода. И это, кстати, было одной из причин, которая и подвергла первых "рыболягушек" выйти на сушу.

Мёртвая древесина заносилась осадочными породами и погружалась всё глубже в недра планеты, а уже там под воздействием высоких температуры и давления превращалась в каменный уголь. Те давние события навсегда оказались запечатлены в пластах ныне добываемого каменного угля в виде отпечатков различных органов тех древних растений и целых окаменевших стволов. А вот в пермском периоде "лесное" угленакопление резко замедлилось, а юрском и меловом периодах практически сошло на нет. Деревьев стало меньше или они начали меньше умирать? Вовсе нет! Просто на арене появились базидиомицеты с их поистине "убойными" ферментами. Они банально не доводили до того, что мёртвые деревья чем-то заносились, буквально за считанное время (несколько месяцев или лет в крайнем случае) превращая их в труху, которая вскоре тоже под воздействием грибов рассыпалась, удобряя бедные лесные почвы.

Таким образом, базидиомицеты действительно оказались "убийцами" угля, практически прекратив его "лесное" накопление. Все известные угольные месторождения второй половины мезозоя и всего кайнозоя являются не "лесными", а "болотными", то есть сформировались в глубине древних торфяных болот. Современные торфяники Московской, Рязанской и Владимирской областей, к слову, тоже станут месторождениями угля, осталось только подождать пару десятков миллионов лет. До болот базидиомицетам, к их сожалению, не добраться, там правят бал совсем другие организмы и там практически нет места редуцентам-разрушителям. Но этим грибам хватает и леса, тем более, как выяснилось, они обладают настоящим дружелюбием к ещё живым деревьям.

Дружелюбие и вообще дружба на биологическом языке называется симбиозом, то есть взаимовыгодными отношениями (вот ведь как в природе, чувства побоку, одна выгода, а мы на людей грешим!). Мицелий гриба и тонкие корни растений взаимодействуют друг с другом, образуя "грибокорень" - микоризу. Гриб получает от дерева углеводы, аминокислоты и фитогормоны, делясь с ним водой с растворёнными в ней минеральными веществами, которую мицелий гриба собирает с большей площади и куда более эффективно, чем растения. Для растений, которые растут на бедных почвах (а лесные почвы редко бывают богатыми на минеральные соединения), это взаимодействие становится зачастую критически важным. Некоторые споровые растения даже не способны развиваться из гаметофита, если в первые дни своего многоклеточного существования не встретятся с грибом-симбионтом.

Для семенных растений "дружба" с грибами тоже очень важна. По исследованиям учёных ВСЕ голосеменные растения находятся в симбиозе с базидиомицетами и толком без них не способны проживать ни в джунглях Амазонии, ни в сибирской тайге. Особенно в тайге, так как грибам промёрзшая почва вовсе не мешает качать воду (у растений это не получается). Из цветковых древесных растений в симбиотических отношениях с нашими грибами находится 70-80% растений умеренного пояса и до 90% из тех, кто произрастает в экваториальном и тропическом. То есть грибы-базидиомицеты действительно являются ещё и творцами современных лесов. Вот такой вот интереснейший отдел! Про его особенности можно почитать ещё и в этой статье.