Крепкий Орешек. Первые победы Петра / Борис Кипнис и Егор Яковлев
Как после сокрушительного поражения под Нарвой Россия смогла перейти в наступление? Зачем Пётр I приказал строить дорогу через болота и волочить корабли по суше? И почему штурм крепости Нотебург стал поворотным моментом всей Северной войны?
В девятой серии цикла «Почему Пётр — Великий?» с историком Борисом Кипнисом разбираем 1701—1702 годы — время реванша. Вы узнаете:
— Зачем Пётр запретил вступать в бой без семикратного превосходства
— Спасение Архангельска: как два помора посадили на мель целую шведскую эскадру
— Первая победа: за что Борис Шереметьев получил высший воинский чин
— Непобедимая крепость: почему Нотебург оказался «крепким Орешком»
— Ключ-город: как 12-часовой штурм дал России «ключ» к Балтике и изменил ход войны
00:00 – Россия готовится к реваншу после Нарвы
03:37 – Как два помора спасли Архангельск от шведской эскадры
06:35 – Первая победа: Шереметьев против Шлиппенбаха
14:04 – Грандиозный замысел: зачем Петру нужен Нотебург?
19:45 – Разгром шведов в Лифляндии
26:00 – Строительство Осударевой дороги: 200 км через болота за месяц
34:25 – Подготовка к штурму: скрытая переброска войск и флотилии
38:22 – Нотебург: 450 человек, 140 пушек и каменные стены
42:18 – Осада: двухнедельная бомбардировка и неудачные бреши
47:23 – Кровавый штурм: почему лестницы оказались короче стен?
51:50 – Капитуляция: почётные условия сдачи
54:29 – Шлиссельбург — «ключ-город»: стратегическое значение победы
57:39 – Итоги 1702 года: фундамент будущей победы
Комментарий редакции
1. Преодоление поражения и трансформация армии
После тяжелого поражения под Нарвой в 1700 году, Петр I проявил несгибаемую решимость, мобилизовал оставшиеся силы, провел рекрутские наборы и заново начал обучать армию. Постепенно разобранная и травмированная армия была восстановлена и приобрела боеспособность.
2. Осторожность и дисциплина на фоне новых требований
Командующим Шереметеву было предписано не вступать в сражение без значительного численного преимущества, отражая страх повторения Нарвского разгрома. Это привело к осторожной, методичной подготовке, но нужда в активных действиях заставила изменить подход.
3. Первые успехи и важность малых побед
В 1701–1702 годах произошли первые победы русских войск, как в приграничных сражениях в Эстляндии, так и при обороне Архангельска от шведской эскадры. Эти успехи, пусть и небольшие по масштабам, сыграли важную роль в восстановлении боевого духа и политической пропаганды — Петр был искусен в придании этим победам значения.
4. Стратегическое мышление Петра
Петр проявил способность мыслить пространственно и стратегически: охватил огромные территории, синхронизировал действия на различных направлениях (от Белого моря и Архангельска до Ладоги и Пскова), готовил коммуникации и логистику (например, строительство «сударевой дороги» для переброски флотилии).
5. Взятие Орешка (Ноттебурга)
Комплексная операция по взятию крепости Орешек (Ноттебург) в 1702 году стала этапным событием: через объединение войск с разных направлений, использование речных и озерных путей, подготовку снаряжения, привлечение инженеров и флотилии. Сама осада показала недостатки русской артиллерии и молодость военной техники, но также героизм и настойчивость русских войск. Несмотря на изначальный провал штурма, в результате ожесточенных боев и трехкратной атаки город был взят.
6. Глубокий смысл и последствия победы
Взятие Ноттебурга дало России стратегический плацдарм для дальнейшего наступления к Финскому заливу и будущего основания Санкт-Петербурга. Петр видеть далеко вперед, осмысливал каждое действие как часть более крупной стратегии, а не как самоцель.
7. Окружение Петра и синергия ресурсов
Особое значение отмечается у неограниченной монархической власти Петра и возможности задействовать гигантские людские и материальные ресурсы для реализации сложнейших замыслов. Но успех определял не только ресурс, но и личные качества государя — его обучаемость, умение брать из поражений опыт для улучшения.
8. Пропагандистский и психологический эффект
Петр грамотно подчеркивал успехи, создавая мотивационный и легитимирующий эффект для внутренней и внешней аудитории, напоминая, что иногда символическая победа может оказаться не менее значимой, чем великая битва.
9. Эволюция российского командования
Сам Петр эволюционировал с полководца-тактика до стратегического лидера, который способен координировать сложные операции и видеть на много ходов вперед. Это противопоставляется более скученному, тактическому подходу Карла XII на данном этапе войны.
---
Вывод:
История первых русских побед в Северной войне — это не только рассказ об армейском ремесле и военной смекалке. Мы наблюдаем живой пример, как личная сила воли, стратегическое мышление и способность учиться на неудачах трансформируют судьбы целых стран. Строительство инфраструктуры, организация логистики, аккуратное, почти инженерное управление ресурсами сочетается с мужеством людей и мастерством командиров — как бы ни были несовершенны техника и организация.
Поражение становится основой для новых подходов, а каждое малое достижение — ступенькой к большим переменам. В этом проглядывается универсальный закон развития: истинная победа — процесс сложный и многоступенчатый, результат целеустремлённости и умения соединять разные элементы знания и действия в едином поле воли.
Петр видел сквозь идеализированный, привычный «образ победы», осознавая, что власть над пространством, временем и коммуникациями ценнее блеска одного сражения. Не менее важно — его внимание к тому, как воспринимается победа обществом: факт, миф и символизм переплетаются, а философия становится инструментом государственной практики.
В каждом историческом эпизоде остается открытым вопрос: возможно ли было бы свершить такой путь, если бы Петр не умел соединять в себе стратега, инженера, пропагандиста и — в самом глубоком смысле — ученика собственной эпохи?
И шире: всегда ли величие свершений определяется только удачными решениями одного человека, или же ключ к победе — в коллективном преодолении страха перед поражением и в способности видеть горизонт за пределами видимого мира?
Что важнее в процессе великих перемен: личная инициатива лидера или созидательная синергия общества во время кризиса? И где заканчивается индивидуальная воля и начинается живой разум нации?