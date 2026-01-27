Как после сокрушительного поражения под Нарвой Россия смогла перейти в наступление? Зачем Пётр I приказал строить дорогу через болота и волочить корабли по суше? И почему штурм крепости Нотебург стал поворотным моментом всей Северной войны?

В девятой серии цикла «Почему Пётр — Великий?» с историком Борисом Кипнисом разбираем 1701—1702 годы — время реванша. Вы узнаете:

— Зачем Пётр запретил вступать в бой без семикратного превосходства

— Спасение Архангельска: как два помора посадили на мель целую шведскую эскадру

— Первая победа: за что Борис Шереметьев получил высший воинский чин

— Непобедимая крепость: почему Нотебург оказался «крепким Орешком»

— Ключ-город: как 12-часовой штурм дал России «ключ» к Балтике и изменил ход войны

00:00 – Россия готовится к реваншу после Нарвы

03:37 – Как два помора спасли Архангельск от шведской эскадры

06:35 – Первая победа: Шереметьев против Шлиппенбаха

14:04 – Грандиозный замысел: зачем Петру нужен Нотебург?

19:45 – Разгром шведов в Лифляндии

26:00 – Строительство Осударевой дороги: 200 км через болота за месяц

34:25 – Подготовка к штурму: скрытая переброска войск и флотилии

38:22 – Нотебург: 450 человек, 140 пушек и каменные стены

42:18 – Осада: двухнедельная бомбардировка и неудачные бреши

47:23 – Кровавый штурм: почему лестницы оказались короче стен?

51:50 – Капитуляция: почётные условия сдачи

54:29 – Шлиссельбург — «ключ-город»: стратегическое значение победы

57:39 – Итоги 1702 года: фундамент будущей победы